Мы Вам предлагаем увидеть «сердце» Столицы ⭐️ Мира именно вечером.
Times Square — это самая знаменитая площадь Нью-Йорка, сердце ночной жизни города. Вы увидите небоскребы, многочисленные неоновые рекламы и огромные мониторы, сверкающие ветрины.
А также у Вас будет возможность полюбоваться вечерней панорамой города со 102 этажа Empire State Building.
Входные билеты 🎫 за дополнительную плату.
Начало и место завершения
🚩 Washington
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
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Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий
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