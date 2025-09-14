Бангкок на ваших кадрах

Удивительная столица Таиланда на ваших снимках Не секрет, что большинство гостей Таиланда задерживаются в Бангкоке всего лишь на 1-2 дня транзитом по дороге к пляжам и островам. Эта программа специально разработана для таких гостей, которые после длительного перелета не готовы к восприятию тяжелой исторической информации, но при этом не хотели бы терять целый день. На нашей экскурсии вас ждут лучшие виды города, главные достопримечательности столицы и прогулка на лайнере по реке Чао Прайя с вкусным ужином. Наша программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия Что вас ожидает:

Панорамная площадка со стеклянным полом на небоскрёбе Кинг Пауэр Маханакхон — вторая по высоте в Бангкоке. Отсюда открываются лучшие виды на город!

«Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из 9 залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах.

Чеди Пхра Боромматхат Маха 19 века, внесённая в список ЮНЕСКО. Осматриваем снаружи, внутрь не заходим.

Сад камней Кхао Мо. Вы посмотрите на точную копию горы Меру, считающуюся центром Вселенной в буддийской мифологии.

Пешая прогулка к храму через мультикультурный квартал. По дороге вы увидите базилику Сантакруз (только внешний осмотр).

Храм, построенный известной китайской семьёй, на территории которого находится самый большой колокол в Таиланде. По поверьям, он приносит удачу, если в него ударить.

Торговый центр Айкон Сиам. У вас будет около 2 часов, чтобы самостоятельно его исследовать. Вы сможете подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя, понаблюдать, как готовят тайскую еду, сфотографироваться с множеством инсталляций, полюбоваться фонтанами.

• Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином. Вас ждёт шведский стол с превосходным выбором блюд, в том числе из морепродуктов. Во время прогулки вы полюбуетесь памятниками архитектуры Бангкока при ночном освещении. Важная информация: