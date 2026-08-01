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Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье

Переночевать в отеле-казино, погулять по городу ведьм и встретить год на шумной Таймс-сквер
Окунитесь в атмосферу волшебства — проведите зимний отпуск в Соединённых Штатах.

Только представьте: улицы заполонены людьми в костюмах Санты и украшены сияющими ёлками, фигурками ангелов и оленей, переливающимися гирляндами и хвойными
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венками — невероятно! Мы проедем вдоль атлантического побережья и осмотрим десятки знаковых локаций, от знаменитого Манхэттена до собора, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди. А Новый год встретим в Нью-Йорке, где проходят самые пышные гулянья.

В праздничную ночь у вас будет возможность присоединиться к многотысячной толпе, наблюдающей за светящимся шаром на Таймс-сквер, а первый день года провести, гуляя по мегаполису и согреваясь ароматным кофе.

Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье
Новый год в США: главная зимняя ночь в Нью-Йорке и праздничные каникулы на атлантическом побережье

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии, как правило, входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведения и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения США и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер

Встретим вас у аэропорта Нью-Йорка и отправимся в сторону Манхэттена. По пути вы увидите знакомую по фильмам и сериалам панораму города, а также Бруклинский и Манхэттенский мосты.

Вечером прогуляемся по светящейся неоном Таймс-сквер. Затем доберёмся до отеля и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по Брайтон-Бич ($50).

Прибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-скверПрибытие в Нью-Йорк, прогулка по Таймс-сквер
2 день

Принстон, Филадельфия, Балтимор

Утро мы посвятим городу Принстону, который на заре зарождения страны был столицей и является родиной вымышленного археолога Индианы Джонса. Осмотрим колониальную архитектуру и заглянем в местный университет, где жили и преподавали лауреаты Нобелевской премии, в том числе Альберт Эйнштейн.

Затем поедем в один из старейших городов США — Филадельфию. Здесь тоже когда-то располагалась столица и были приняты Декларация независимости и Конституция страны. Осмотрим главные локации, расположенные в центре, — Колокол свободы, Зал независимости, ратушу, масонскую ложу и другие достопримечательности. Увидим ступени Рокки — лестницу, ведущую к главному входу художественного музея, по которой бегал герой Сильвестра Сталлоне из серии фильмов «Рокки».

Далее направимся в Балтимор. Прогуляемся по речному порту со множеством знаковых мест. Вечером прибудем в пригород Вашингтона, где находится наш отель.

По желанию и за доплату в этот день: шоу «Средневековый рыцарский турнир» с ужином ($150); экскурсия в сады Дюпона ($135).

Принстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, БалтиморПринстон, Филадельфия, Балтимор
3 день

Главные локации Вашингтона

Сегодня ближе познакомимся с современной столицей США. Осмотрим все топовые локации Вашингтона: Белый дом, Верховный суд, Капитолий, многочисленные монументы, посвящённые в том числе Аврааму Линкольну, Христофору Колумбу, Мартину Лютеру Кингу и другим важнейшим персонам страны.

Увидим Пентагон, Посольский ряд и кафедральный собор, проедем вдоль Арлингтонского кладбища, где покоятся президенты, участники войн и астронавты, и поднимемся на смотровую площадку Кеннеди-центра.

Далее — самостоятельный отдых. Рекомендуем посетить картинную галерею или музей.

Вечером доедем в Атлантик-Сити и поселимся в отеле-казино. При желании вы можете испытать удачу и попытаться выиграть крупную сумму или посмотреть одно из многочисленных шоу.

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по Международному музею шпионажа ($95).

Главные локации ВашингтонаГлавные локации ВашингтонаГлавные локации ВашингтонаГлавные локации Вашингтона
4 день

Атлантик-Сити

Посвятим часть дня знакомству с Атлантик-Сити — аналогом Лас-Вегаса, только на восточном побережье. Погуляем по набережной и парку аттракционов, заглянем в некоторые казино, увидим концертный зал с самым большим в мире органом и маяк.

Устроим новогодний шопинг в аутлете, где представлен большой ассортимент американских и мировых брендов. Вечером вернёмся в Нью-Йорк и отдохнём в отеле.

По желанию и за доплату в этот день: полёт на вертолёте над Манхэттеном (от $295).

Атлантик-СитиАтлантик-СитиАтлантик-СитиАтлантик-Сити
5 день

Достопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового года

Сегодня нас ждёт более близкое знакомство с Нью-Йорком. Осмотрим Бэттери-парк, откуда видна одна из визитных карточек США — статуя Свободы. Посетим трагическое место — мемориал жертвам теракта 11 сентября. Пройдёмся по знаменитым Уолл-стрит, Пятой авеню, Центральному парку. Увидим дом-утюг, Эмпайр-стейт-билдинг, Собор Святого Патрика и многие другие знаковые локации «Большого яблока».

Проедем по улочкам традиционно афроамериканского квартала — Гарлема. Полюбуемся архитектурой кафедрального собора Иоанна Богослова. Посетим территорию Колумбийского университета, который окончили три президента США.

Вечер оставим свободным, чтобы вы могли отпраздновать наступление Нового 2025 года. Уже больше столетия толпы горожан собираются каждое 31 декабря на Таймс-сквер и веселятся все вместе. На площади выступают известные звёзды, звучит живая музыка. За минуту до полуночи на крыше небоскрёба One Times Square начинают опускать по шпилю огромный светящийся шар. Всё это сопровождается обратным отсчётом тысяч зрительских голосов и тоннами конфетти — невероятная атмосфера!

При необходимости поможем вам забронировать столик в ресторане.

По желанию и за доплату в этот день: прогулка на корабле с выходом на остров к статуе Свободы ($75); подъём на небоскрёб с панорамой Нью-Йорка ($85).

Достопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового годаДостопримечательности Нью-Йорка, празднование Нового года
6 день

Свободный день

У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться невероятной атмосферой новогоднего Нью-Йорка: согреться чашечкой ароматного кофе, побродить по колоритным улочкам и вдоволь налюбоваться этим удивительным мегаполисом.

По желанию и за доплату в этот день: билет на бродвейский мюзикл (от $120).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Нью-Хейвен, Бостон, университеты

Утром поедем в Нью-Хейвен. Прогуляемся по центру города, главному скверу и территории Йельского университета, который входит в «Лигу плюща» — сообщество самых престижных частных американских вузов.

Затем побываем в Гарвардском университете, одном из известнейших и старейших в США. Проедем по кампусу Массачусетского технологического университета — центра роботостроения страны.

Далее — ознакомительный променад по Бостону. Осмотрим исторический район Бикон-Хилл, Капитолий, ратушу, церкви, башню, публичную библиотеку. Пройдёмся по Тропе свободы и набережной Христофора Колумба. Ночевать останемся в пригороде Салема.

По желанию и за доплату в этот день: вечерний круиз на корабле по заливу Бостона ($155).

Нью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университетыНью-Хейвен, Бостон, университеты
8 день

Салем, Плимут, Ньюпорт

Первую половину дня посвятим знакомству с мистическим Салемом. Этот городок прославился строгими пуританскими нравами и жестокой охотой на ведьм. Сейчас многие жители здесь увлекаются магией и называют себя колдунами.

Затем посетим место первой высадки британских пуритан в Новой Англии — Плимут. Его называют городом отцов-пилигримов и родиной Дня благодарения. Увидим корабль, на котором на континент прибыли англичане, и реконструкции поселений индейцев и первых колонистов.

Доедем до Ньюпорта — столицы американских миллионеров конца 19 века, пытавшихся превзойти европейскую аристократию. Здесь рассыпано множество летних резиденций влиятельных семей начала 20 века.

Пройдёмся по уютным улочкам центра города, усеянного теннисными кортами и торговыми центрами, и портовой части, проедем вдоль старых кварталов. Полюбуемся богатейшими особняками разных архитектурных стилей и побережьем Атлантического океана и увидим католический собор, в котором венчались Джон и Жаклин Кеннеди.

Позже отправимся в обратный путь в Нью-Йорк. По дороге будем каждые 2-3 часа делать остановки, чтобы размяться и перекусить.

По желанию и за доплату в этот день: посещение Музея ведьм ($55); экскурсия по торговому судну «Мейфлауэр» ($55); билет в Мраморный дворец ($ 65).

Салем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, НьюпортСалем, Плимут, Ньюпорт

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Отель 2* (2-местное)$2975
Отель 2* (1-местное)$4015
Отель 3* (2-местное)$3925
Отель 3* (1-местное)$5295
Отель 4* (2-местное)$6010
Отель 4* (1-местное)$8115
Отель 5* (2-местное)$10 055
Отель 5* (1-местное)$13 580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Нью-Йорка и обратно
  • Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
  • Входные билеты
  • Виза
  • Обязательная медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Туристический сбор или резорт-фи в некоторых отелях
  • Чаевые гиду и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - $800
  • Стоимость тура при проживании в 3-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $3250 с человека, 1-местное размещение - $4290
  • Стоимость тура при проживании в 4-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $4980 с человека, 1-местное размещение - $6370
  • Стоимость тура при проживании в 5-звёздочных отелях составляет: 2-местное размещение - $6740 с человека, 1-местное размещение - $8780
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, день, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Нью-Йорка, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Добрый день, уважаемые! Меня зовут Виталий, я живу в США и много лет организовываю авторские туры. С удовольствием покажу и вам лучшие места страны и проверенные лично локации. С индивидуальным подходом и учётом всех ваших пожеланий. Будем рады видеть вас!

Тур входит в следующие категории Нью-Йорка

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