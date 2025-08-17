читать дальше

11 до 68 лет, имеет большой опыт путешествий. Кирилл приехал немного раньше на комфортном для всей семьи автомобиле. Любезно предлагал лучшие места для панорамного фотографирования по месту следования. Маршрут действительно интересный. Передающий атмосферу быта переселенцев в окрестностях Сан Франциско и долины Сонома. Великолепные по качеству фруктовые и травяные пунши, сыры, устрицы, вино дополненные историческими фактами и занимательными историями Кирилла, не могут оставить вас равнодушными. Очень сожалеем, что не успели с ним проехать на другие экскурсии, в лес секвой и по долине Напа. Но, в следующий раз, мы это сделаем обязательно.