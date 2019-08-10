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Увидеть самые «художественные» станции манхеттенского метро

Аркадий
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Аркадий – ваш гид
Интересная архитектура, старинные фотографии, картины школьников, музыкальный аттракцион — что-то совсем далекое от ассоциаций с общественным транспортом? Вовсе нет.

Доказательство этому находится в одной из, кажется, самых неожиданных подземок мира — нью-йоркском метро.

Я проведу вас по наиболее интересным художественным достопримечательностям подземки и расскажу об их историях — ведь у каждого шедевра она своя.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Эстетика нью-йоркского метро
Эстетика нью-йоркского метро

Красивые станции метрополитена — это скорее Москва и Петербург или другие города постсоветского пространства. Упоминание же о нью-йоркской подземке наводит на мысли о грязи, бомжах и преступности. Однако за последние несколько десятилетий метро существенно изменилось в лучшую сторону и не идёт ни в какое сравнение с вышеупомянутыми стереотипами 70-х годов. На сегодняшний день нью-йоркский метрополитен вполне удобен и безопасен. Более того, на многих станциях можно обнаружить художественные оформления, которые хоть и не обладают московской изысканностью, но всё-таки радуют глаз. На некоторых станциях сохранились оригинальные оформления. Однако значительная часть оформлений создана намного позже, чем были построены сами станции.

Программа

Поскольку метрополитен Нью-Йорка огромен, у нас вряд ли получится за один раз объехать все его художественные достопримечательности. Поэтому я ограничусь лишь станциями, находящимися в пределах Манхеттена.

  • Наша прогулка начнётся с одной из станций в нижней части Манхеттена. Прежде чем спуститься в метро, мы сфотографируем квартал, чтобы сравнить его современный облик с Манхеттеном столетней давности, виды которого вывешены в вестибюле станции. Если вы настоящий любитель метро, вы сразу заметите необычное расположение платформ на этой станции. Я расскажу вам о том, с чем связана такая необычная планировка.
  • Далее мы направимся на Union Square. На сегодняшний день это один из центральных пересадочных узлов, объединяющий семь маршрутов, курсирующих по трём линиям, в том числе по самой первой, открытой в 1904 году. Помимо двух ныне существующих платформ, на этой исторической станции когда-то было ещё две платформы по сторонам. Эти платформы сегодня практически изолированы от глаз пассажиров (хотя мы можем попытатся отыскать щели в стене, через которые всё-таки можно увидеть одну из этих платформ). Однако фрагменты архитектурного оформления этих платформ впоследствии были вынесены наружу и сегодня украшают переход. Я расскажу вам об этом подробнее.
  • Отсюда мы проедем дальше вдоль Бродвея в среднюю часть Манхеттена. Здесь вы увидите (точнее, услышите) единственный в своём роде звуковой аттракцион: при прикосновении рукой к сенсору раздаётся звук того или иного музыкального инструмента, а я расскажу, кем и когда он был создан.
  • В районе Upper West Side вы увидите своеобразную картинную галерею, на которой представлены городские пейзажи Нью-Йорка, выполненные в виде керамической мозаики. Эта экспозиция примечательна тем, что все картины были созданы местными школьниками, причём не самыми успевающими. Подробнее об этом вы узнаете во время нашей прогулки.
  • В завершение мы прокатимся через историческую станцию «City Hall», c которой в 1904 году стартовал самый первый поезд нью-йоркской подземки. Теперь эта станция закрыта для пассажиров и используется лишь для разворота поездов, однако проезжать через неё разрешается. Я подробнее расскажу об истории открытия первой линии метро. Следует отметить, что эта закрытая станция по красоте превосходит любую из ныне действующих и вполне может сравниться даже с Москвой и Петербургом.

Я перечислил лишь основные пункты нашей прогулки. При наличии у вас времени, помимо вышеупомянутых станций мы можем посетить и другие.

Эстетика нью-йоркского метро
Эстетика нью-йоркского метро
Эстетика нью-йоркского метро

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аркадий
Аркадий
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 августа 2019
Аркадий очень обстоятельный, ответственный и просто неутомимый в передвижениях по метро энтузиаст). Однако, если решите заказать экскурсию, имейте в виду, что на многих станциях очень жарко, так что выдержит эту экскурсию не каждый, зато обеспечен сброс пары кг))

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