Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Обзорная экскурсия. Сан-Франциско + роща Секвой.

Гид S.
Гид S. – Гид из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия.

Сан-Франциско + роща Секвой.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $589 за человека

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Обзорная экскурсия. Сан-Франциско + роща Секвой.
Полюбовавшись видами Сан-Франциско, едем в гости к Секвойям.
Тем, кто видит секвойю в первый раз, она кажется чем-то, пришедшим из сказки. Средний диаметр дерева — два с половиной метра, а иногда — до 10-12-ти метров, а высота некоторых деревьев превышает 110 метров.
Эти гигантские живые существа насчитывают уже долгую историю 📖 своего существования на планете, и похожие леса из похожих растений существовали уже во времена динозавров. Когда-то они были распространены по всему миру, но сегодня их естественный ареал ограничен полоской туманного побережья Северной Калифорнии (секвойя вечнозелёная, или калифорнийская — Sequoia sempervirens) и участком в горах ⛰️ Сьерра-Невада.
Средний возраст гигантских секвой 3–4 тысячи лет.
Секвойя — имя, принадлежащее всей группе этих удивительных растений, — это имя великого индейца племени чероки, придумавшего письменность для этого индейского народа.
Метасеквойя и калифорнийская секвойя распространились в Северном полушарии примерно 65 миллионов лет назад, но их возникновение относят много раньше, в верхний меловой период около 110 миллионов лет назад. С момента максимального распространения в начале Третичного периода 65 миллионов лет назад ареал метасеквойи последовательно сокращался, пока вся естественная популяция не оказалась заперта в маленькой горной долине в Китае, а калифорнийская секвойя сохранилась лишь на узкой полоске побережья северной Калифорнии.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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