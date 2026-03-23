Чашечку чая? Или сразу несколько?:) Знакомимся с Бангкоком через три чайные культуры — тайскую, японскую и китайскую. Погуляем по зелёным паркам, современным арт-пространствам и историческим улочкам. Побываем на разных церемониях — и сквозь сакральный напиток я покажу, как в городе переплетаются культуры Востока и меняется его ритм от спокойствия к энергии.

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Описание экскурсии

10:00 — тайский чай и легенда бренда ChaTraMue

Разберёмся, почему чай ChaTraMue пьют десятилетиями, чем он отличается от китайского и японского и почему это гораздо глубже, чем просто чай со льдом и молоком. И попробуем несколько сортов.

10:50 — арт-пространство и парк наследия Най Лерт

Погуляем по зелёному островку спокойствия в центре города, поговорим о философии Востока, культуре Таиланда и роли чая в жизни азиатских стран. Оценим выставки современного искусства как отражение нового Бангкока.

11:40 — японский чай: не только матча

Познакомлю вас с японской чайной традицией — строгой, чистой и глубокой. Вы попробуете несколько видов японского чая и узнаете, чем матча отличается от сенча и ходзича и как чай стал частью мировоззрения японцев.

12:30 — прогулка по району Патумван

Здесь — богатые дома и самый большой парк города. Прокатимся на метро в Чайнатаун — и вы ощутите смену ритма буквально на выходе из вагона.

13:00 — район Талат Ной и историческое сердце Бангкока

Уличное искусство, старые здания, китайские лавки и настоящая. Посмотрим и поговорим о значении современного искусства в Таиланде и посетим святилище богини милосердия Гуань Инь.

13:30 — Сонг Ват: Азия как она есть

Здесь получатся классные фото в атмосфере настоящей Азии: китайские фонарики, восточные орнаменты, местные рынки, старые склады и сплетения электропроводов.

14:20 — китайская чайная церемония Гунгфу Ча на улице дракона Яоварат

Это главная артерия Чайнатауна, где с раннего утра до поздней ночи кипит жизнь. Вы погрузитесь в традиции и ритуалы китайского чаепития и узнаете, что из известного вам — мифы.

15:00 — тайские сладости

Аутентичные десерты на старинном китайском стрит-фуд-маркете — на ваш выбор.

Организационные детали