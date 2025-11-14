Шумные улицы Чайна-тауна Бангкока манят ароматами специй и уникальными уголками. Участники экскурсии пройдут по Yaowarat, узнают историю района и увидят старинные рынки. Здесь можно попробовать местные блюда и посетить скрытые храмы, такие как храм с крокодилами.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные храмы
- 🍜 Дегустация уличной еды
- 🛍️ Покупки на рынках
- 🎨 Граффити и культура
- 🌉 Виды на реку Чаупхрая
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чайна-тауна - с ноября по февраль, когда погода прохладная и комфортная. В марте и апреле может быть жарко, но всё равно интересно благодаря праздникам. С мая по октябрь возможны дожди, но это не мешает насладиться атмосферой, особенно если вы любите меньшее количество туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Yaowarat
- Китайские рынки
- Song Wat Road
- Скрытый храм с крокодилами
- Храм сикхов
- Saphan Han
- Мост через реку Чаупхрая
Описание экскурсии
- Главная улица Yaowarat. Пройдём по центру Чайна-тауна, обсудим историю района и сделаем яркие фотографии.
- Китайская уличная еда. По желанию вы продегустируете блюда местной кухни и узнаете, как и из каких продуктов они готовятся.
- Китайские рынки. Мы посетим два рынка с приятными ценами, где продают чай, специи и необычные сувениры. Я помогу с выбором и дам советы.
- Song Wat Road. Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную.
- Скрытый храм с крокодилами. В глубине Чайна-тауна находится храм, где живут рептилии. Вы узнаете, как они здесь оказались.
- Храм сикхов. Шестиэтажное здание, где живут, учатся и молятся представители сикхской общины. Я расскажу вам об этом направлении.
- Saphan Han. Мост и набережная, разделяющие китайский и индийский кварталы вдоль клонга. Пройдём по обе стороны, увидим старинную застройку и сделаем фото.
- Мост через реку Чаупхрая. Отсюда открываются виды вечернего Бангкока. Это популярное место у тайской молодёжи.
Организационные детали
- Ваши личные покупки вы оплачиваете дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$43
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Wat Mangkon
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29368 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 4 отзывах
П
Павел
14 ноя 2025
Экскурсия с Сабри доставила настоящее удовольствие! Бангкок открыл новые грани, которые скрыты для массового туриста. Приятный, тактичный и живой стиль общения делает прогулку не только информативной и легкой для восприятия, но и очень комфортной!
А
Александр
5 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Супер приятный гид - Роза! Отличная экскурсия, узнал много интересного. Во время экскурсии провела по интересным местам Чайна Тауна. Подготовка к экскурсии требует быть голодным😅 во время экскурсии можно попробовать много всего диковинного😅
М
Максим
19 окт 2025
Содержательная и познавательная экскурсия по колоритному району города
А
Анастасия
15 окт 2025
Настоящий концентрат азиатского колорита в центре Бангкока. Уличная еда, магазинчики с необычными безделушками, красивые виды Бангкока с необычных ракурсов. Очень необычно и интересно. Ещё показали много разных секретных мест!)
