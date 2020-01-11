3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!

Misha
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Misha – ваш гид
Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам».

Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы, посетите старый форт и увидите Статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты XIX века.

Буду рад показать этот удивительный город, как он есть — с его атмосферой и архитектурой, и помогу открыть ваш Нью-Йорк.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Liberty and South End Avenue
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам

Что вас ожидает

На заре американской истории
До 1664 года Нью-Йорк, основанный голландцами, носил имя «Новый Амстердам». Вы прогуляетесь по самым важным для этого периода городской истории местам и примерите на себя роль иммигранта из Европы, открывшего новые горизонты. Перед вами развернётся не только перспектива финансового центра Манхэттена, знаменитой улицы Уолл-стрит и нью-йоркских авеню, но и ретроспектива событий, которые творили судьбу всей Америки. Я отведу вас к штаб-квартире Вашингтона и расскажу, как в Америке ЦРУ появилось раньше регулярной армии. В церкви Троицы вы узнаете, кем был для страны «трёхшапочник» Гамильтон, а в одной исторической таверне — переместитесь на 260 лет назад.

Речная прогулка и символ свободы
После пешей прогулки по старейшей части города вы отправитесь к причалу, откуда отходит огромный паром с двумя носами. И по широкой дуге прокатитесь навстречу главной визитной карточке США — Статуе Свободы. Мы проплывём мимо острова, который помнит очную ставку Горбачёва и Рейгана с участием нескольких переводчиков и 12 бутылок «Столичной», приблизимся к легендарному монументу, и вы посмотрите на него глазами тысяч европейцев другой эпохи. А после посетите форт Клинтон — это один из 6 «стражей» Нью-Йорка, где однажды произошла бескровная передача власти в городе, которой не помешали бронзовые пушки.

Организационные детали

  • Никаких дополнительных расходов в рамках прогулки не предусмотрено.
  • По желанию вы сможете продлить прогулку за 50$/час.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Нью-Йорк, или Новый Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Liberty and South End Avenue.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Я живу в Нью Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Браун Университете. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскребов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттану, вертолетные полеты, а также катание на кайаках по реке Гудзон.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Михаил очень интересный человек, много знает и интересно рассказывает. Очень приятно, что он согласился нас сопровождать даже в предпраздничный деньги провел с нами время даже больше чем ожидалось. Много рассказал о Нью-Йорке и открыл нам город по новому.
15 сентября 2019
Михаил супер гид. Рекомендую.
29 октября 2018
Спасибо Мише за отличную экскурсию! Интересно, маршрут отличный. Всем, кому нужен проводник по Нью Йорку рекомендуем Мишу. Глубоко осведомлён по всем вопросам, касающимся Нью Йорка, его истории, и не только! Большое спасибо!!!!

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