Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»

Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Эта аудиопрогулка проведёт вас через исторические и культурные слои Нью-Йорка.

Вы услышите истории о первых поселенцах, архитекторах, музыкантах и знаменитостях, которые сделали город таким, каким он является сегодня.

Программа идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять феномен Нью-Йорка, исследуя его знаковые места, такие как Бруклинский мост, Уолл-стрит и Бродвей. Это уникальная возможность увидеть город под новым углом, избегая толп туристов
5
1 отзыв

6 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный аудиогид в Telegram
  • 🏙️ Знакомство с архитектурой Нью-Йорка
  • 🎨 Истории о знаменитостях и художниках
  • 🌉 Посещение знаковых мест Манхэттена
  • 📚 Погружение в историю города
  • 🎵 Музыкальные легенды и их места
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Бэттери-парк
  • Вашингтон-сквер
  • Бруклинский мост
  • Вулворт-билдинг
  • Собор Святого Патрика
  • Уолл-стрит
  • Бродвей

Описание аудиогида

Я записал подкаст в приложении — с его помощью вы познакомитесь с историей и архитектурой города, достопримечательностями Манхэттена и узнаете о знаменитых местных жителях.

Путешествие начнётся на самом кончике острова у Бэттери-парка и дойдёт до Вашингтон-сквера. Вы увидите Бруклинский мост, небоскрёб Вулворт-билдинг, старый собор Святого Патрика, Уолл-стрит, Бродвей и другие знаковые локации. Кроме того, будут места, связанные с известными личностями, такими как Чарли Паркер, Дэвид Боуи, Жан-Мишель Баския, Эдвард Хоппер, Иосиф Бродский, Луи Си Кей, Кит Харинг, а также музыкантами групп Led Zeppelin, The Rolling Stones, Talking Heads.

Камни старинных зданий и стеклянные панели высоток расскажут:

  • Как Томас Эдисон предлагал улучшить Статую Свободы
  • Зачем Энди Уорхол купил старый каретный сарай
  • Как горожане решили, что пентхаус — это самое дорогое жильё
  • Почему Led Zeppelin отрезали этаж у здания
  • На каком газоне любила посидеть Патти Смит
  • Где братья Коэны создавали фильм о своём Бобе Дилане (спойлер — на улицах реального Дилана)
  • И многое другое!

Кому подойдёт программа

Тем, кто только знакомится с Нью-Йорком или хочет взглянуть на центральные улицы Манхэттена под новым углом. Эта прогулка в первую очередь создана, чтобы подарить вам уникальные впечатления, особенно если вы устали от классических многолюдных экскурсий.

Организационные детали

  • Аудиопрогулка проходит с помощью приложения в Telegram (без живого участия гида — вы будете слышать мой голос в своих наушниках)
  • Не забудьте зарядить телефон и наушники, а ещё лучше — возьмите с собой пауэрбанк
  • Экскурсия занимает около 5 часов, но весь путь можно пройти в несколько заходов — для этого маршрут разбит на три примерно равные части
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
  • После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку на экскурсию (она придёт на указанный вами телефон или электронную почту)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Bowling Green
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Наталия
18 ноя 2024
Очень понравилось изучать Нью-Йорк в своем ритме. Получилось и погрузиться в историю, и пройтись по интересному маршруту. Я узнала много деталей и заглянула в те места про которые и не
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задумывалась. Самое классное, что можно никуда не торопиться, делать остановки в любой момент, и вернуться к экскурсии когда угодно. Информации и остановок в аудиогиде много, если гулять неспешно, то рекомендую закладывать целый день на этот маршрут.

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