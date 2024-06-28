Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно

Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Отправляемся исследовать центральные штаты США.

Вы начнёте путешествие в Нью-Йорке и вдоль Аппалачей доберётесь до Кливленда, где расположен знаменитый Зал славы рок-н-ролла.

Изучите Детройт, который сильно затронула Великая депрессия, а следующие два
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дня посвятите великолепному Чикаго.

Побываете в центре пивоварения и производства мотоциклов — Милуоки и полюбуетесь богатой коллекцией Harley-Davidson.

В завершение тура вас ждёт знакомство с аутентичной американской глубинкой — Индианаполисом, Колумбусом, Уилингом и Гаррисбергом.

Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер

Встретим вас у аэропорта Нью-Йорка и отправимся в сторону Манхэттена. По пути вы увидите знакомую по фильмам и сериалам панораму города, а также Бруклинский и Манхэттенский мосты. Прогуляемся по светящейся неоном Таймс-сквер. Затем доберёмся до отеля в Джерси-Сити или пригороде Ньюарка и отдохнём.

Обратите внимание: для прилетающих в аэропорт EWR — трансфер в гостиницу без заезда в Нью-Йорк.

По желанию и за доплату в этот день: променад по маленькой Одессе — Брайтон-Бич. Посмотрим, как живёт русская община, прогуляемся вдоль океана, увидим Кони-Айленд, сможем поужинать в русском ресторане. Стоимость — $ 50.

Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер
2 день

Кливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, парки

Ранним утром поедем в Кливленд — современный финансовый, научный и культурный центр с богатым индустриальным прошлым. Будем двигаться вдоль горной системы Аппалачи, на нашем пути встретятся аутентичные населённые пункты американской глубинки.

Прибыв на место, осмотрим Зал славы рок-н-ролла, музеи искусств и истории природы и многие другие достопримечательности. Прогуляемся по даунтауну, Публичной площади с небоскрёбом, Рокфеллеровскому парку, итальянскому кварталу и набережной у озера. Ночевать останемся в отеле поблизости с Детройтом.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Зала славы рок-н-ролла. Стоимость — $ 65.

Кливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, паркиКливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, парки
3 день

Детройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General Motors

Доберёмся до Детройта и начнём ознакомительный променад. Этот город считают столицей автомобилестроения США, пережившей стремительное развитие, оглушительное банкротство и новое возрождение.

Вспомним времена Великой депрессии, когда были покинуты целые кварталы заводов, фабрик и жилых домов. Увидим архитектурный шедевр — офисное здание Фишер Билдинг, а также помещение, где Генри Форд собирал первые автомобили, масонский храм и заброшенный железнодорожный вокзал.

Пройдёмся по набережной реки Детройт и площади Харт-плаза, осмотрим штаб-квартиру автомобильной корпорации General Motors и Памятник подземной железной дороге, служившей в 19 веке воротами в свободную жизнь для беглых чернокожих рабов. Вечером — переезд в сторону Чикаго, размещение в отеле, отдых.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Музея американских инноваций Генри Форда ($ 75); экскурсия на производственную линию по сборке пикапов завода Ford с доступом к конвейеру ($ 75).

Детройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General MotorsДетройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General MotorsДетройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General MotorsДетройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General MotorsДетройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General Motors
4 день

Чикаго: музеи, деловой квартал, мозаика Шагала

Этот день посвятим Чикаго — одному из самых известных и самобытных американских городов. Исследуем музейный кампус, откуда открывается головокружительная панорама, деловой квартал Луп, увидим мозаику, сделанную Марком Шагалом. Далее — свободное время, его можно посвятить прогулке по парку Миллениум или посещению Музея искусств.

По желанию и за доплату в этот день: подъём на смотровую площадку самого высокого небоскрёба Чикаго ($ 75); посещение джаз-ресторана с живой музыкой, который был популярен во времена сухого закона ($ 75).

Чикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика ШагалаЧикаго: музеи, деловой квартал, мозаика Шагала
5 день

Продолжение променада по Чикаго

Утром продолжим знакомство с Чикаго. Погуляем среди аттракционов и ресторанов у Военно-морского пирса, осмотрим территорию Северо-западного университета, побываем в фешенебельных кварталах, где проживает самая зажиточная и респектабельная часть населения города. Увидим особняк, в котором снимали комедию «Один дома», и посетим храм религии бахаи.

У вас будет свободное время. Его вы можете посвятить прогулке и шопингу на Великолепной миле — дорогой торговой улице, не уступающей по ассортименту магазинов Пятой авеню или Родео-драйв. Вечером поедем в сторону Милуоки, разместимся в отеле и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: поездка на кораблике по реке Чикаго и озеру Мичиган. Стоимость — $ 65.

Продолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по ЧикагоПродолжение променада по Чикаго
6 день

Милуоки, посещение музея Harley-Davidson

Начнём день в центре пивоварения и производства мотоциклов США — Милуоки. На нашем пути встретятся художественный музей, дом пивного магната Пабста, лютеранские церкви, пивоварня Miller и многие другие городские достопримечательности.

Заглянем в музей Harley-Davidson с богатой коллекцией мотоциклов, от самых первых до ультрасовременных моделей. Вечером — трансфер в сторону Индианаполиса, ночёвка в отеле.

По желанию и за доплату в этот день: посещение завода Miller с дегустацией пива. Стоимость — $ 65.

Милуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-DavidsonМилуоки, посещение музея Harley-Davidson
7 день

Индианаполис, Колумбус

Доедем до Индианаполиса и начнём обзорную экскурсию. Увидим Капитолий штата, памятник морякам и солдатам, маленькую копию Вашингтонской национальной галереи, дом-музей американского президента Бенджамина Харрисона. Погуляем вдоль речных каналов и по тенистым аллеям парков, полюбуемся театрами.

Затем поедем в Колумбус. По прибытии осмотрим Капитолий штата, небоскрёб в стиле арт-деко, копию корабля Христофора Колумба, лютеранские храмы. Пройдёмся по центральному парку, итальянскому и немецкому районам. Можем поужинать в баварском ресторане. Ночевать будем в Уилинге.

По желанию и за доплату в этот день: посещение автодрома и Музея кольцевых гонок ($ 75).

Индианаполис, КолумбусИндианаполис, КолумбусИндианаполис, КолумбусИндианаполис, КолумбусИндианаполис, КолумбусИндианаполис, Колумбус
8 день

Уилинг, возвращение в Нью-Йорк

Проедем по Уилингу, полюбуемся аутентичным убранством провинциального городка в американской глубинке и посетим храм кришнаитов. В завершение путешествия побываем в столице штата Пенсильвания — Гаррисберге, осмотрим Капитолий, построенный по образцу собора Святого Петра в Ватикане. После этого вернёмся в Нью-Йорк, доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

По желанию и за доплату в этот день: посещение шоколадной фабрики ($ 50).

Уилинг, возвращение в Нью-ЙоркУилинг, возвращение в Нью-ЙоркУилинг, возвращение в Нью-ЙоркУилинг, возвращение в Нью-Йорк

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 815
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Нью-Йорк и обратно
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона в период с апреля по сентябрь. В даты с 25 октября по 1 ноября 2024 года и с 29 ноября по 6 декабря 2024 года стоимость тура составит $ 1595
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Нью-Йорка, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нью-Йорка

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиВсе турыМанхеттенПопулярные местаТаймс-сквер

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