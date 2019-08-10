Красивые станции метрополитена — это скорее Москва и Петербург или другие города постсоветского пространства. Упоминание же о нью-йоркской подземке наводит на мысли о грязи, бомжах и преступности. Однако за последние несколько десятилетий метро существенно изменилось в лучшую сторону и не идёт ни в какое сравнение с вышеупомянутыми стереотипами 70-х годов. На сегодняшний день нью-йоркский метрополитен вполне удобен и безопасен. Более того, на многих станциях можно обнаружить художественные оформления, которые хоть и не обладают московской изысканностью, но всё-таки радуют глаз. На некоторых станциях сохранились оригинальные оформления. Однако значительная часть оформлений создана намного позже, чем были построены сами станции.

Программа

Поскольку метрополитен Нью-Йорка огромен, у нас вряд ли получится за один раз объехать все его художественные достопримечательности. Поэтому я ограничусь лишь станциями, находящимися в пределах Манхеттена.

Наша прогулка начнётся с одной из станций в нижней части Манхеттена. Прежде чем спуститься в метро, мы сфотографируем квартал, чтобы сравнить его современный облик с Манхеттеном столетней давности, виды которого вывешены в вестибюле станции. Если вы настоящий любитель метро, вы сразу заметите необычное расположение платформ на этой станции. Я расскажу вам о том, с чем связана такая необычная планировка.

Далее мы направимся на Union Square. На сегодняшний день это один из центральных пересадочных узлов, объединяющий семь маршрутов, курсирующих по трём линиям, в том числе по самой первой, открытой в 1904 году. Помимо двух ныне существующих платформ, на этой исторической станции когда-то было ещё две платформы по сторонам. Эти платформы сегодня практически изолированы от глаз пассажиров (хотя мы можем попытатся отыскать щели в стене, через которые всё-таки можно увидеть одну из этих платформ). Однако фрагменты архитектурного оформления этих платформ впоследствии были вынесены наружу и сегодня украшают переход. Я расскажу вам об этом подробнее.

Отсюда мы проедем дальше вдоль Бродвея в среднюю часть Манхеттена. Здесь вы увидите (точнее, услышите) единственный в своём роде звуковой аттракцион: при прикосновении рукой к сенсору раздаётся звук того или иного музыкального инструмента, а я расскажу, кем и когда он был создан.

В районе Upper West Side вы увидите своеобразную картинную галерею, на которой представлены городские пейзажи Нью-Йорка, выполненные в виде керамической мозаики. Эта экспозиция примечательна тем, что все картины были созданы местными школьниками, причём не самыми успевающими. Подробнее об этом вы узнаете во время нашей прогулки.

В завершение мы прокатимся через историческую станцию «City Hall», c которой в 1904 году стартовал самый первый поезд нью-йоркской подземки. Теперь эта станция закрыта для пассажиров и используется лишь для разворота поездов, однако проезжать через неё разрешается. Я подробнее расскажу об истории открытия первой линии метро. Следует отметить, что эта закрытая станция по красоте превосходит любую из ныне действующих и вполне может сравниться даже с Москвой и Петербургом.

Я перечислил лишь основные пункты нашей прогулки. При наличии у вас времени, помимо вышеупомянутых станций мы можем посетить и другие.