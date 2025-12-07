Мои заказы

Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)

Отправиться из Душанбе к древним памятникам, легендам и мифам
Путешествие в Гиссар — это встреча с историей, которой более 2500 лет. Вы прогуляетесь по древней крепости, где когда-то шумел базар и останавливались торговые караваны. Узнаете, как цитадель служила резиденцией бухарских наместников и военной базой. И представите, как протекала здесь жизнь много веков назад.
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)© Хуршед
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)© Хуршед
Жемчужина Таджикистана - Гиссарская крепость (всё включено)© Хуршед

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — выезд из Душанбе в Гиссар
10:00 — экскурсия по Гиссарской крепости
11:00 — посещение музея
11:30 — прогулка по площади/катание на лошадях (по желанию)
12:00 — отправление в Душанбе
13:00 — обед с блюдами национальной кухни
14:00 — возвращение в отель

На экскурсии вы узнаете:

  • об истории Гиссарской крепости — от её основания более 2500 лет назад до наших дней
  • роли крепости на маршрутах Великого шёлкового пути
  • жизни за крепостными стенами: дворцах, базарах, ремесленных мастерских и караван-сараях
  • легендах и мифах — от героев «Шахнаме» до преданий о халифе Али

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, обед, входные билеты и катание на лошади
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуршед
Хуршед — ваша команда гидов в Душанбе
Я работаю в сфере туризма с 2019 года. С 2021 года у меня есть собственная команда профессиональных гидов из 4 человек, которые проводят экскурсии по всему Таджикистану, а также по
читать дальше

Самарканду. Мы искренне любим своё дело, и каждое путешествие для нас — это возможность поделиться историей, культурой и красотой нашего края. Наши экскурсии проходят в тёплой и дружеской атмосфере, с вниманием к деталям и настоящей радостью от общения с людьми. Туризм в Таджикистане только начинает активно развиваться, и мы можем сказать, что наша команда — одна из первых, кто стал заниматься этим профессионально. Наша миссия — разрушить стереотипы и показать гостям, что Таджикистан — богатая культурой страна и одна из древнейших в Центральной Азии. Её главным достоинством является гостеприимство, которого не встретишь больше нигде. Кроме того, мы стремимся познакомить путешественников с природными богатствами нашей страны: величественными горами — самыми высокими во всём постсоветском пространстве, а также озёрами невероятной красоты, которые невозможно описать словами, их нужно увидеть своими глазами.

Входит в следующие категории Душанбе

Похожие экскурсии из Душанбе

Гуляем по Душанбе
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная прогулка по Душанбе
Познакомьтесь с Душанбе через его музеи, крепости и базары. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру столицы Таджикистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Душанбе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Душанбе