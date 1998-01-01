Что вы увидите
- Таймс-сквер
- Смотровая площадка Empire State Building
Мы Вам предлагаем увидеть «сердце» Столицы ⭐️ Мира именно вечером.
Times Square — это самая знаменитая площадь Нью-Йорка, сердце ночной жизни города. Вы увидите небоскребы, многочисленные неоновые рекламы и огромные мониторы, сверкающие ветрины.
А также у Вас будет возможность полюбоваться вечерней панорамой города со 102 этажа Empire State Building.
Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Что не входит
- Входные билеты
- Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
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Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий
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