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очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.