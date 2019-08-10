Нью-йоркское метро - это не только транспорт, но и галерея подземного искусства. На экскурсии вы увидите старинные фотографии, картины школьников и уникальные звуковые аттракционы.
Прогулка начнётся с нижней части Манхеттена, где
Прогулка начнётся с нижней части Манхеттена, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные художественные оформления станций
- 📸 Старинные фотографии и исторические виды
- 🎵 Единственный в своём роде звуковой аттракцион
- 🖼️ Керамическая мозаика от местных школьников
- 🏛️ Историческая станция «City Hall»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по нью-йоркскому метро подходит для посещения в любое время года. Поскольку большая часть маршрута проходит под землёй, погодные условия не играют значительной роли. Это делает экскурсию идеальной для круглогодичного посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Станция в нижней части Манхеттена
- Пересадочный узел на Манхеттене
- Звуковой аттракцион в центре Манхеттена
- Картинная галерея на Upper West Side
- Историческая станция «City Hall»
Описание экскурсии
Метрополитен Нью-Йорка огромен — поэтому мы ограничимся лишь станциями, находящимися в пределах Манхэттена.
- Начнём с одной из станций в нижней части Манхэттена — возможно, вы заметите необычное расположение платформ на этой станции
- На одном из пересадочных узлов вы увидите фрагменты архитектурного оформления, ранее присутствовавшие на ныне неиспользуемых платформах
- В самом центре делового Манхэттена вы увидите (точнее, услышите) единственный в своём роде звуковой аттракцион
- В районе Upper West Side отыщем своеобразную картинную галерею — городские пейзажи Нью-Йорка из керамической мозаики
- Прокатимся через историческую станцию City Hall, c которой в 1904 году стартовал первый поезд нью-йоркской подземки
И конечно же, я подробно расскажу об истории появления первой станции, о том, кто создавал керамические картины и с чем связана необычная планировка платформ. И о многом другом!
Организационные детали
Если вы захотите, программу можно расширить — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 70 туристов
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Аркадий очень обстоятельный, ответственный и просто неутомимый в передвижениях по метро энтузиаст). Однако, если решите заказать экскурсию, имейте в виду, что на многих станциях очень жарко, так что выдержит эту экскурсию не каждый, зато обеспечен сброс пары кг))
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