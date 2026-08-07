Без мостов Нью-Йорк не был бы по-настоящему единым мегаполисом, поэтому они заслуживают особого внимания.
Всего их насчитывается около 2000, но мы сконцентрируемся на четырёх — Бруклинском, Манхеттенском, Вильямсбургском и Куинсборо. Пересечём по ним Ист-Ривер и поговорим об особенностях и секретах.
Всего их насчитывается около 2000, но мы сконцентрируемся на четырёх — Бруклинском, Манхеттенском, Вильямсбургском и Куинсборо. Пересечём по ним Ист-Ривер и поговорим об особенностях и секретах.
Описание экскурсии
- Мы охватим все четыре моста по порядку, с юга на север — а начнём с Бруклинского. Также мы побываем на точке, с которой одновременно видны все мосты
- По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города, истории каждого сооружения и связанных с ним интересных фактов
Вы узнаете:
- как смогла женщина без инженерного образования довести до завершения строительство моста
- чем выделяются Манхэттенский и Вильямсбургский (а когда-то и Бруклинский) мосты среди прочих аналогичной конструкции
- как нью-йоркцы передвигались между Бруклином и Манхэттеном до появления мостов и метро
- какой особенностью обладал Бруклинский мост в первые годы своего существования
- чем был знаменит мост Куинсборо в первой половине прошлого века
Ну а по окончании экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз, о котором пока ни слова;)
Организационные детали
- Экскурсия частично пешеходная, частично — на общественном транспорте. Пешком мы пройдём лишь по одному мосту — Бруклинскому. По остальным проедем либо на метро, либо на автобусе
- Проезд на метро и городском автобусе оплачивается отдельно — не более $9 с человека за все поездки (можно оплатить банковской картой)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 13 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 70 туристов
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
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