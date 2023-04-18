Круизы и туры по воде в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Бангкоке, цены от $109. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
На машине
1 отзыв
8 часов
Круиз
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
«🚢 🚘 Мы встретимся у трапа круизного лайнера в порту Бангкока Лаем Чабанг и поедем на комфортабельном автомобиле в исторический центр города — королевский остров Раттанакосин»
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
от $400 за человека
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
На машине
10 часов
Водная прогулка
Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
Покататься на моторной лодке, искупаться в водопаде и полюбоваться идиллической природой
Начало: У вашего отеля
«08:00 — Выезд из отеля08:30 — Остановка на завтрак09:00 — Фотостоп с панорамным видом на грандиозную дамбу и водохранилище Клонг Та Дам09:15 — Круиз на моторной лодке по водохранилищу»
14 июля в 08:30
15 июля в 08:30
от $250 за человека
Бангкок: приключения в городе ангелов
13 часов
Водная прогулка
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
«Будьте готовы к тому, что в маршрут включены различные виды транспорта: автомобиль (седан или минивэн), речной трамвай, воздушное метро, круизный корабль и много пешей прогулки (примерно 10-13 тысяч шагов)»
Сегодня в 23:45
Завтра в 09:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
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    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
  2. Из Бангкока - в заповедную провинцию Накхон Найок
  3. Бангкок: приключения в городе ангелов
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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