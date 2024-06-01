Экскурсии по Сан-Франциско на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Добро пожаловать в Сан-Франциско
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Начало: Заберу вас из отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
47 отзывов
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Сто лиц Сан-Франциско
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Три в одном из Сан-Франциско
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Завтра в 09:00
10 июня в 15:00
$700 за всё до 3 чел.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Погулять по древнему лесу, узнать, как жили хиппи, и оценить калифорнийское вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$699 за всё до 10 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Начало: У вашего отеля в Сан-Франциско
10 июня в 18:00
11 июня в 08:00
$1 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
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    решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».

  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со знанием рассказывал о городе, даже потратил дополнительно полчаса на экскурсию. Мы остались очень довольны и благодарны.
    Спасибо большое Кириллу за замечательную экскурсию Сто лиц Сан-Франциско. Он отлично построил маршрут, интересно и со
  • А
    Альмира
    7 апреля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Благодарим Кирилла за экскурсию, комфортабельное авто, вода, и много интересных фактов о Сан Франциско!
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Добро пожаловать в Сан-Франциско
    Мне очень понравилась экскурсия! Благодаря продуманному маршруту удалось увидеть всё самое главное за полдня. Михаил - знаток города и увлекательный
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    рассказчик. Кроме того, он сделал прекрасные фотографии и показал места с потрясающим видом на мост, океан и панораму города, где стоит сфотографироваться на память. Экскурсовод позаботился даже о воде и шоколадках. Была возможность выпить кофе на середине маршрута и купить сувениры. Спасибо за чудесный день!

  • К
    Катя
    29 февраля 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много интересного. Они влюбились в Сан Франциско и хотели бы посетить его еще!
    Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны экскурсией. Кирилл показал город с лучшей стороны, рассказал много

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Добро пожаловать в Сан-Франциско
  2. Все грани Сан-Франциско за один день
  3. Сто лиц Сан-Франциско
  4. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  5. Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в июне 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 390 до 1 750. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 121 ⭐ отзыв, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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