Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Мы Вам предлагаем увидеть «сердце» Столицы ⭐️ Мира именно вечером.

Times Square — это самая знаменитая площадь Нью-Йорка, сердце ночной жизни города. Вы увидите небоскребы, многочисленные неоновые рекламы и огромные мониторы, сверкающие ветрины.

А также у Вас будет возможность полюбоваться вечерней панорамой города со 102 этажа Empire State Building.

Входные билеты 🎫 за дополнительную плату.