В ноябре – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1 295. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
На автобусе
16 дней
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
1 фев в 10:00
$3 700 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
На автобусе
5 дней
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
4 ноя в 06:30
9 дек в 06:30
$1 295 за человека
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
На автобусе
На мотоцикле
8 дней
Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Осмотреть коллекцию мотоциклов Harley-Davidson, отыскать мозаику Шагала и особняк из «Один дома»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
25 окт в 10:00
29 ноя в 10:00
$1 815 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Нью-Йорке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
  2. Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
  3. Огни больших и маленьких городов: из Нью-Йорка в Милуоки и обратно
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Манхеттен
  2. Ниагарский водопад
  3. Уолл-стрит
  4. Таймс-сквер
  5. Центральный парк
  6. Бруклинский мост
Сколько стоит тур в Нью-Йорке в октябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 1 295 до 3 700.
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