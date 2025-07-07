Л Людмила Все прошло замечательно, дождик немного покапал, а так больше ничего. Гид замечательный, очень интересно рассказывала!

К Карина Отлично все прошло. Информации в меру. А тайский гид вне конкуренции веселый 😅

Е Елена Познавательная экскурсия, оба гида интересно все рассказывали. Прониклись духом и историей древнего города. Можно повязать красную ленточку в храме.

С Сабина Очень понравилась сама экскурсия по Ауттае и как все было четко и слаженно организовано. Много интересной информации узнала от гида Сергея и местного тайского гида в том числе. Увидели варанов, покормила черепашек, посетила исторические храмы. 5 звезд!