Эта аудиопрогулка проведёт вас через исторические и культурные слои Нью-Йорка. Вы услышите истории о первых поселенцах, архитекторах, музыкантах и знаменитостях, которые сделали город таким, каким он является сегодня. Программа идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять феномен Нью-Йорка, исследуя его знаковые места, такие как Бруклинский мост, Уолл-стрит и Бродвей. Это уникальная возможность увидеть город под новым углом, избегая толп туристов

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Описание аудиогида

Я записал подкаст в приложении — с его помощью вы познакомитесь с историей и архитектурой города, достопримечательностями Манхэттена и узнаете о знаменитых местных жителях.

Путешествие начнётся на самом кончике острова у Бэттери-парка и дойдёт до Вашингтон-сквера. Вы увидите Бруклинский мост, небоскрёб Вулворт-билдинг, старый собор Святого Патрика, Уолл-стрит, Бродвей и другие знаковые локации. Кроме того, будут места, связанные с известными личностями, такими как Чарли Паркер, Дэвид Боуи, Жан-Мишель Баския, Эдвард Хоппер, Иосиф Бродский, Луи Си Кей, Кит Харинг, а также музыкантами групп Led Zeppelin, The Rolling Stones, Talking Heads.

Камни старинных зданий и стеклянные панели высоток расскажут:

Как Томас Эдисон предлагал улучшить Статую Свободы

Зачем Энди Уорхол купил старый каретный сарай

Как горожане решили, что пентхаус — это самое дорогое жильё

Почему Led Zeppelin отрезали этаж у здания

На каком газоне любила посидеть Патти Смит

Где братья Коэны создавали фильм о своём Бобе Дилане (спойлер — на улицах реального Дилана)

И многое другое!

Кому подойдёт программа

Тем, кто только знакомится с Нью-Йорком или хочет взглянуть на центральные улицы Манхэттена под новым углом. Эта прогулка в первую очередь создана, чтобы подарить вам уникальные впечатления, особенно если вы устали от классических многолюдных экскурсий.

Организационные детали