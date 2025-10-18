3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где он рождался.
Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы. Посетите старый форт, узнаете о ЦРУ и Гамильтоне, совершите путешествие во времени. И увидите статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты 19 века.
Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы. Посетите старый форт, узнаете о ЦРУ и Гамильтоне, совершите путешествие во времени. И увидите статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты 19 века.
Описание экскурсии
На заре американской истории
- До 1664 года Нью-Йорк назывался «Новый Амстердам» — мы пройдёмся по местам, где начиналась его история.
- Перед вами развернётся перспектива финансового центра Манхэттена, Уолл-стрит и нью-йоркских авеню.
- Вы попробуете представить себя европейским иммигрантом, оказавшимся в Новом Свете.
- Увидите штаб-квартиру Вашингтона и узнаете, почему в Америке ЦРУ появилось раньше армии.
- В церкви Троицы поговорим о Гамильтоне — человеке трёх профессий, изменившем страну.
- А в одной старинной таверне переместимся на 260 лет назад.
Речная прогулка и символ свободы
- После пешей прогулки сядем на паром с двумя носами и отправимся к символу США — статуе Свободы.
- Проплывём мимо острова, который помнит очную ставку Горбачёва и Рейгана с участием 12 бутылок «Столичной».
- Приблизимся к легендарному монументу, и вы посмотрите на него глазами тысяч европейцев другой эпохи.
- Зайдём в форт Клинтон — один из шести «стражей» города, где даже без пушек решались вопросы власти.
Организационные детали
- Билеты на катамаран включены в стоимость экскурсии.
- По желанию вы сможете продлить прогулку за $100/час.
- За группу из 5 человек и более доплата за каждого — $100.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Lower Manhattan, Liberty & Southend Ave Intersection
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 260 туристов
Я живу в Нью-Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Брауне. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскрёбов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттену, вертолётные полёты, а также катание на каяках по реке Гудзон.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Отличная экскурсия, Миша прекрасный экскурсовод. Рекомендую.
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Михаил очень интересный человек, много знает и интересно рассказывает. Очень приятно, что он согласился нас сопровождать даже в предпраздничный деньги провел с нами время даже больше чем ожидалось. Много рассказал о Нью-Йорке и открыл нам город по новому.
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Д
Спасибо Мише за отличную экскурсию! Интересно, маршрут отличный. Всем, кому нужен проводник по Нью Йорку рекомендуем Мишу. Глубоко осведомлён по всем вопросам, касающимся Нью Йорка, его истории, и не только! Большое спасибо!!!!
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Р
Миша - великолепный рассказчик, хорошо знающий своё дело.
С ним Нью Йорк стал намного ближе)
Спасибо!
С ним Нью Йорк стал намного ближе)
Спасибо!
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Е
Брали экскурсию у Михаила, нам все понравилось. Было информативно, интересно и запоминающе.
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Е
Спасибо Мише за экскурсию
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