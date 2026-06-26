Это неспешное и уютное путешествие по историческому центру Бангкока — без толп туристов и «картонных» достопримечательностей. Вы побываете там, где живёт дух города.
Увидите старые каналы, прогуляетесь по китайскому кварталу, познакомитесь с особенностями тайской кухни, послушаете о традициях и людях.
Увидите старые каналы, прогуляетесь по китайскому кварталу, познакомитесь с особенностями тайской кухни, послушаете о традициях и людях.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Самая высокая точка Бангкока, Золотая гора, где находится большинство атрибутов буддизма.
Железный дворец — центр медитации в древности.
Цветочная аллея (может меняться в зависимости от сезона).
Форт, который в прошлом служил для защиты города.
Самый старый канал в Бангкоке (по желанию можно прокатиться на речном трамвае).
Улочка с тайскими макашницами.
Вы узнаете:
- что означают тайские статуи, ритуалы, амулеты.
- сколько букв в полном и официальном названии Бангкоа.
- почему почти у каждого здания в городе стоит «домик духов».
- зачем Будду держали под гипсом.
Организационные детали
- В храме плечи и колени должны быть закрыты.
- Отдельно оплачиваются билеты в храмы и на лодку-трамвай. Также при необходимости — аренда одежды для храма 100 батов.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Золотой горы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Ваш гид в Таиланде с опытом работы с 2018 года. Говорю на русском и английском языках. Хотите увидеть настоящий Таиланд, а не только туристические витрины? Наша команда знает сотни мест, куда
Входит в следующие категории Бангкока
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