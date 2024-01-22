Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать, как добывают соль
Экскурсия подходит и тем, кто впервые в Таиланде, и тем, кто уже повидал здесь многое, но не всё! Вы побываете на знаменитом на весь мир рынке «раскрывающихся зонтов» на ж/д путях, прокатитесь на лодке по ещё одному рынку — но уже на воде, откроете секреты производства кокосового сахара, понаблюдаете за процессом добычи соли. Полное погружение в местную культуру обеспечено!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся с посещения рынка «раскрывающихся зонтов» Мэклонг. Вы станете свидетелями удивительного зрелища: когда подъезжает поезд, сотни зонтиков складываются, а прилавки с ж/д путей моментально сдвигаются, чтобы после проезда состава снова вернуться на свои места.
Далее путь приведёт нас к не менее знаменитому рынку на воде Дамноен Садуак. Мы пересядем на индивидуальные лодки и прокатимся среди прилавков местных торговцев, предлагающих свежие фрукты, овощи, сувениры. По пути гид расскажет вам о тайских традициях и обычаях.
После этого отправимся на кокосовую ферму, где вы увидите процесс производства кокосового сахара. А также познакомитесь с традиционными методами обработки кокосов, узнаете о многочисленных способах использования этого ценного продукта и попробуете себя в качестве сахарадела.
Завершится наше путешествие посещением соляной фермы. Гид расскажет вам о процессе производства соли из вод Сиамского залива. А ещё здесь можно будет понаблюдать за традиционными методами добычи соли.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном кроссовере или микроавтобусе (зависит от количества людей в компании).
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, питание.
- Дополнительные расходы — на ваше усмотрение. Это может быть покупка сувениров, каких-то продуктов на рынке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 48 туристов
Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь туризмом и экскурсиями в Таиланде уже 9 лет. Мы с большим удовольствием и энтузиазмом откроем для вас красоты Таиланда от Паттайи до Чианг Мая. Наши экскурсии — это не просто обзорная программа, а настоящее погружение в историю, культуру и обычаи всего Таиланда.
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