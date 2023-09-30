Большое путешествие по Памирскому тракту

Пообедать в легендарной чайхоне, побывать в «таджикском Мачу-Пикчу» и на афганском рынке

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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся на другую планету к устремлённым в небо заснеженным вершинам, изумрудным озёрам и каменным пустыням. Будем путешествовать по высокогорью, погружаться в местную культуру и дышать свежим воздухом.

Пройдёмся по улочкам древнего города огнепоклонников, где сохранились дома, ветряные мельницы и даже огромный стадион на 10 000 зрителей; с моста Дружбы увидим Афганистан и побываем в кишалаке, расположенном на высоте 1700 метров. Здесь нельзя отвлечься ни на секунду — пейзажи меняются постоянно.

Только что перед нами были цветущие маковые луга, а теперь шумит бурная горная речка и высятся горы!
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Большое путешествие по Памирскому тракту
Ближайшие даты:
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна, Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Балахна, Заволжье, Нижний Новгород.

Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Внуково, 22:20. Рейс UT-803 «Utair Airlines» (Москва - Душанбе)
Завершение: Москва, аэропорт Внуково, 18:40. Рейс Рейс UT-802 «Utair Airlines» (Душанбе - Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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