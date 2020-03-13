69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Эта экскурсия будет интересна как бывалым путешественникам, так и новичкам.

Вы увидите столицу Таиланда без туристических декораций, прочувствуете колорит и настоящий дух города.

Прокатитесь на длиннохвостой лодке по древним каналам и реке Чао Пхрайя, прогуляетесь по индийскому и китайскому кварталам, побываете в экзотических храмах, куда редко водят туристов, узнаете об истории, культуре и традициях Королевства Таиланд и обязательно попробуете настоящую тайскую кухню.
От $200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Встреча на станции BTS Saphan Taksin
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У этой экскурсии69 отзывов
4.84
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам

Что вас ожидает

На экскурсии вы познакомитесь с великой историей Королевства и Бангкока, узнаете о культуре и традициях местного населения, услышите интересные факты об их обычаях, поведении и верованиях, о жизни русских в Таиланде и их отношениях с тайцами, о современном ритме столицы.

Кроме того, я познакомлю вас с системой общественного транспорта, объясню, как добраться до нужных мест в городе и стране в целом. Посоветую, какие места стоит посетить. Отвечу на все интересующие вас вопросы.

В результате вы увидите Бангкок в его настоящей, живой атмосфере, рассмотрите его с разных ракурсов, посетите нетуристические красоты, узнаете лайфхаки для классного отдыха в стране, научитесь ориентироваться в городе и самостоятельно строить свои дальнейшие маршруты. И обязательно влюбитесь в невероятный ритм и дух этой необычной столицы сказочного Королевства!

Программа

— Встреча со мной в холле вашего отеля либо на станции метро Saphan Taksin, где и начинается наш маршрут.
— Поездка на речном трамвайчике по реке Чао Пхрайя. Мы увидим контрастное соседство современных небоскребов, старинных храмов и небольших деревянных тайских лочуг.
— Цветочный рынок. Самый большой в Азии. А так же нетуристический рынок специй, экзотических овощей и фруктов, где цены, так же нетуристические.
— Отправляемся на пароме в старинные районы Тхонбури — на другом берегу реки Чаопхрайя.
— Посещение храма Черепах, тайского воплощения рая — горы Кхао Мо, музея древних изображений Будды, священной ступы храма. У пруда, в тенистом парке, покормим черепашек папайей или бананами. Деткам это особенно интересно. Из этого места не хочется уходить.
— Поездка на тук туке по Старому городу.
— Храм крокодилов, где в самом центре города монахи ухаживают за четырьмя гребнистыми крокодилами.
— Прогуляемся по старому базару, где обычно закупаются оптовики по низким ценам и увозят эти товары в дальние провинции на продажу.
— Китайский квартал. Храм Дракона, чайный рынок с дегустацией. Вы посмотрите, как китайцы посылают «посылки на тот свет». Они считают, что их умершим близким на том свете очень необходима современная техника, модная одежда, деньги и драгоценности. Все это они сжигают в специальных печах.
— Также пройдемся по рынку магических амулетов и фруктовому базару и попробуем чего нибудь вкусненького в ресторане, где однажды отобедал сам король Рама Девятый.
— Окончание основной программы. Далее на выбор: можно посетить всемирно известную улицу Каосан Роад, где снимался эпизод из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Отведать блюда тайской кухни или сделать фирменный тайский массаж. Посетить монумент Демократии, Железный Дворец и очень интересный храм Золотая гора, откуда открывается круговая панорама вечернего Бангкока. Также можно отправиться в один из баров на крышах высотного Бангкока, посетить океанариум или заняться шопингом в лучших торговых центрах. По выходным есть возможность посетить плавучий рынок и покататься на длиннохвостой лодке по каналам Тхонбури (опционально + 2000 бат за лодку). А с любителями вечерних развлечений «по-взрослому» мы можем посетить кварталы красных фонарей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это пешеходный тур с русскоговорящим гидом. Иногда мы будем использовать общественный транспорт, метро, лодки или такси.
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям. Также возможны изменения маршрута из-за погоды, политических акций, религиозных праздников или королевских церемоний.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: входные билеты и транспорт по основному маршруту, корм для животных
  • Дополнительные расходы:
    — такси от отеля до места старта экскурсии — по счетчику 100-250 бат
    — подношения монахам (от 20 бат)
    — обед (по желанию)
    — прогулка на длиннохвостой лодке по каналам Тхонбури с посещением плавучего рынка — 1 час (по желанию и стоит 2000 бат за лодку)
    — любые незапланированные расходы — океанариум, музеи, аттракционы и т.д.
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции BTS Saphan Taksin.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Мне очень понравилась Экскурсия с Дмитрием. Все четко по организации и все так, как я себе представлял. Именно нетуристический Бангкок. Погружение в город, быт тайцев. Места, где бы сам 1000% не побывал.
12 февраля 2020
Всё очень понравилось! Экскурсия полностью оправдала ожидания. Не разу за время экскурсии нас не пытались развести на деньги, привозя на всякие фабртки и ювелирки
Все посещённые нами места были уникальны и удивительно прекрасны. Во всех местах, которые мы посетили, мы были единственными туристами. Дмитрий рассказывал весь маршрут, всё было интереснои ново. Впечатлений и фото масса! Жовольны. Полное соответсьвие цены и качества. Русскоговорящим туристам особенно рекомендую.
10 февраля 2020
Очень качественно организовано под желания и потребности клиента экскурсия. Я с двумя мальчишками после бессонных нескольких ночей и ночного перелета из Москвы были встречены молодым человеком с фотокамерой через плечо. Мальчишки вцепились в него с распроссами и не отпускали до самого конца. Мы не ходили по традиционным местам, а наоборот, жаждали приключений, неожиданностей и всего неизведанного. При 34 градусов жары наш гид нашел для нас интересные места в тени. Затем, следуя нашим пожеланиям, поменял маршрут и подстроится под нас. Мы с мальчишками в полном восторге. Да ещё и фотографий кучу получили. Родственники даже спросили не вернули с ли мы раньше времени?
28 января 2020
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! Она задала тон всей моей поездки в целом! Отличный был старт!:) Было интересно, без перегруза информацией, динамично, прямо так, как было надо! Спасибо!
24 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Действительно увидели другой Бангкок. Много интересной и познавательной информации о городе и стране в целом. Маршрут подобран грамотно-чередуется пеший поход с транспортом--практически не устали. Самостоятельно не увидели бы столько интересных локаций. Большая благодарность Дмитрию за отлично проведенный день.
20 января 2020
Интересный и насыщенный маршрут. Море впечатлений. Очень познавательно, интересно, активно. Большое спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию и замечательно проведённый день!!!
20 января 2020
Очень интересная и впечатляющая экскурсия. Дмитрий молодец, не навязчивый и интересный человек. Показал все как есть.
7 января 2020
Мы много путешествуем, и практически не ходим по классическим туристическим местам, и вот найти гида который может показать места которые интересные не так легко, но у Дмитрия это получается. Если Вы хотите увидеть Бангкок более глубоко, рекомендую обратиться к Дмитрию. Вообщем спасибо Вам Дмитрий за интересный маршрут.
6 января 2020
Рекомендую Дмитрия, для приятной, познаватеной и не напряжной прогулки по Бангкоку. Хорошо ориентируется, гибкий ум все готов помочь с выбором ваших предпочтений. Спасибо!
1 января 2020
Спасибо огромное Диме за экскурсию! Познавательно, позитивно, активно.. - как мы любим. Пешком обошли полгорода. Увидели предпраздничный Бангкок изнутри: и богатый, и бедный. Дима прекрасный рассказчик и веселый общительный человек. Спасибо за полученные впечатления!
Ещё 59 отзывов

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