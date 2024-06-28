Отправляемся исследовать центральные штаты США.Вы начнёте путешествие в Нью-Йорке и вдоль Аппалачей доберётесь до Кливленда, где расположен знаменитый Зал славы рок-н-ролла.Изучите Детройт, который сильно затронула Великая депрессия, а следующие два

дня посвятите великолепному Чикаго. Побываете в центре пивоварения и производства мотоциклов — Милуоки и полюбуетесь богатой коллекцией Harley-Davidson. В завершение тура вас ждёт знакомство с аутентичной американской глубинкой — Индианаполисом, Колумбусом, Уилингом и Гаррисбергом.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.