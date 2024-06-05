Ночные прогулки и экскурсии Нью-Йорка

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Манхэттене за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Американское крыло музея «Метрополитен»
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Нетуристический Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Ночной Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ночной Нью-Йорк: Индивидуальная экскурсия по сияющему мегаполису
Ночной Нью-Йорк ждёт вас! Прогулка по сияющим улицам города подарит незабываемые впечатления и яркие фотографии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Гринвич Вилладж: от индейцев до хипстеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Нью-Йорку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
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    комфортном темпе, с возможность где-то остановиться, поподробнее всё рассмотреть, сфотографироваться и даже попить кофе, послушать доносившийся с кафе джаз и понаблюдать за прикольными «персонажами» на улице;)) Информация подавалась очень легко и непринуждённо, не было ощущения перегруженности, однако в конце экскурсии я поразилась сколько всего нового я узнала, - в общем о городе, и в частности о каких-то фактах, людях, событиях…. Алёна делилась разными фишками, помимо исторической части рассказывала много особенностей о жизни города, обращала внимание на разные интересные магазинчики, галереи и кафе. В целом всё было очень круто. Алёна - фанат своего дела, с очень разносторонним кругозором, отвечала на все наши дополнительные вопросы и учла все наши интересы. Одним словом, Алёне большой респект!!! Классная экскурсия, пробуждающая интерес ещё и ещё гулять по городу в таком формате. Однозначно рекомендую!!! 👍

  • Д
    Даниил
    1 июня 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Прекрасная экскурсия. Елена с большой любовью к Нью Йорку рассказала об его истории и архитектуре. Было очень интересно. Я ролучила большое удовольствие. Рекомендую всем, кто первый раз приехал в Нью Йорк. Большое спасибо спасибо.
  • С
    Станислав
    11 мая 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Отличная экскурсия, позитивная и познавательная прогулка, замечательная компания, рекомендую👏🏻👏🏻👏🏻
  • С
    Станислав
    10 мая 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
  • С
    Семен
    30 апреля 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
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    человек! Показала нам ВСЕ, что можно было увидеть за день! Гуляла с нами лишние часы, за что спасибо ей огромное, а ещё, Алена не только на экскурсии выкладывает всю душу, она ещё и кладезь полезной информации.,,🔥 Хотите увидеть дом О'Генри? Дом друзей? Где снимали 'секс в большом городе"? А ещё, дом, где жил Бродский. . также, вы узнаете, где вкусно поесть, где лучшие пирожные и кофе, куда пойти потанцевать и многое другое! После целого дня с Алёной, мы не только не устали, а мечтали повторить экскурсию, она зарядила нас таким зарядом положительных эмоций! Пишу этот отзыв от души и ещё раз сердечно благодарю нашего гида, за то, что дала увидеть Нью-Йорк глазами местных 🙏🤩 P S. А ещё, это важно для девушек, Алена круто фотографирует, она сделала моей жене нереальные фото и видео, а мои руки как раз отдохнули от телефона 😂 В общем, всем к Алёне! С дружеским приветом, Семён и Прасковья

  • T
    Tatiana
    1 апреля 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Интересная эскурсия. Увлекательный рассказ. Очень обаятельный экскурсовод;
  • A
    Andrew
    26 марта 2024
    Нетуристический Нью-Йорк
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
    Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо за экскурсию. Мне понравился такой формат. Понятно, легко и доступно и по цене в том числе, приятный дикторский голос
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    и речь. Можешь останавливаться и прослушивать еще раз. Приведены интересные факты (правда не знаю, насколько это достоверно)) Единственное, что вызвало сомнение, что это давно записанные экскурсии, т. к. в одном из аудио файлов говорится, что реконструкция закончится в 2010 году, но в целом это не смутило, т. к. все исторические места наврятли изменили историю за эти года. Можно добавить еще одну экскурсию, т. к. в Манхеттене много мест про которые можно рассказать. Друзьям своим уже порекомендовала это приложение.

  • Р
    Роман
    30 января 2024
    Американское крыло музея «Метрополитен»
    Марина прекрасно разбирается в предмете и чувствуется, что очень любит то, о чем рассказывает - Нью Йорк и его историю. Отдельная
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    благодарность за гибкость и оперативность реакции по поводу логистики тура. С удовольствием посещу другие ее туры в следующий приезд в Нью Йорк

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Главное в Манхэттене за 5 часов
  2. Американское крыло музея «Метрополитен»
  3. Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
  4. Нетуристический Нью-Йорк
  5. Ночной Нью-Йорк
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Ночные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 10 до 500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 29 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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