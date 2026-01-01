Мои заказы

С детьми – туры в Нью-Йорке

Найдено 3 тура в категории «С детьми» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $1395. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
На машине
7 дней
2 отзыва
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$1811 за человека
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
На машине
16 дней
3 отзыва
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$4890 за человека
Прогулка по Америке: из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду
На машине
5 дней
Посетить нынешнюю и самую первую столицу США и университет, где преподавал Альберт Эйнштейн
Начало: Бруклин, автобусная остановка напротив отделения б...
9 мар в 08:00
6 апр в 08:00
$1395 за человека

Сколько стоит тур в Нью-Йорке в феврале 2026
Сейчас в Нью-Йорке в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 1395 до 4890. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
