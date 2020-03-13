69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На экскурсии вы познакомитесь с великой историей Королевства и Бангкока, узнаете о культуре и традициях местного населения, услышите интересные факты об их обычаях, поведении и верованиях, о жизни русских в Таиланде и их отношениях с тайцами, о современном ритме столицы.

Кроме того, я познакомлю вас с системой общественного транспорта, объясню, как добраться до нужных мест в городе и стране в целом. Посоветую, какие места стоит посетить. Отвечу на все интересующие вас вопросы.

В результате вы увидите Бангкок в его настоящей, живой атмосфере, рассмотрите его с разных ракурсов, посетите нетуристические красоты, узнаете лайфхаки для классного отдыха в стране, научитесь ориентироваться в городе и самостоятельно строить свои дальнейшие маршруты. И обязательно влюбитесь в невероятный ритм и дух этой необычной столицы сказочного Королевства!

Программа

— Встреча со мной в холле вашего отеля либо на станции метро Saphan Taksin, где и начинается наш маршрут.

— Поездка на речном трамвайчике по реке Чао Пхрайя. Мы увидим контрастное соседство современных небоскребов, старинных храмов и небольших деревянных тайских лочуг.

— Цветочный рынок. Самый большой в Азии. А так же нетуристический рынок специй, экзотических овощей и фруктов, где цены, так же нетуристические.

— Отправляемся на пароме в старинные районы Тхонбури — на другом берегу реки Чаопхрайя.

— Посещение храма Черепах, тайского воплощения рая — горы Кхао Мо, музея древних изображений Будды, священной ступы храма. У пруда, в тенистом парке, покормим черепашек папайей или бананами. Деткам это особенно интересно. Из этого места не хочется уходить.

— Поездка на тук туке по Старому городу.

— Храм крокодилов, где в самом центре города монахи ухаживают за четырьмя гребнистыми крокодилами.

— Прогуляемся по старому базару, где обычно закупаются оптовики по низким ценам и увозят эти товары в дальние провинции на продажу.

— Китайский квартал. Храм Дракона, чайный рынок с дегустацией. Вы посмотрите, как китайцы посылают «посылки на тот свет». Они считают, что их умершим близким на том свете очень необходима современная техника, модная одежда, деньги и драгоценности. Все это они сжигают в специальных печах.

— Также пройдемся по рынку магических амулетов и фруктовому базару и попробуем чего нибудь вкусненького в ресторане, где однажды отобедал сам король Рама Девятый.

— Окончание основной программы. Далее на выбор: можно посетить всемирно известную улицу Каосан Роад, где снимался эпизод из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Отведать блюда тайской кухни или сделать фирменный тайский массаж. Посетить монумент Демократии, Железный Дворец и очень интересный храм Золотая гора, откуда открывается круговая панорама вечернего Бангкока. Также можно отправиться в один из баров на крышах высотного Бангкока, посетить океанариум или заняться шопингом в лучших торговых центрах. По выходным есть возможность посетить плавучий рынок и покататься на длиннохвостой лодке по каналам Тхонбури (опционально + 2000 бат за лодку). А с любителями вечерних развлечений «по-взрослому» мы можем посетить кварталы красных фонарей.