читать дальше него обширные знания истории Таиланда на пять из пяти. Более того, интересно было слушать и мне, и ребенку! Нам была приятна компания Дмитрия, так как он улавливает атмосферу, и не перегружает информацией! Для меня немаловажным моментом является трансфер - он был шикарен! Удобное люксовое авто.



В конце экскурсии Дмитрий помог нам сориентироваться в Торговом центре, и обучил ездить на метро!))) Highly recommend!

Были на экскурсии с гидом Дмитрием. Я и ребенок 12 лет. Мы в восторге, понравилось и мне, и дочери. С полной уверенностей могу утверждать что Дмитрий не просто сопровождающий, у