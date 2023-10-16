Проехать и пройти по четырём мостам и узнать, как они объединили город
Без мостов Нью-Йорк не был бы по-настоящему единым мегаполисом, поэтому они заслуживают особого внимания путешественников.
Всего их здесь насчитывается около 2000, но мы сконцентрируемся на четырёх — Бруклинском, Манхеттенском, Вильямсбургском и Куинсборо. Пересечём по ним Ист-Ривер и поговорим об их особенностях и секретах.
Всего их здесь насчитывается около 2000, но мы сконцентрируемся на четырёх — Бруклинском, Манхеттенском, Вильямсбургском и Куинсборо. Пересечём по ним Ист-Ривер и поговорим об их особенностях и секретах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Наша прогулка охватит все четыре моста по порядку, с юга на север. Самый южный из них, а также самый известный и старейший — Бруклинский, поэтому начнём мы именно с него. Я подробно расскажу об истории каждого сооружения и о связанных с ними интересных фактах. Мы также посетим точку, с которой одновременно видны все мосты.
Вы узнаете:
- как смогла женщина, не имевшая инженерного образования, довести до завершения строительство моста;
- чем выделяются Манхэттенский и Вильямсбургский (а когда-то и Бруклинский) мосты среди прочих мостов аналогичной конструкции;
- как нью-йоркцы передвигались между Бруклином и Манхэттеном до появления мостов и метро;
- какой особенностью обладал Бруклинский мост в первые годы своего существования;
- чем был знаменит мост Куинсборо в первой половине прошлого века.
Ну а по окончании экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз, о котором пока ни слова.
Организационные детали
- Экскурсия частично пешеходная, частично с использованием общественного транспорта. Пешком мы пройдём лишь по одному мосту — Бруклинскому. По остальным проедем либо на метро, либо на автобусе.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 13 лет
- Проезд на метро и городском автобусе оплачивается отдельно — не более $9 с человека за все поездки (можно оплатить банковской картой)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Бруклинского моста на стороне Манхеттена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 58 туристов
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
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