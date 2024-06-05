1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Это легкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«Вы познакомитесь с бытом обычных тайцев, невероятно контрастирующим с королевской роскошью»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Здесь вы поближе познакомитесь с тайскими специями, благовониями, попробуете блюда национальной кухни и обязательно отведаете тайских сладостей и фруктов»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
«Это видовая ознакомительная прогулка в сопровождении тайского русскоговорящего гида с лицензией»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
«В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Восхождение на обзорную площадку в Сиам Сквер для наслаждения панорамами Бангкока»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Начните свое знакомство с Бангкоком с нами»
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 875฿ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
«После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
«Вечер — лучшее время для знакомства с Бангкоком»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Во время прогулки по ультрасовременному торговому центру вы познакомитесь с молодым и прогрессивным Бангкоком»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ИИван2 мая 2024Все было хорошо, экскурсовод очень хорошо выполнял свою работу, отвечал на вопросы, интересно рассказывал. Путь был не утомительный, интересная культурная
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- ЛЛюбовь9 апреля 2024С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
- ССергей1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
- ИИван23 марта 2024Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
- AAnna14 марта 2024Понравилась башня Mahanakhon, шоу фонтанов и прогулка на корабле) Был гид Павел, все понравилось, интересно рассказывал, на все вопросы отвечал
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Обзорные»
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Сейчас в Бангкоке в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 109 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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