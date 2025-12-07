Путешествие в Гиссар — это встреча с историей, которой более 2500 лет. Вы прогуляетесь по древней крепости, где когда-то шумел базар и останавливались торговые караваны. Узнаете, как цитадель служила резиденцией бухарских наместников и военной базой. И представите, как протекала здесь жизнь много веков назад.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — выезд из Душанбе в Гиссар
10:00 — экскурсия по Гиссарской крепости
11:00 — посещение музея
11:30 — прогулка по площади/катание на лошадях (по желанию)
12:00 — отправление в Душанбе
13:00 — обед с блюдами национальной кухни
14:00 — возвращение в отель
На экскурсии вы узнаете:
- об истории Гиссарской крепости — от её основания более 2500 лет назад до наших дней
- роли крепости на маршрутах Великого шёлкового пути
- жизни за крепостными стенами: дворцах, базарах, ремесленных мастерских и караван-сараях
- легендах и мифах — от героев «Шахнаме» до преданий о халифе Али
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, обед, входные билеты и катание на лошади
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуршед — ваша команда гидов в Душанбе
Я работаю в сфере туризма с 2019 года. С 2021 года у меня есть собственная команда профессиональных гидов из 4 человек, которые проводят экскурсии по всему Таджикистану
