1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«Приготовьтесь к настоящему кулинарному празднику, ведь Мишлен не ошибается в выборе лучших мест для гастрономических открытий»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Плавучий рынок и тайская кухня»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
«После прогулок и осмотров храмов мы отвезём вас в ресторан, декорированный в традиционном тайском стиле — красные зонтики, деревянные столбы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Оплачиваются отдельно: трансфер из отеля к месту старта, личные расходы, сувениры, еда»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
«В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer, услуги гида, дегустация блюд, обед и ужин, предусмотренные программой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ИИван23 марта 2024Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
- ЛЛилия9 марта 2024Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
- ДДарья4 марта 2024Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
- ИИгорь26 февраля 2024Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
- ЮЮрий13 февраля 2024Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
- ВВлади24 января 2024Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 220 до 3 750. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бангкока, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024