Познакомьтесь с Нью-Йорком через аудиопрогулку, раскрывающую тайны его истории и архитектуры. Узнайте о знаменитостях и их любимых местах
Эта аудиопрогулка проведёт вас через исторические и культурные слои Нью-Йорка.
Вы услышите истории о первых поселенцах, архитекторах, музыкантах и знаменитостях, которые сделали город таким, каким он является сегодня.
Программа идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять феномен Нью-Йорка, исследуя его знаковые места, такие как Бруклинский мост, Уолл-стрит и Бродвей. Это уникальная возможность увидеть город под новым углом, избегая толп туристов
Я записал подкаст в приложении — с его помощью вы познакомитесь с историей и архитектурой города, достопримечательностями Манхэттена и узнаете о знаменитых местных жителях.
Путешествие начнётся на самом кончике острова у Бэттери-парка и дойдёт до Вашингтон-сквера. Вы увидите Бруклинский мост, небоскрёб Вулворт-билдинг, старый собор Святого Патрика, Уолл-стрит, Бродвей и другие знаковые локации. Кроме того, будут места, связанные с известными личностями, такими как Чарли Паркер, Дэвид Боуи, Жан-Мишель Баския, Эдвард Хоппер, Иосиф Бродский, Луи Си Кей, Кит Харинг, а также музыкантами групп Led Zeppelin, The Rolling Stones, Talking Heads.
Камни старинных зданий и стеклянные панели высоток расскажут:
Как Томас Эдисон предлагал улучшить Статую Свободы
Зачем Энди Уорхол купил старый каретный сарай
Как горожане решили, что пентхаус — это самое дорогое жильё
Почему Led Zeppelin отрезали этаж у здания
На каком газоне любила посидеть Патти Смит
Где братья Коэны создавали фильм о своём Бобе Дилане (спойлер — на улицах реального Дилана)
И многое другое!
Кому подойдёт программа
Тем, кто только знакомится с Нью-Йорком или хочет взглянуть на центральные улицы Манхэттена под новым углом. Эта прогулка в первую очередь создана, чтобы подарить вам уникальные впечатления, особенно если вы устали от классических многолюдных экскурсий.
Организационные детали
Аудиопрогулка проходит с помощью приложения в Telegram (без живого участия гида — вы будете слышать мой голос в своих наушниках)
Не забудьте зарядить телефон и наушники, а ещё лучше — возьмите с собой пауэрбанк
Экскурсия занимает около 5 часов, но весь путь можно пройти в несколько заходов — для этого маршрут разбит на три примерно равные части
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
После внесения предоплаты на сайте вы получите ссылку на экскурсию (она придёт на указанный вами телефон или электронную почту)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Bowling Green
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 2645 туристов
Меня зовут Никита, я художник и исследователь истории искусства 20 века. Все мои знания превратились в увлекательные путешествия по миру. Мне важно в первую очередь рассказать вам захватывающую историю, чтобы читать дальше
вы получили уникальное впечатление, особенно если устали от стандартных туристических программ. Я создаю пешеходные маршруты и аудиогиды по городам, в истории и искусстве которых разбираюсь лучше всего: это Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Париж.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
18 ноя 2024
Очень понравилось изучать Нью-Йорк в своем ритме. Получилось и погрузиться в историю, и пройтись по интересному маршруту. Я узнала много деталей и заглянула в те места про которые и не читать дальше
задумывалась. Самое классное, что можно никуда не торопиться, делать остановки в любой момент, и вернуться к экскурсии когда угодно. Информации и остановок в аудиогиде много, если гулять неспешно, то рекомендую закладывать целый день на этот маршрут.