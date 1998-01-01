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Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Индивидуальная экскурсия ⛳ по вечернему Нью-Йорку.

Вы увидите площадь Таймс Сквер, вечером она особенно прекрасна в свете сотен экранов, который виден даже из космоса.

Также вы подниметесь на небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг.

На 102-м этаже находится самая известная смотровая площадка Нью-Йорка.

Насладитесь вечерними панорамами Большого яблока.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $450 за экскурсию

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Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building

Что вы увидите

  • Таймс-сквер
  • Смотровая площадка Empire State Building
Мы Вам предлагаем увидеть «сердце» Столицы ⭐️ Мира именно вечером.
Times Square — это самая знаменитая площадь Нью-Йорка, сердце ночной жизни города. Вы увидите небоскребы, многочисленные неоновые рекламы и огромные мониторы, сверкающие ветрины.
А также у Вас будет возможность полюбоваться вечерней панорамой города со 102 этажа Empire State Building.
Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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