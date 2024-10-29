Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
31 авг в 10:00
1 сен в 17:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночной Нью-Йорк
Насладитесь уникальной атмосферой ночного Нью-Йорка. Вас ждут яркие огни Таймс Сквер и впечатляющие виды на знаменитые небоскрёбы
Начало: По договоренности
«Почувствуйте особое очарование ночного Нью-Йорка»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нью-Йорк на вкус: гастрономия, стиль и секретные бары
Город глазами гурмана - от кофе Бродского до коктейлей в спикизи
«Как только вечер опустится на город, зайдём в легендарный джаз-клуб с духом Нью-Йорка и атмосферой 50-х»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$116 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина29 октября 2024Спасибо было очень интересно.
Элина
- GGurgen13 марта 2023Хотели поблагодарить организатора-гида Аркадия за интересную экскурсию и раскрытие особенностей Еврейской общины. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
- ААлина28 апреля 2022Нам очень понравилось, мы окунулись в специфичный для нас мир, с удовольствием заглянули в местный магазин, узнали много традиций, посмотрели одежду и полистали книги а в конце мы проехались на местном автобусе где ездят только только представители этой национальности! Спасибо!
- ШШошана1 июля 2019Гид наш был сразу видно, подготовлен, именно,’ под наше настроение, очень довольны!!
- ЕЕлена18 апреля 2018Очень не типичная экскурсия для русскоязычных туристов. Места, которые вам покажет Аркадий, это не анекдотический Брайтон-Бич и не захоженный туристами
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в августе 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вечерние», 6 ⭐ отзывов, цены от $116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь