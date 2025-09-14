Бангкок на ваших кадрах

Приглашаем вас на экскурсию с легкой программой без информационно-исторических данных, которая позволит вам получить первоначальное представление о столице Таиланда, увидеть лучшие виды города и сделать незабываемые фотографии на память. А в конце мы совершим прогулку на лайнере по реке Чао Прайя с вкусным ужином.
Описание трансфер
Удивительная столица Таиланда на ваших снимках Не секрет, что большинство гостей Таиланда задерживаются в Бангкоке всего лишь на 1-2 дня транзитом по дороге к пляжам и островам. Эта программа специально разработана для таких гостей, которые после длительного перелета не готовы к восприятию тяжелой исторической информации, но при этом не хотели бы терять целый день. На нашей экскурсии вас ждут лучшие виды города, главные достопримечательности столицы и прогулка на лайнере по реке Чао Прайя с вкусным ужином. Наша программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия Что вас ожидает:
- Панорамная площадка со стеклянным полом на небоскрёбе Кинг Пауэр Маханакхон — вторая по высоте в Бангкоке. Отсюда открываются лучшие виды на город!
- «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9 залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.
- Чеди Пхра Боромматхат Маха 19 века, внесённая в список ЮНЕСКО. Осматриваем снаружи, внутрь не заходим.
- Сад камней Кхао Мо. Вы посмотрите на точную копию горы Меру, считающуюся центром Вселенной в буддийской мифологии.
- Пешая прогулка к храму через мультикультурный квартал. По дороге вы увидите базилику Сантакруз (только внешний осмотр).
- Храм, построенный известной китайской семьёй, на территории которого находится самый большой колокол в Таиланде. По поверьям, он приносит удачу, если в него ударить.
- Торговый центр Айкон Сиам. У вас будет около 2 часов, чтобы самостоятельно его исследовать. Вы сможете подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя, понаблюдать, как готовят тайскую еду, сфотографироваться с множеством инсталляций, полюбоваться фонтанами.
Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином. Вас ждёт шведский стол с превосходным выбором блюд, в том числе из морепродуктов. Во время прогулки вы полюбуетесь памятниками архитектуры Бангкока при ночном освещении. Важная информация:.
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия.
- У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память — в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
- Места на лайнере распределяют сотрудники лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас.
Ежедневно в 13:00-13:40 (время уточним после бронирования).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 1200 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: У небоскреба Маханакхон
Завершение: У ТЦ Айкон Сиам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00-13:40 (время уточним после бронирования).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 сен 2025
Программа понравилась, спасибо за хорошую организацию
В
Виктория
24 авг 2025
Интересная программа. Больше всего понравились небоскреб и поездка на лайнере. Ужин был великолепен. Гид Влад, был внимателен, много рассказывал, отвечал на вопросы. Благодарю за отличную организацию.
М
Максим
9 авг 2025
Михаил просто супер! Очень живо и увлекательно рассказывал.
Ю
Юлия
21 июл 2025
Насладились сегодняшний экскурсией! В восторге! Жаль быстро закончилось все! Спасибо!!!
Д
Дмитрий
17 июл 2025
Спасибо! Всё прошло отлично! С погодой повезло! Кратковременный дождь пришёлся как раз на время посещения торгового центра!
К
Константин
7 июл 2025
Отличная экскурсия с замечательной программой. Гид Вэл был просто великолепен, твёрдая пятёрка с плюсом.
Е
Егор
6 июл 2025
Полны впечатлений. Гиды молодцы! Погода не подкачала. Кратковременный дождь был пока переплыли с одного берега на другой, нас не намочил. Спасибо за Ваш труд! 👏
М
Мирослава
17 июн 2025
Программа понравилась. Больше всего впечатлили небоскрёб и речной круиз с очень вкусным ужином.
Я
Яков
31 мар 2025
Особенно запомнились смотровая площадка и вечерняя прогулка по реке. Было достаточно времени для фото. Группа небольшая, транспорт комфортный. Гид Влад отвечал на вопросы и уделял внимание каждому. Поездка подарила массу положительных эмоций.
Я
Ярослав
28 мар 2025
Спасибо гиду Михаилу за профессионализм, интересные рассказы и готовность помочь. В середине дня прогулка пешком оказалась немного утомительной, но в остальном всё понравилось.
П
Пётр
23 мар 2025
Всё отлично организовано: интересные места, небоскрёб, храмы и ужин на корабле. Всё очень понравилось. Спасибо!
С
Савелий
22 мар 2025
Хорошая программа. Минус только в жаре Бангкока. Гид Влад рассказывал интересно, прогулка на корабле с едой и музыкой была чудесной. Смотровая площадка тоже впечатлила. Всё было отлично организовано.
А
Алла
20 мар 2025
Всё понравилось. Особенно впечатлили смотровая площадка Маханакхон и вечерний круиз. Отличный вариант для первого знакомства с городом.
Н
Наталья
18 мар 2025
Всё прошло по плану: от смотровой площадки на высоте более 300 м до старого португальского квартала с улочками и храмами. Торговый центр стал отличной остановкой перед вечерним круизом. Речная прогулка с ужином и шоу оставила самые приятные впечатления. Спасибо!
Т
Таисия
10 мар 2025
Невероятный день! Всё организовано: утро - смотровая, день - храмы и торговый центр, вечер - круиз. Отдельное спасибо Ангелине за сопровождение и внимание. Ужин «шведский стол» с шоу, танцами и музыкой превратил вечер в настоящий праздник. Очень рекомендую!
