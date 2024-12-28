Индивидуальный круиз из Бангкока в Айютайю - это возможность погрузиться в атмосферу древнего Сиама.
Туристы посетят знаменитые храмы, такие как Ват Яй Чай Монгхон с его величественной чеди и Ват Махатхат
Туристы посетят знаменитые храмы, такие как Ват Яй Чай Монгхон с его величественной чеди и Ват Махатхат
5 причин купить этот билет на круиз
- 🕌 Посещение древних храмов
- 🛳️ Круиз по реке Чао Прайя
- 🍽️ Обед на борту
- 🚐 Комфортный трансфер
- 📜 Погружение в историю Сиама
Что можно увидеть
- Ват Яй Чай Монгхон
- Ват Махатхат
- Ват Пхра Си Санпхет
Описание круиза
- Ват Яй Чай Монгхон — один из самых знаменитых храмов Аюттайи, известный огромной чеди (разновидность культового сооружения) и статуями сидящего Будды. Считается, что этот храм олицетворяет величие древнего Сиама и располагает к умиротворению и духовному пробуждению
- Ват Махатхат, знаменитый головой Будды, переплетённой корнями дерева. Это место — символ спокойствия и вечности, где человек погружается в атмосферу древнего Сиама
- Ват Пхра Си Санпхет — королевский храм с величественными чеди, который был резиденцией монархов Аюттайи
- Круиз по реке Чао Прайя с обедом (2,5 часа). После знакомства с Аюттайей вы отправитесь в путешествие на корабле и полюбуетесь живописными видами вечернего Бангкока, проплывая мимо освещённых храмов и мостов. На борту будет подан обед, включающий тайские и европейские блюда.
Организационные детали
- Путешествие проходит на минивэне Toyota
- В стоимость входит трансфер, услуги гида и обед (шведский стол)
Дополнительно оплачиваются:
- круиз по реке Чао Прайя — 1200 батов с чел.
- входные билеты в храмы:
— храм Ват Яй Чай Монгхон — 20 батов с чел.
— храм Ват Махатхат — 50 батов с чел.
— храм Ват Пхра Си Санпхет — 50 батов с чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 255 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я провожу экскурсии в самом сердце Таиланда. В столице страны, городе контрастов и противоречий, в городе, который обязан посетить каждый — в Бангкоке! Я проводил двухдневные экскурсииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
28 дек 2024
Были на экскурсии с гидом Дмитрием. Я и ребенок 12 лет. Мы в восторге, понравилось и мне, и дочери. С полной уверенностей могу утверждать что Дмитрий не просто сопровождающий, у
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