Просветление с круизом

Откройте для себя сердце Бангкока — города контрастов и ярких впечатлений! Погрузитесь в его богатую культуру, прогуляйтесь по удивительным местам, где древние традиции гармонично переплетаются с современностью.

Насладитесь захватывающими видами, яркими красками и уникальной атмосферой мегаполиса, который поражает своей энергией и очарованием.

Это путешествие, наполненное открытиями и незабываемыми моментами, надолго останется в вашей памяти!
Ближайшие даты:
29
сен30
сен1
окт2
окт3
окт4
окт5
окт
Время начала: 13:00

Описание круиза

Погрузитесь в атмосферу контрастов и откройте для себя Бангкок с новой стороны! Эта экскурсия проведет вас через величественные храмы, где царит дух древнего Таиланда, на современные небоскрёбы, откуда открываются захватывающие виды на город, и завершится на водах реки Чао Прайя, где вы сможете насладиться вечерним круизом в романтичной атмосфере. Важная информация: В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения — уточняйте на месте.

Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • МахаНакон
  • Ват Арун
  • Ват Праюн
  • Айфон Сам
  • Круиз по реке Чао Прайя
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
  • Круиз с ужином
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Завершение: Верну вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки
  • Женщинам - юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде
  • Но в некоторых храмах могут быть ограничения - уточняйте на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

