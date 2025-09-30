Откройте для себя сердце Бангкока — города контрастов и ярких впечатлений! Погрузитесь в его богатую культуру, прогуляйтесь по удивительным местам, где древние традиции гармонично переплетаются с современностью.
Насладитесь захватывающими видами, яркими красками и уникальной атмосферой мегаполиса, который поражает своей энергией и очарованием.
Это путешествие, наполненное открытиями и незабываемыми моментами, надолго останется в вашей памяти!
Насладитесь захватывающими видами, яркими красками и уникальной атмосферой мегаполиса, который поражает своей энергией и очарованием.
Это путешествие, наполненное открытиями и незабываемыми моментами, надолго останется в вашей памяти!
Описание круизаПогрузитесь в атмосферу контрастов и откройте для себя Бангкок с новой стороны! Эта экскурсия проведет вас через величественные храмы, где царит дух древнего Таиланда, на современные небоскрёбы, откуда открываются захватывающие виды на город, и завершится на водах реки Чао Прайя, где вы сможете насладиться вечерним круизом в романтичной атмосфере. Важная информация: В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения — уточняйте на месте.
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МахаНакон
- Ват Арун
- Ват Праюн
- Айфон Сам
- Круиз по реке Чао Прайя
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Трансфер от отеля до 1 локации и после экскурсии обратно в отель
- Круиз с ужином
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Завершение: Верну вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 13:00 по местному времени.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки
- Женщинам - юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде
- Но в некоторых храмах могут быть ограничения - уточняйте на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Групповая
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
30 сен в 13:00
1 окт в 13:00
$125 за человека
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда
Путешествие из Бангкока к древним храмам Айютайи. Ощутите дух Сиама и насладитесь круизом по реке Чао Прайя с обедом на борту
Начало: У вашего отеля
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
от $500 за всё до 8 чел.
-
25%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
30 сен в 13:30
1 окт в 13:30
$67
$89 за человека