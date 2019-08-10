Нью-йоркское метро - это не только транспорт, но и галерея подземного искусства. На экскурсии вы увидите старинные фотографии, картины школьников и уникальные звуковые аттракционы.Прогулка начнётся с нижней части Манхеттена, где

вы сможете сравнить современные виды с видами столетней давности. Далее вы посетите пересадочные узлы и станции с керамической мозаикой, созданной местными школьниками. Завершится экскурсия на исторической станции «City Hall», где вы узнаете об истории открытия первой линии метро. Каждая станция имеет свою уникальную историю и оформление, что делает эту экскурсию незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по нью-йоркскому метро подходит для посещения в любое время года. Поскольку большая часть маршрута проходит под землёй, погодные условия не играют значительной роли. Это делает экскурсию идеальной для круглогодичного посещения.

Сейчас август — это идеальное время.