Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Полюбовавшись видами Сан-Франциско, едем в гости к Секвойям.

Тем, кто видит секвойю в первый раз, она кажется чем-то, пришедшим из сказки. Средний диаметр дерева — два с половиной метра, а иногда — до 10-12-ти метров, а высота некоторых деревьев превышает 110 метров.

Эти гигантские живые существа насчитывают уже долгую историю 📖 своего существования на планете, и похожие леса из похожих растений существовали уже во времена динозавров. Когда-то они были распространены по всему миру, но сегодня их естественный ареал ограничен полоской туманного побережья Северной Калифорнии (секвойя вечнозелёная, или калифорнийская — Sequoia sempervirens) и участком в горах ⛰️ Сьерра-Невада.

Средний возраст гигантских секвой 3–4 тысячи лет.

Секвойя — имя, принадлежащее всей группе этих удивительных растений, — это имя великого индейца племени чероки, придумавшего письменность для этого индейского народа.

Метасеквойя и калифорнийская секвойя распространились в Северном полушарии примерно 65 миллионов лет назад, но их возникновение относят много раньше, в верхний меловой период около 110 миллионов лет назад. С момента максимального распространения в начале Третичного периода 65 миллионов лет назад ареал метасеквойи последовательно сокращался, пока вся естественная популяция не оказалась заперта в маленькой горной долине в Китае, а калифорнийская секвойя сохранилась лишь на узкой полоске побережья северной Калифорнии.