Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая и винная экскурсия по окрестностям Сан-Франциско
Вино, устрицы, мёд и сыр
«Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и, конечно, дегустации»
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Водная прогулка в Сан-Франциско: Саусалито и Сонома
Индивидуальная экскурсия в Мьюирский лес и винодельни Сономы. Прогулка среди секвой, дегустация вин и виды на залив. Заберём из гостиницы и покажем лучшие места
Начало: У места вашего проживания
«Выберем ресторан по душе и завершим день вкусным обедом»
Завтра в 14:00
5 окт в 15:00
$799 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сан-Франциско - в винный вояж по долинам Сонома и Напа
Побывать на винодельнях, попробовать местные сорта и познакомиться с секретами производства (18+)
Начало: По договорённости
«В дегустациях могут принять участие только совершеннолетние путешественники»
Завтра в 14:00
5 окт в 15:00
$800 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 августа 2025Очень хорошая экскурсия - насыщенная, интересная, разнообразная. Рекомендую!
- MMergul23 апреля 2025Хороший гид.
- ДДарья24 марта 2024Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
- ААнтон22 марта 2024Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
- ИИрина17 февраля 2024Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
- ААлексей22 декабря 2023Огромное спасибо Кириллу!
Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
- ММихаил13 мая 2021Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
- ННиколай22 января 2020Замечательная экскурсия для ознакомления с окрестностями Сан-Франциско с гастрономической точки зрения. Отличные устрицы и вино. Замечательные окружающие ландшафты. Кирилл приятный
- ЮЮрий28 октября 2019Долина реки Напа и Сонома,давно манили нас своими живописными "Средиземноморскими" видами и конечно расположенными там винодельнями. Нам повезло с гидом,
- VVitaliia23 октября 2019Очень понравилась экскурсия Кирилла! Мы сами живем не первый год в Сан-Франциско, но узнали очень много нового. За один день
- MMikhail2 мая 2019Замечательная экскурсия, особенно поразило шампанское, приготовленное по оригинальной технологии из меда и было здорово сидеть в устричном кафе и ест свежайших устриц!
- ААлександра29 января 2019Пожалуй, это была лучшая экскурсия по качеству, маршруту и впечатлениям в Калифорнии. Сразу оговорюсь, что наша семья в возрасте от
- ООлег22 июля 2018Кирилл прибыл вовремя на шикарной машине. Очень интересно рассказывал и о самом городе и окрестностях. Хорошо подобран маршрут. Мы с
- LLiubov17 марта 2018Отличная экскурсия, очень рекомендую
