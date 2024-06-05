Обзорные и познавательные экскурсии Бангкока

Найдено 14 экскурсий в категории «Обзорные» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Это легкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Велотур по джунглям Банг Крачао
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
«Это видовая ознакомительная прогулка в сопровождении тайского русскоговорящего гида с лицензией»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
«В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Восхождение на обзорную площадку в Сиам Сквер для наслаждения панорамами Бангкока»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Начните свое знакомство с Бангкоком с нами»
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 875฿ за человека
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
«После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Вечерний Бангкок
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
«Вечер — лучшее время для знакомства с Бангкоком»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Во время прогулки по ультрасовременному торговому центру вы познакомитесь с молодым и прогрессивным Бангкоком»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
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    часть, очень и очень большой торговый центр, к сожалению за 2 часа можно только чуть чуть его просмотреть, но в рамках экскурсии этого достаточно, на круизе было много еды, живая музыка, все очень хорошо сделано.

  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
  • R
    Rodion
    7 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
  • С
    Сергей
    1 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
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    и дополнительные расходы. Гибко перестроила маршрут из-за экстремальной жары, чтобы были перерывы в кондиционированных кафе и тогровых центрах. Спасибо, Елена, будем рекомендовать вас всем знакомым

  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
  • A
    Anna
    14 марта 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
    Понравилась башня Mahanakhon, шоу фонтанов и прогулка на корабле) Был гид Павел, все понравилось, интересно рассказывал, на все вопросы отвечал

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Обзорные»

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  3. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
  4. Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 109 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Изучение достопримечательностей города Бангкока нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бангкоке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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