  1. США
  2. Экскурсии

Экскурсия по вечернему Times Square с смотровой площадкой Empire State Building

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Экскурсия по вечернему Times Square с смотровой площадкой Empire State Building
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $400 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия по вечернему Times Square с смотровой площадкой Empire State Building
Мы Вам предлагаем увидеть «сердце» Столицы ⭐️ Мира именно вечером.
Times Square — это самая знаменитая площадь Нью-Йорка, сердце ночной жизни города. Вы увидите небоскребы, многочисленные неоновые рекламы и огромные мониторы, сверкающие ветрины.
А также у Вас будет возможность полюбоваться вечерней панорамой города со 102 этажа Empire State Building.
Входные билеты 🎫 за дополнительную плату.
Начало и место завершения
🚩 Washington

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$350
3 часа
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
Авиа — тур на Ниагарские водопады
$1 450
14 часов
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Поездка в Бостон
$1 250
12 часов
Поездка в Бостон
Филадельфия + Атлантик-Сити
$950
12 часов
Филадельфия + Атлантик-Сити
Поездка в Вашингтон
$1 150
14 часов
Поездка в Вашингтон
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
$450
4 часа
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич

Еще несколько необычных экскурсий в Вашингтоне

С чего начинается Вашингтон
$180
1.5 часа
С чего начинается Вашингтон
7 отзывов
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Основные достопримечательности Вашингтона
$380
4 часа
Основные достопримечательности Вашингтона
1 отзыв