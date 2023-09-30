Отправляемся на другую планету к устремлённым в небо заснеженным вершинам, изумрудным озёрам и каменным пустыням. Будем путешествовать по высокогорью, погружаться в местную культуру и дышать свежим воздухом.



Пройдёмся по улочкам древнего города огнепоклонников, где сохранились дома, ветряные мельницы и даже огромный стадион на 10 000 зрителей; с моста Дружбы увидим Афганистан и побываем в кишалаке, расположенном на высоте 1700 метров. Здесь нельзя отвлечься ни на секунду — пейзажи меняются постоянно.



Только что перед нами были цветущие маковые луга, а теперь шумит бурная горная речка и высятся горы!