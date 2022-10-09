Невероятный Таиланд имеет не только большую историю 📖, но и сохранившееся достопримечательности 🏛️ архитектуры и природные места. Составили список из 15 главных мест для посещения, которые должен увидеть каждый турист

Чтобы принять решение куда поехать в Таиланде, вам нужно определиться: что вы хотите делать и когда вы хотите поехать. Различные регионы страны растянувшиеся с севера на юг, предлагают путешественникам широкий выбор достопримечательностей, мероприятий и впечатлений. ХорошоТАМ приготовили для вас список из 15 мест для посещения в Таиланде, которые вы можете выбрать в качестве своего следующего пункта для путешествия.

1. Бангкок

© Светлана Иванова Туристические лодочки на реке Чаупхрая Вид на храм Ват Ракханг Коситарам

В столице Таиланда вы можете провести год и при этом не посетить даже половины мест. Однако есть несколько обязательных точек к посещению. Начните с оживленного и роскошного храма Ват Пхо, в котором находится удивительный Лежащий Будда. Затем перейдите к Большому дворцу, который включает в себя самый священный и самый красивый храм страны, Ват Пхракэу. И конечно же не забудьте про посещение рынков, так как они составляют неотъемлемую часть жизни жителей Бангкока.

2. Чиангмай

В этом городе вы найдете лучшие тайские ремесла, удивительные храмы Старого города, кулинарные курсы и изысканные рестораны. Носит статус утонченной северной столицы, где можно отлично провести время. Также является транспортной столицей севера и отличным местом, чтобы просто погулять или подготовиться к восхождению в горы. Именно здесь многие туристы присоединяются к групповым турам, чтобы посетить одно или несколько горных племен, которые составляют одну десятую населения севера.

3. Пхукет

Крупнейший остров Таиланда, давно стал главным курортным направлением в регионе для семей, пакетных туристов и начинающих дайверов. Его рестораны, магазины и развлекательные заведения одни из самых лучших в стране. Пхукет Таун (старый город) предлагает безупречную китайско-португальскую архитектуру и прекрасные места для проживания, где вы можете остановиться, а также лучшие музеи и рестораны острова.

4. Побережье Сиамского залива

На юге страны вы найдете слегка волнистое побережье Сиамского залива, которое знаменито прежде всего архипелагом Самуи, тремя маленькими идиллическими островами, лежащими у самого выступающего выступа береговой линии. Тихий и спокойный отдых в прибрежном бунгало настолько заманчив, что большинство людей упускают из виду достопримечательности материка. Но стоит присмотреться к местным пейзажам, в которых преобладают покрытые лесом горы, резко возвышающиеся за прибрежной полосой, и множество захватывающих исторических достопримечательностей.

5. Ко Тао

Самый отдаленный населенный остров архипелага Самуи, Ко Тао, стал местом притяжения для любителей подводного плавания, но, несмотря на постоянно развивающийся сервис и ночную жизнь, он по-прежнему ощущается как небольшое и уединенное место. Лучшие занятия это прогулка на лодке вокруг Ко Тао, отличный снорклинг и пляжный отдых.

6. Чианграй

За последние несколько лет в Чианграе появилось несколько интересных достопримечательностей, в частности парк искусств и культуры Маэ Фа Луанг, прекрасное хранилище искусства Ланна. В настоящее время также есть хороший выбор гостевых домов и престижных отелей на берегу реки Пинг, также отсюда вы можете организовать широкий спектр экскурсий, однодневных поездок и других мероприятий на свежем воздухе в окрестностях.

7. Самуи

фалликс , CC0, via Wikimedia Commons Один из пляжей острова Самуи Рома Неус , СС BY 3.0, via Wikimedia Commons Пальмовые рощи

Ко Самуи — один из самых красивых тайских островов с его длинными белоснежными пляжами и изогнутыми пальмовыми деревьями. На Самуи работает более дюжины компаний, занимающихся подводным плаванием, которые предлагают развлечения для дайверов и любителей снорклинга, а также курсы в течение всего года. Также остров полон множества спа-салонов, а также ретритов для медитации. На Ко Самуи популярны туры по близлежащим островам, зиплайны, кайтбординг и кулинарные мастер-классы.

8. Пханган

Ян Рехшух , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Остров Пханган Марис Тетерис , СС BY 3.0, via Wikimedia Commons Морской парк Анг Тонг

В последние годы, как правило, туристы с Самуи, стали перемещаться на веселый маленький соседний остров, в котором все ещё царит сравнительно простая атмосфера. Самыми популярными развлечениями на Пханган являются морские прогулки вокруг острова, которые, как правило, начинаются либо с причала Хат Рин либо с Хат Яо, а также поездки в национальный морской парк Анг Тонг. Другие мероприятия включают обучение приготовлению тайской еды, велосипедные туры, йогу, медитацию и кайтбординг.

9. Остров Ланта-Яй

«Остров длинных пляжей» Ланта-Яй имеет атмосферный старый город и предлагает интересный выбор мест для отдыха. Неподалеку есть отличные точки для дайвинга и сноркелинга, для любителей каякинга имеются неплохие пещеры, но и другие водные виды спорта здесь также можно найти. Это отличное место для отдыха с семьей, скорее всего благодаря местным законам, которые даже сейчас не позволяют водным мотоциклам, пляжным застройкам и развлекательным заведениям превратить Ланта-Яй в ещё один Пхукет, хотя курортные объекты быстро расширяются.

10. Као Сок (национальный парк)

Рома Неус , СС BY 3.0, via Wikimedia Commons Озеро Чео Лан на Као Сок

Потрясающие покрытые джунглями карсты национального парка Као Сок стоят того, чтобы отправиться вглубь страны. Расположенный примерно на полпути между двумя побережьями южного полуострова и легко доступный из Као Лака, Пхукета и Сурат Тани, парк стал популярной остановкой на маршруте путешественников, предлагая несколько простых троп, немного любительского спелеологии, а также возможность остановиться в живописных домиках на озере Чео Лан.

11. Провинция Пхангнга

Защищенная Пхукетом от разрушительного воздействия Андаманского моря, Пхангнга имеет одновременно причудливый и красивый морской пейзаж. Покрывая около четырехсот квадратных километров побережья между Пхукетом и Краби, окаймленная мангровыми зарослями бухта усеяна известняковыми карстовыми образованиями высотой до 300 м, покрытыми джунглями и скалистыми профилями. Это таиландская версия всемирно известного вьетнамского залива Халонг, напоминающая также пейзажи Гуйлиня в Китае, и основная его часть является национальным парком.

12. Ко Куд

Четвертый по величине остров в стране, Ко Куд, покрывает лес и он всё ещё остается далёк от коммерческих проектов и в большей своей части уединён. Конечно он знаменит у поклонников пляжного отдыха своим поблескивающим белым песком и чистейшей бирюзовой водой, особенно вдоль западного побережья, но в большей части это место больше привлекает любителей природы. Побережье острова покрыто мангровыми лесами и кустами, а не широкими пляжами, также есть места, где можно увидеть каучуковые плантации и пальмовые рощи.

13. Остров Самет

Небольшой тайский остров Самет, знаменит своим мягким, поскрипывающим песком и при этом он не так отдалён от столицы Таиланда, как другие острова. Его площадь всего 5 км и он смог завоевать сердца как самих тайцев, так и туристов. Четырнадцать небольших, но белоснежных пляжа острова ошеломляюще красивы, омываются прозрачно-голубой водой и в некоторых местах, всё ещё можно отдохнуть в тени кокосовых пальм и редких кайюпутовых деревьев с белыми цветами, благодаря которым остров получил своё название, а также его используют для строительства лодок.

14. Ко Яо Ной

Найти Ко Яо Ной можно в идиллическом месте в бухте Пхангнга, почти на равном расстоянии от острова Пхукет, Краби и Пхангнга, этот остров знаменит потрясающими морскими пейзажами практически со всех сторон и предлагает спокойный отдых. Население острова четыре тысячи человек, основная часть которых мусульмане, зарабатывающие себе на жизнь выращивая кокосовые плантации и каучук, а также разведением креветок и рыбной ловлей.

15. Нан

Небольшая, но процветающая столица провинции Нан, окруженная высокими горами, находится в 225 км к северо-востоку от Лампанга, на травянистом западном берегу реки. Немногие посетители добираются до этого места, но оно довольно приятное с процветающими традициями ремесел, хорошим музеем и превосходными храмовыми фресками в Ват Пхумин, а также в Ват Нонг Буа в сельской местности. Город оживает во время лодочных гонок Ланна, которые обычно проводятся в конце октября или начале ноября.