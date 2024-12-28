От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока

Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Индивидуальный круиз из Бангкока в Айютайю - это возможность погрузиться в атмосферу древнего Сиама.

Туристы посетят знаменитые храмы, такие как Ват Яй Чай Монгхон с его величественной чеди и Ват Махатхат
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с головой Будды, переплетённой корнями дерева. Ват Пхра Си Санпхет, бывший королевский храм, также входит в маршрут.

Завершает экскурсию круиз по реке Чао Прайя, где можно насладиться видами вечернего Бангкока и попробовать блюда тайской и европейской кухни

5
1 отзыв

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🕌 Посещение древних храмов
  • 🛳️ Круиз по реке Чао Прайя
  • 🍽️ Обед на борту
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 📜 Погружение в историю Сиама
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
Ближайшие даты:
25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар30
мар1
апр
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Ват Яй Чай Монгхон
  • Ват Махатхат
  • Ват Пхра Си Санпхет

Описание круиза

  • Ват Яй Чай Монгхон — один из самых знаменитых храмов Аюттайи, известный огромной чеди (разновидность культового сооружения) и статуями сидящего Будды. Считается, что этот храм олицетворяет величие древнего Сиама и располагает к умиротворению и духовному пробуждению
  • Ват Махатхат, знаменитый головой Будды, переплетённой корнями дерева. Это место — символ спокойствия и вечности, где человек погружается в атмосферу древнего Сиама
  • Ват Пхра Си Санпхет — королевский храм с величественными чеди, который был резиденцией монархов Аюттайи
  • Круиз по реке Чао Прайя с обедом (2,5 часа). После знакомства с Аюттайей вы отправитесь в путешествие на корабле и полюбуетесь живописными видами вечернего Бангкока, проплывая мимо освещённых храмов и мостов. На борту будет подан обед, включающий тайские и европейские блюда.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на минивэне Toyota
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида и обед (шведский стол)

Дополнительно оплачиваются:

  • круиз по реке Чао Прайя — 1200 батов с чел.
  • входные билеты в храмы:
    — храм Ват Яй Чай Монгхон — 20 батов с чел.
    — храм Ват Махатхат — 50 батов с чел.
    — храм Ват Пхра Си Санпхет — 50 батов с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
28 дек 2024
Были на экскурсии с гидом Дмитрием. Я и ребенок 12 лет. Мы в восторге, понравилось и мне, и дочери. С полной уверенностей могу утверждать что Дмитрий не просто сопровождающий, у
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него обширные знания истории Таиланда на пять из пяти. Более того, интересно было слушать и мне, и ребенку! Нам была приятна компания Дмитрия, так как он улавливает атмосферу, и не перегружает информацией! Для меня немаловажным моментом является трансфер - он был шикарен! Удобное люксовое авто.

В конце экскурсии Дмитрий помог нам сориентироваться в Торговом центре, и обучил ездить на метро!))) Highly recommend!

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