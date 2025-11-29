Вы пройдёте по знаковым местам Душанбе — от древнего Дюшамбе до современной столицы. Увидите памятники, шумные базары и тенистые парки. Услышите истории о горожанах и старинных обычаях, познакомитесь с национальной кухней. Вас ждут легенды, ароматы и гостеприимство, которое запомнится надолго.
Описание экскурсии
9:00 — Монументальный комплекс Исмоили Сомони
9:30 — Национальная библиотека Таджикистана — осмотр снаружи
10:00 — Парк Рудаки (5 минут от Сомони)
10:30 — Флагшток Таджикистана — один из самых высоких в мире
11:30 — Дворец Навруза — мозаики, резьба и грандиозные люстры
12:30 — Обед: знакомство с таджикской кухней
14:00 — Площадь Независимости и Башня Независимости
15:20–16:00 — Базар «Мехргон»: яркие ряды специй, горы сухофруктов и сладостей
Организационные детали
- В стоимость входит: сопровождение гида из нашей команды, общественный транспорт по маршруту, обед (национальная кухня: плов, салат, лепёшка, чай, курутоб), входные билеты по программе
- В праздничные дни (например, Навруз, Шосс, День независимости и другие крупные события) доступ к некоторым достопримечательностям может быть ограничен или закрыт. В этом случае гид предложит альтернативные локации (например, ботанический сад, музей, другие парки или смотровые площадки)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента Исмоили Сомони
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хуршед — ваша команда гидов в Душанбе
Я работаю в сфере туризма с 2019 года. С 2021 года у меня есть собственная команда профессиональных гидов из 4 человек, которые проводят экскурсии по всему Таджикистану, а также по
