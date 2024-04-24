Гастрономические экскурсии Бангкока

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«Приготовьтесь к настоящему кулинарному празднику, ведь Мишлен не ошибается в выборе лучших мест для гастрономических открытий»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Велотур по джунглям Банг Крачао
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
«Плавучий рынок и тайская кухня»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
«После прогулок и осмотров храмов мы отвезём вас в ресторан, декорированный в традиционном тайском стиле — красные зонтики, деревянные столбы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
«Завершение дня в отеле Байок Скай, с ужином на смотровой площадке на 84 этаже, где нас ждёт восхитительный вид на ночной город»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Оплачиваются отдельно: трансфер из отеля к месту старта, личные расходы, сувениры, еда»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
«Мы побываем в небоскребе Байок Скай — посетим смотровую площадку и пообедаем в ресторане»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Бангкок: по следам дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
«В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Lancer, услуги гида, дегустация блюд, обед и ужин, предусмотренные программой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • И
    Иван
    23 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Отличный гид, интересно слушать, может легко ответить на различные вопросы, программа развлечений понравилась.
  • Л
    Лилия
    9 марта 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Хочу выразить благодарность гиду Дмитрию за чудесный день, проведенный в Бангкоке. Мы с мужем опасались, что жара не даст нам
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    возможность побывать на всей 8-ми часовой программе экскурсии, но Дмитрий очень грамотно сформировал схему посещения достопримечательностей Бангкока и теперь мы с большим удовольствием вспоминаем этот день.

  • Д
    Дарья
    4 марта 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
  • И
    Игорь
    26 февраля 2024
    Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
    Все очень понравилось, экскурсия интересная и познавательная! Посетили много интересных мест, узнали много нового и интересного, день прошел очень быстро =)
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • Ю
    Юрий
    13 февраля 2024
    Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
    Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
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    послушать об истории города и страны, о местных жителях. С организацией все отлично, никаких задержек, на всё времени хватило. Обед отличный! В общем, тур рекомендую!

  • В
    Влади
    24 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
  2. Велотур по джунглям Банг Крачао
  3. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
  4. Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
  5. Вечерний Бангкок на тук-туке
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 220 до 3 750. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бангкока, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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