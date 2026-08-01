Окунитесь в атмосферу волшебства — проведите зимний отпуск в Соединённых Штатах.Только представьте: улицы заполонены людьми в костюмах Санты и украшены сияющими ёлками, фигурками ангелов и оленей, переливающимися гирляндами и хвойными

венками — невероятно! Мы проедем вдоль атлантического побережья и осмотрим десятки знаковых локаций, от знаменитого Манхэттена до собора, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди. А Новый год встретим в Нью-Йорке, где проходят самые пышные гулянья. В праздничную ночь у вас будет возможность присоединиться к многотысячной толпе, наблюдающей за светящимся шаром на Таймс-сквер, а первый день года провести, гуляя по мегаполису и согреваясь ароматным кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии, как правило, входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведения и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.