Куляб — это город в Хатлонской области Таджикистана. Он расположен в долине реки Яхсу (бассейн реки Пяндж), у подножия хребта Хазрати шох, в 203 км. к юго-востоку от города Душанбе. Предположительно название города происходит от таджикского «кулоба», что означает «озерная вода», или же «кулоб» – «заболоченное место, заросли». Куляб статус города получил в 1934 году.

Исторически Город Куляб возник 2700 лет тому назад и на протяжении многих веков был важным политическим, торгово-экономическим и культурным центром огромной Хатлонской области. Город находился на одной из веток Великого Шёлкового пути и имел тесные торгово-экономические и культурные связи со многими странами Востока и Запада. В период средневековья город Куляб был важным политическим, экономическим и культурным центром. Здесь функционировало большое количество школ и медресе (высших учебных заведений).

В начале XX века Куляб являлся самым крупным городом Восточной Бухары и имел 20 кварталов. Высоко были развиты различные виды ремесел, в том числе ткачество (высококачественные шёлковые ткани: парча, алочи, куртачи, сюзане), ювелирное дело, гончарное и кожевенное производство, столярное дело, а также производство ножей, конской сбруи, оружия и других металлических изделий.

Прямо в центре города Куляба, расположено мемориальный комплекс Мир Сайида Али Хамадони — поэта, философа и мыслителя XIV века. Здесь же похоронен его сын Мухаммад, многочисленные родственники, а также бывший смотритель мавзолея и мечети при нём шейх Шохи Толикони из афганского города Толукана. Здание мавзолея – это традиционная средневековая постройка. Первоначально она имела три портальных входа с купольным залом, украшенным резным декором. Эта постройка датируется концом XIV века. Позже к нему были пристроены мечеть и усыпальница.

Дворец Хулбук — археологический комплекс в Хатлонской области. Расположен в кишлаке Мехробод Восейского района. Комплекс занимает городище площадью 70 гектар, большая часть которого занята современными постройками. В состав городища входят фрагменты городища, средневековая крепость и собственного дворец.

В начале 1950-х годов это место заинтересовало археологов. Хишттепа (Кирпичный холм), так как вокруг него были разбросаны многочисленные керамические изделия, стекло, металлический шлак и ещё больше кирпичей. При раскопках, которые проводились в 1950-1960-х годах, выявили, что данное место соответствует городу наместников. Найдены более 5 тысяч артефактов.

На сегодняшний день Хулбук является историческим музеем-заповедником, что раскинулся на 16 гектарах. На территории музея работает и художественная галерея.

Крепость-цитадель — прямоугольная в плане (150х50 метров) и состоит из двух частей. По всему периметру цитадели стены усилены круглыми и квадратными башнями. Южную часть (50х50) окружает стена высотой до 15 метров. Северная — больше по территории, но стены её не превышают 10 метров. За стенами цитадели находился дворец.