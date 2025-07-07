Исторический парк Айюттаи охватывает руины великой древней столицы Таиланда, основанной в 1351 году. Парк огромен, и в нем находится более 300 исторических мест и объектов. Часть строений в парке является объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение нашей экскурсии вы увидите наиболее важные и знаковые из них.
Описание экскурсииАйюттайя: Культурно-историческая экскурсия Приглашаем вас на экскурсию в большой исторический парк Айюттайи, который изобилует живописными видами и важными культурными объектами. Вы увидите главные достопримечательности Айюттайи и окунётесь в атмосферу истории Таиланда. Вас ожидает посещение Королевского храма — личного храма королевской семьи с тремя когда-то позолоченными ступами, в которых хранился прах королей Айюттаи. Также вы побываете в Храме Высшего Патриарха, главном религиозном и культурном центре древней Айюттаи, где хранились реликвии Будды. Не пропустите знаменитую голову Будды, окутанную корнями дерева — символ Исторического парка и города Айюттайя. Пройдя вдоль Аллеи обезглавленных Будд, вы ощутите атмосферу трагедии, пережитой городом в прошлом. Увидите редчайшую скульптуру Будды возрастом более 1500 лет, высеченную из цельного куска зеленого камня, где Будда сидит с опущенными ногами. Также вас ждет усыпальница членов королевской семьи — храм в кхмерском стиле, один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся в Айюттае. В завершение экскурсии вы посетите место съёмок блокбастера «Mortal Kombat». Это и многое другое вы увидите на нашей экскурсии, а в середине программы нас ждёт вкусный обед в тайском стиле. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Для гостей из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Историческую информацию даёт русскоий гид по дороге в Аюттайю.
- На территории Исторического парка вас будет сопровождать тайские рускоговорящие сотрудники парка (это правило парка), который владеют русским языком на базовом/среднем уровне.
- Тайские сопровождающие могут объединять несколько групп в одну при осмотре парка. Это связано с ограниченным количеством таких сотрудников в парке и не зависит от нас.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Пн., ср., сб 08:00-08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический парк Айюттая
- Королевский храм
- Храм Высшего Патриарха
- Голова Будды, окутанная корнями дерева
- Аллея обезглавленных Будд
- Великий храм Благоприятствования победе
- Ступа Блистательной Победы
- Единственный храм, уцелевший после захвата Айюттаи бирманцами
- Скульптура Будды возрастом более 1500 лет
- Усыпальница членов королевской семьи
- Место съёмок блокбастера «Mortal Kombat»
Что включено
- Услуги русскогоязычного гида
- Услуги тайского русскоязычного сопровождающего в Историческом парке
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 190 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: У станции метро Lat Krabang, https://maps. app. goo. gl/VMr4daXZFK1mTAfV9?g-st=il
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., ср., сб 08:00-08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
7 июл 2025
Все прошло замечательно, дождик немного покапал, а так больше ничего. Гид замечательный, очень интересно рассказывала!
К
Карина
25 июн 2025
Отлично все прошло. Информации в меру. А тайский гид вне конкуренции веселый 😅
Е
Елена
10 июн 2025
Познавательная экскурсия, оба гида интересно все рассказывали. Прониклись духом и историей древнего города. Можно повязать красную ленточку в храме.
С
Сабина
29 мая 2025
Очень понравилась сама экскурсия по Ауттае и как все было четко и слаженно организовано. Много интересной информации узнала от гида Сергея и местного тайского гида в том числе. Увидели варанов, покормила черепашек, посетила исторические храмы. 5 звезд!
Р
Роман
28 мая 2025
Все было прекрасно. Равиль отличный гид, спасибо!
Входит в следующие категории Бангкока
