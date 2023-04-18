1 чел.
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8 часов
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин»
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
от $400 за человека
10 часов
Водная прогулка
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
Покататься на моторной лодке, искупаться в водопаде и полюбоваться идиллической природой
Начало: У вашего отеля
«08:00 — Выезд из отеля08:30 — Остановка на завтрак09:00 — Фотостоп с панорамным видом на грандиозную дамбу и водохранилище Клонг Та Дам09:15 — Круиз на моторной лодке по водохранилищу»
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
от $250 за человека
13 часов
Водная прогулка
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов)»
Сегодня в 23:45
Завтра в 09:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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