3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На заре американской истории

До 1664 года Нью-Йорк, основанный голландцами, носил имя «Новый Амстердам». Вы прогуляетесь по самым важным для этого периода городской истории местам и примерите на себя роль иммигранта из Европы, открывшего новые горизонты. Перед вами развернётся не только перспектива финансового центра Манхэттена, знаменитой улицы Уолл-стрит и нью-йоркских авеню, но и ретроспектива событий, которые творили судьбу всей Америки. Я отведу вас к штаб-квартире Вашингтона и расскажу, как в Америке ЦРУ появилось раньше регулярной армии. В церкви Троицы вы узнаете, кем был для страны «трёхшапочник» Гамильтон, а в одной исторической таверне — переместитесь на 260 лет назад.

Речная прогулка и символ свободы

После пешей прогулки по старейшей части города вы отправитесь к причалу, откуда отходит огромный паром с двумя носами. И по широкой дуге прокатитесь навстречу главной визитной карточке США — Статуе Свободы. Мы проплывём мимо острова, который помнит очную ставку Горбачёва и Рейгана с участием нескольких переводчиков и 12 бутылок «Столичной», приблизимся к легендарному монументу, и вы посмотрите на него глазами тысяч европейцев другой эпохи. А после посетите форт Клинтон — это один из 6 «стражей» Нью-Йорка, где однажды произошла бескровная передача власти в городе, которой не помешали бронзовые пушки.