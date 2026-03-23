Мои заказы

Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города

Таиланд, Япония и Китай в ваших пиалах
Чашечку чая? Или сразу несколько?:) Знакомимся с Бангкоком через три чайные культуры — тайскую, японскую и китайскую. Погуляем по зелёным паркам, современным арт-пространствам и историческим улочкам.

Побываем на разных церемониях — и сквозь сакральный напиток я покажу, как в городе переплетаются культуры Востока и меняется его ритм от спокойствия к энергии.
5
3 отзыва
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города
Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города

Описание экскурсии

10:00 — тайский чай и легенда бренда ChaTraMue

Разберёмся, почему чай ChaTraMue пьют десятилетиями, чем он отличается от китайского и японского и почему это гораздо глубже, чем просто чай со льдом и молоком. И попробуем несколько сортов.

10:50 — арт-пространство и парк наследия Най Лерт

Погуляем по зелёному островку спокойствия в центре города, поговорим о философии Востока, культуре Таиланда и роли чая в жизни азиатских стран. Оценим выставки современного искусства как отражение нового Бангкока.

11:40 — японский чай: не только матча

Познакомлю вас с японской чайной традицией — строгой, чистой и глубокой. Вы попробуете несколько видов японского чая и узнаете, чем матча отличается от сенча и ходзича и как чай стал частью мировоззрения японцев.

12:30 — прогулка по району Патумван

Здесь — богатые дома и самый большой парк города. Прокатимся на метро в Чайнатаун — и вы ощутите смену ритма буквально на выходе из вагона.

13:00 — район Талат Ной и историческое сердце Бангкока

Уличное искусство, старые здания, китайские лавки и настоящая. Посмотрим и поговорим о значении современного искусства в Таиланде и посетим святилище богини милосердия Гуань Инь.

13:30 — Сонг Ват: Азия как она есть

Здесь получатся классные фото в атмосфере настоящей Азии: китайские фонарики, восточные орнаменты, местные рынки, старые склады и сплетения электропроводов.

14:20 — китайская чайная церемония Гунгфу Ча на улице дракона Яоварат

Это главная артерия Чайнатауна, где с раннего утра до поздней ночи кипит жизнь. Вы погрузитесь в традиции и ритуалы китайского чаепития и узнаете, что из известного вам — мифы.

15:00 — тайские сладости

Аутентичные десерты на старинном китайском стрит-фуд-маркете — на ваш выбор.

Организационные детали

  • В стоимость включено: чайные церемонии, проезд на метро
  • Дополнительные расходы (по желанию): сладости и другие покупки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йен
Йен — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 45 туристов
На связи Йен, переводчик и лингвокультуролог. Я обожаю делиться знанием об Азии, её традициях и культурном коде. Много лет я прожил в Корее и Японии, пока не влюбился в Таиланд… Таиланд —
читать дальшеуменьшить

удивительное место, где переплетаются духовность, яркие краски и особый ритм жизни. И я с радостью открою вам его секреты. Со мной вы не только посмотрите достопримечательности, но и прочувствуете душу и неповторимую атмосферу страны улыбок. Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ глубже понять страну через её язык, культуру и повседневную жизнь. А благодаря владению несколькими языками я с лёгкостью нахожу уникальные истории и тонкие детали, которые часто остаются незамеченными. Хотите, поделюсь и с вами?)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Были на экскурсии Йена с чайными церемониями 16 марта. Рекомендую эту экскурсию для любого возраста. Мы не бегали от одной достопримечательности до другой, а с удовольствием погрузились в мир Бангкока.
читать дальшеуменьшить

Я опять влюбилась в зеленый чай, потому что узнала секреты его приготовления. Чайная церемония в Чайна-таун прекрасна, мы приятно провели время, как будто общались с нашим близким другом. Открыла для себя зеленый тайский чай. Японские чаи - это чудо.
Йен - очень интересный собеседник, мы прекрасно провели время. Йен, спасибо большое!

Были на экскурсии Йена с чайными церемониями 16 марта. Рекомендую эту экскурсию для любого возраста. Мы
Были на экскурсии Йена с чайными церемониями 16 марта. Рекомендую эту экскурсию для любого возраста. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро, прогулялись не спеша по центру Бангкока, заглянули в парк Люмпини, при этом разговаривали о чае, и не только. Узнали много интересного о чае, о традициях чайной церемонии, о чайных мастерах… Благодарим Йена за чудесное путешествие в мир чая!!! Всем советам, не пожалеет!!!
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро,
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро,
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро,
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро,
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Замечательно провели вместе 5 часов экскурсии. По ходу задавали много интересующихся вопросов и получили исчерпывающие ответы.
Йен в своем деле полностью!
Умение подачи материала выше всяких похвал. Коммуникация на 100% Такое ощущение, что знакомы давно))
Однозначно рекомендую экскурсии с Йеном и благодарю его за отличную работу и настроение!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии на «Чайный Бангкок - прогулки и церемонии в сердце города»

В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
На машине
8 часов
60 отзывов
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
от $350 за человека
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
от $300 за человека
Другой Таиланд
На машине
На поезде
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Другой Таиланд
Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
от $500 за человека
Аутентичный Таиланд - из Бангкока
11 часов
-
30%
18 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд - из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: вт, чт, сб в 08:00—09:00
20 июн в 08:30
23 июн в 08:30
2250 ฿3200 ฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке
от $260 за человека