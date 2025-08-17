Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Сан-Франциско – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $799. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
«Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Водная прогулка в Сан-Франциско: Саусалито и Сонома
Индивидуальная экскурсия в Мьюирский лес и винодельни Сономы. Прогулка среди секвой, дегустация вин и виды на залив. Заберём из гостиницы и покажем лучшие места
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 14:00
5 окт в 15:00
$799 за всё до 10 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
«В дегустациях могут принять участие только совершеннолетние путешественники»
Завтра в 14:00
5 окт в 15:00
$800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
    Очень хорошая экскурсия - насыщенная, интересная, разнообразная. Рекомендую!
  • M
    Mergul
    23 апреля 2025
    В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
    Хороший гид.
  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
    читать дальше

    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • А
    Алексей
    22 декабря 2023
    В Саусалито и Соному - из Сан-Франциско
    Огромное спасибо Кириллу!
    Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
  • Н
    Николай
    22 января 2020
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный
    читать дальше

    и интересный собеседник. Если вы хотите погрузиться более глубоко в процесс производства вина или сыра, ставьте гиду такую задачу заранее, он готов подстроиться и скорректировать экскурсию под Ваши потребности, но тогда очевидно успеете проехать меньше разных интересных точек.

  • Ю
    Юрий
    28 октября 2019
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Долина реки Напа и Сонома,давно манили нас своими живописными "Средиземноморскими" видами и конечно расположенными там винодельнями. Нам повезло с гидом,
    читать дальше

    Кирилл не только хорошо ориентируется на местности,но и показал себя как хороший рассказчик знаток истории и человек разбирающийся в вине! После посещения нескольких виноделен винная феерия завершилась в ресторане который посоветовал Кирилл,остались очень довольны. Спасибо Кириллу за эту экскурсию.

  • V
    Vitaliia
    23 октября 2019
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день
    читать дальше

    побывали во многих интересных местах, о которых даже не догадывались: винодельня из меда, сыроварная, где все можно попробовать, местная пекарня с самыми лучшими scones. Кирилл рассказывал очень интересные и необычные факты о местности. Машина очень комфортабельная и современная. Сразу видно, что гид горит своим делом и вкладывает всю душу! Очень рекомендую всем этот тур!!! Нам очень-очень-очень понравилось!!!:)

  • M
    Mikhail
    2 мая 2019
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Замечательная экскурсия, особенно поразило шампанское, приготовленное по оригинальной технологии из меда и было здорово сидеть в устричном кафе и ест свежайших устриц!
  • А
    Александра
    29 января 2019
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от
    читать дальше

    11 до 68 лет, имеет большой опыт путешествий. Кирилл приехал немного раньше на комфортном для всей семьи автомобиле. Любезно предлагал лучшие места для панорамного фотографирования по месту следования. Маршрут действительно интересный. Передающий атмосферу быта переселенцев в окрестностях Сан Франциско и долины Сонома. Великолепные по качеству фруктовые и травяные пунши, сыры, устрицы, вино дополненные историческими фактами и занимательными историями Кирилла, не могут оставить вас равнодушными. Очень сожалеем, что не успели с ним проехать на другие экскурсии, в лес секвой и по долине Напа. Но, в следующий раз, мы это сделаем обязательно.

  • О
    Олег
    22 июля 2018
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл прибыл вовремя на шикарной машине. Очень интересно рассказывал и о самом городе и окрестностях. Хорошо подобран маршрут. Мы с
    читать дальше

    удивлением переезжали из мурманской прохлады устричной фермы в ташкентскую жару виноградных долин, и это за полчаса пути. Интересно было вырваться из урбанистики на природу. Кирилл был предупредительным и старался выполнить наши желания. Несмотря на то, что с нами были детки, всем было интересно. День пролетел незаметно.

  • L
    Liubov
    17 марта 2018
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отличная экскурсия, очень рекомендую

