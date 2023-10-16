Без мостов Нью-Йорк не был бы по-настоящему единым мегаполисом, поэтому они заслуживают особого внимания путешественников. Всего их здесь насчитывается около 2000, но мы сконцентрируемся на четырёх — Бруклинском, Манхеттенском, Вильямсбургском и Куинсборо. Пересечём по ним Ист-Ривер и поговорим об их особенностях и секретах.

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Описание

Что вас ожидает

По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Наша прогулка охватит все четыре моста по порядку, с юга на север. Самый южный из них, а также самый известный и старейший — Бруклинский, поэтому начнём мы именно с него. Я подробно расскажу об истории каждого сооружения и о связанных с ними интересных фактах. Мы также посетим точку, с которой одновременно видны все мосты.

Вы узнаете:

как смогла женщина, не имевшая инженерного образования, довести до завершения строительство моста;

чем выделяются Манхэттенский и Вильямсбургский (а когда-то и Бруклинский) мосты среди прочих мостов аналогичной конструкции;

как нью-йоркцы передвигались между Бруклином и Манхэттеном до появления мостов и метро;

какой особенностью обладал Бруклинский мост в первые годы своего существования;

чем был знаменит мост Куинсборо в первой половине прошлого века.

Ну а по окончании экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз, о котором пока ни слова.

Организационные детали