Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с посещения рынка «раскрывающихся зонтов» Мэклонг. Вы станете свидетелями удивительного зрелища: когда подъезжает поезд, сотни зонтиков складываются, а прилавки с ж/д путей моментально сдвигаются, чтобы после проезда состава снова вернуться на свои места.

Далее путь приведёт нас к не менее знаменитому рынку на воде Дамноен Садуак. Мы пересядем на индивидуальные лодки и прокатимся среди прилавков местных торговцев, предлагающих свежие фрукты, овощи, сувениры. По пути гид расскажет вам о тайских традициях и обычаях.

После этого отправимся на кокосовую ферму, где вы увидите процесс производства кокосового сахара. А также познакомитесь с традиционными методами обработки кокосов, узнаете о многочисленных способах использования этого ценного продукта и попробуете себя в качестве сахарадела.

Завершится наше путешествие посещением соляной фермы. Гид расскажет вам о процессе производства соли из вод Сиамского залива. А ещё здесь можно будет понаблюдать за традиционными методами добычи соли.

Организационные детали