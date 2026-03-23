Разберёмся, почему чай ChaTraMue пьют десятилетиями, чем он отличается от китайского и японского и почему это гораздо глубже, чем просто чай со льдом и молоком. И попробуем несколько сортов.
10:50 — арт-пространство и парк наследия Най Лерт
Погуляем по зелёному островку спокойствия в центре города, поговорим о философии Востока, культуре Таиланда и роли чая в жизни азиатских стран. Оценим выставки современного искусства как отражение нового Бангкока.
11:40 — японский чай: не только матча
Познакомлю вас с японской чайной традицией — строгой, чистой и глубокой. Вы попробуете несколько видов японского чая и узнаете, чем матча отличается от сенча и ходзича и как чай стал частью мировоззрения японцев.
12:30 — прогулка по району Патумван
Здесь — богатые дома и самый большой парк города. Прокатимся на метро в Чайнатаун — и вы ощутите смену ритма буквально на выходе из вагона.
13:00 — район Талат Ной и историческое сердце Бангкока
Уличное искусство, старые здания, китайские лавки и настоящая. Посмотрим и поговорим о значении современного искусства в Таиланде и посетим святилище богини милосердия Гуань Инь.
13:30 — Сонг Ват: Азия как она есть
Здесь получатся классные фото в атмосфере настоящей Азии: китайские фонарики, восточные орнаменты, местные рынки, старые склады и сплетения электропроводов.
14:20 — китайская чайная церемония Гунгфу Ча на улице дракона Яоварат
Это главная артерия Чайнатауна, где с раннего утра до поздней ночи кипит жизнь. Вы погрузитесь в традиции и ритуалы китайского чаепития и узнаете, что из известного вам — мифы.
15:00 — тайские сладости
Аутентичные десерты на старинном китайском стрит-фуд-маркете — на ваш выбор.
Организационные детали
В стоимость включено: чайные церемонии, проезд на метро
Дополнительные расходы (по желанию): сладости и другие покупки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йен — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 45 туристов
На связи Йен, переводчик и лингвокультуролог.
Я обожаю делиться знанием об Азии, её традициях и культурном коде. Много лет я прожил в Корее и Японии, пока не влюбился в Таиланд…
Таиланд — читать дальшеуменьшить
удивительное место, где переплетаются духовность, яркие краски и особый ритм жизни. И я с радостью открою вам его секреты. Со мной вы не только посмотрите достопримечательности, но и прочувствуете душу и неповторимую атмосферу страны улыбок.
Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ глубже понять страну через её язык, культуру и повседневную жизнь. А благодаря владению несколькими языками я с лёгкостью нахожу уникальные истории и тонкие детали, которые часто остаются незамеченными.
Хотите, поделюсь и с вами?)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ляшко
Были на экскурсии Йена с чайными церемониями 16 марта. Рекомендую эту экскурсию для любого возраста. Мы не бегали от одной достопримечательности до другой, а с удовольствием погрузились в мир Бангкока. читать дальшеуменьшить
Я опять влюбилась в зеленый чай, потому что узнала секреты его приготовления. Чайная церемония в Чайна-таун прекрасна, мы приятно провели время, как будто общались с нашим близким другом. Открыла для себя зеленый тайский чай. Японские чаи - это чудо. Йен - очень интересный собеседник, мы прекрасно провели время. Йен, спасибо большое!
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Е
Елена
Одна из лучших экскурсий на которой мы побывали в Тайланде за последнее время. Прокатились на метро, прогулялись не спеша по центру Бангкока, заглянули в парк Люмпини, при этом разговаривали о чае, и не только. Узнали много интересного о чае, о традициях чайной церемонии, о чайных мастерах… Благодарим Йена за чудесное путешествие в мир чая!!! Всем советам, не пожалеет!!!
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Л
Лилия
Замечательно провели вместе 5 часов экскурсии. По ходу задавали много интересующихся вопросов и получили исчерпывающие ответы. Йен в своем деле полностью! Умение подачи материала выше всяких похвал. Коммуникация на 100% Такое ощущение, что знакомы давно)) Однозначно рекомендую экскурсии с Йеном и благодарю его за отличную работу и настроение!!!
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