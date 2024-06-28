Вы начнёте путешествие в Нью-Йорке и вдоль Аппалачей доберётесь до Кливленда, где расположен знаменитый Зал славы рок-н-ролла.
Изучите Детройт, который сильно затронула Великая депрессия, а следующие два
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер
Встретим вас у аэропорта Нью-Йорка и отправимся в сторону Манхэттена. По пути вы увидите знакомую по фильмам и сериалам панораму города, а также Бруклинский и Манхэттенский мосты. Прогуляемся по светящейся неоном Таймс-сквер. Затем доберёмся до отеля в Джерси-Сити или пригороде Ньюарка и отдохнём.
Обратите внимание: для прилетающих в аэропорт EWR — трансфер в гостиницу без заезда в Нью-Йорк.
По желанию и за доплату в этот день: променад по маленькой Одессе — Брайтон-Бич. Посмотрим, как живёт русская община, прогуляемся вдоль океана, увидим Кони-Айленд, сможем поужинать в русском ресторане. Стоимость — $ 50.
Кливленд: Зал славы рок-н-ролла, музеи, площади, парки
Ранним утром поедем в Кливленд — современный финансовый, научный и культурный центр с богатым индустриальным прошлым. Будем двигаться вдоль горной системы Аппалачи, на нашем пути встретятся аутентичные населённые пункты американской глубинки.
Прибыв на место, осмотрим Зал славы рок-н-ролла, музеи искусств и истории природы и многие другие достопримечательности. Прогуляемся по даунтауну, Публичной площади с небоскрёбом, Рокфеллеровскому парку, итальянскому кварталу и набережной у озера. Ночевать останемся в отеле поблизости с Детройтом.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Зала славы рок-н-ролла. Стоимость — $ 65.
Детройт: Фишер Билдинг, масонский храм, набережная, площадь, штаб-квартира General Motors
Доберёмся до Детройта и начнём ознакомительный променад. Этот город считают столицей автомобилестроения США, пережившей стремительное развитие, оглушительное банкротство и новое возрождение.
Вспомним времена Великой депрессии, когда были покинуты целые кварталы заводов, фабрик и жилых домов. Увидим архитектурный шедевр — офисное здание Фишер Билдинг, а также помещение, где Генри Форд собирал первые автомобили, масонский храм и заброшенный железнодорожный вокзал.
Пройдёмся по набережной реки Детройт и площади Харт-плаза, осмотрим штаб-квартиру автомобильной корпорации General Motors и Памятник подземной железной дороге, служившей в 19 веке воротами в свободную жизнь для беглых чернокожих рабов. Вечером — переезд в сторону Чикаго, размещение в отеле, отдых.
По желанию и за доплату в этот день: посещение Музея американских инноваций Генри Форда ($ 75); экскурсия на производственную линию по сборке пикапов завода Ford с доступом к конвейеру ($ 75).
Чикаго: музеи, деловой квартал, мозаика Шагала
Этот день посвятим Чикаго — одному из самых известных и самобытных американских городов. Исследуем музейный кампус, откуда открывается головокружительная панорама, деловой квартал Луп, увидим мозаику, сделанную Марком Шагалом. Далее — свободное время, его можно посвятить прогулке по парку Миллениум или посещению Музея искусств.
По желанию и за доплату в этот день: подъём на смотровую площадку самого высокого небоскрёба Чикаго ($ 75); посещение джаз-ресторана с живой музыкой, который был популярен во времена сухого закона ($ 75).
Продолжение променада по Чикаго
Утром продолжим знакомство с Чикаго. Погуляем среди аттракционов и ресторанов у Военно-морского пирса, осмотрим территорию Северо-западного университета, побываем в фешенебельных кварталах, где проживает самая зажиточная и респектабельная часть населения города. Увидим особняк, в котором снимали комедию «Один дома», и посетим храм религии бахаи.
У вас будет свободное время. Его вы можете посвятить прогулке и шопингу на Великолепной миле — дорогой торговой улице, не уступающей по ассортименту магазинов Пятой авеню или Родео-драйв. Вечером поедем в сторону Милуоки, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: поездка на кораблике по реке Чикаго и озеру Мичиган. Стоимость — $ 65.
Милуоки, посещение музея Harley-Davidson
Начнём день в центре пивоварения и производства мотоциклов США — Милуоки. На нашем пути встретятся художественный музей, дом пивного магната Пабста, лютеранские церкви, пивоварня Miller и многие другие городские достопримечательности.
Заглянем в музей Harley-Davidson с богатой коллекцией мотоциклов, от самых первых до ультрасовременных моделей. Вечером — трансфер в сторону Индианаполиса, ночёвка в отеле.
По желанию и за доплату в этот день: посещение завода Miller с дегустацией пива. Стоимость — $ 65.
Индианаполис, Колумбус
Доедем до Индианаполиса и начнём обзорную экскурсию. Увидим Капитолий штата, памятник морякам и солдатам, маленькую копию Вашингтонской национальной галереи, дом-музей американского президента Бенджамина Харрисона. Погуляем вдоль речных каналов и по тенистым аллеям парков, полюбуемся театрами.
Затем поедем в Колумбус. По прибытии осмотрим Капитолий штата, небоскрёб в стиле арт-деко, копию корабля Христофора Колумба, лютеранские храмы. Пройдёмся по центральному парку, итальянскому и немецкому районам. Можем поужинать в баварском ресторане. Ночевать будем в Уилинге.
По желанию и за доплату в этот день: посещение автодрома и Музея кольцевых гонок ($ 75).
Уилинг, возвращение в Нью-Йорк
Проедем по Уилингу, полюбуемся аутентичным убранством провинциального городка в американской глубинке и посетим храм кришнаитов. В завершение путешествия побываем в столице штата Пенсильвания — Гаррисберге, осмотрим Капитолий, построенный по образцу собора Святого Петра в Ватикане. После этого вернёмся в Нью-Йорк, доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
По желанию и за доплату в этот день: посещение шоколадной фабрики ($ 50).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 815
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Билеты в Нью-Йорк и обратно
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона в период с апреля по сентябрь. В даты с 25 октября по 1 ноября 2024 года и с 29 ноября по 6 декабря 2024 года стоимость тура составит $ 1595