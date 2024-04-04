Выездные экскурсии из Сан-Франциско

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • А
    Алексей
    22 декабря 2023
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
  2. Три в одном из Сан-Франциско
  3. Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
  4. Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 699 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Сан-Франциско и местам США в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США
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