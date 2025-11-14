Шумные улицы Чайна-тауна Бангкока манят ароматами специй и уникальными уголками. Участники экскурсии пройдут по Yaowarat, узнают историю района и увидят старинные рынки. Здесь можно попробовать местные блюда и посетить скрытые храмы, такие как храм с крокодилами.



Путешествие завершится прогулкой по мосту через реку Чаупхрая, откуда открываются захватывающие виды вечернего города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чайна-тауна - с ноября по февраль, когда погода прохладная и комфортная. В марте и апреле может быть жарко, но всё равно интересно благодаря праздникам. С мая по октябрь возможны дожди, но это не мешает насладиться атмосферой, особенно если вы любите меньшее количество туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.