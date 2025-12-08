Поехать в самое сердце винной Калифорнии — значит увидеть, как рождается вино, почувствовать аромат солнечных долин и окунуться в удивительную атмосферу.
Вы проведёте день среди виноградников, узнаете интересные истории о регионе и привезёте с собой не только фото, но и вкус этого путешествия.
Описание экскурсии
- В поездке по Королевскому пути вы насладитесь живописными видами на гору Тамалпаис, залив Святого Пабло, Долины Сонома и Напа.
- Посетите три винодельни и приобретете опыт дегустации вина различных способов ферментации.
- Узнаете много интересных фактов о создании и процессе виноделия в Северной Калифорнии, насладитесь вкусом эксклюзивных вин.
- А ещё — пообедаете в уютном и вкусном ресторанчике и, конечно, сделаете прекрасные фотографии на память!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes 300С.
- Вода в бутылках и снэк включены в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются обед и дегустации на винодельнях.
- По желанию экскурсию можно провести для большой компании. Детали и стоимость обговорим заранее в переписке.
- Каждый дополнительный час экскурсии оплачивается отдельно — $75. Цена не зависит от количества участников.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сан-Франциско
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я живу в Сан-Франциско с 1992-го года. По образованию — инженер-строитель, так что могу много интересного рассказать о городе и его знаменитых зданиях. Очень люблю Сан-Франциско, постоянно его изучаю и
