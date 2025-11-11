Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Приглашаю на прогулку по районам Бангкока, где прошлое и настоящее переплетаются, как нити тайского шёлка. Мы проплывём по каналам Старого города, увидим древние храмы и уличное искусство. Я проведу для вас чайную церемонию и научу смешивать специи.
Мы обойдём стороной стандартные достопримечательности, чтобы насладиться аутентичной эстетикой Тайланда.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Вы узнаете, как Джим Томпсон возродил тайский шёлк и какая загадка века связана с этим человеком
Прокатитесь на лодке по старинным каналам
Заглянете в Мишленовский ресторан, где подают самый оригинальный пад тай в Таиланде
Познакомитесь с искусством заваривания чая и поучаствуете в чайной церемонии гунг-фу
Увидите каменных львов — хранителей города
Выясните, как работает «почта на тот свет»
Полюбуетесь уличным искусством в атмосферном квартале Талат-Ной
И многое другое!
Ориентировочный тайминг прогулки: 10:00 — дом-музей Джима Томпсона: антиквариат, сады и шёлк ручной работы 11:00 — прогулка на лодке по каналу Сэн-Сэп. По пути — храмы, деревянные дома на сваях и жизнь местных без глянца 11:30 — осмотр фасада железного дворца Лоха-Прасат с многоярусными шпилями и форта Махакан 12:00 — обед в ресторане из гида Мишлен. Вы узнаете, как появилось блюдо пад тай и почему попробовать его здесь приезжают гурманы со всего мира. Я научу вас смешивать специи так, чтобы достичь вкусового баланса 13:00 — короткий переезд на метро в Чайнатаун 13:10 — старинная китайская чайная лавка, мастер-класс по завариванию пуэра, улуна и других редких сортов 14:00 — храм Ват Мангкон и рассказ о трогательном ритуале о любви и памяти 14:30 — прогулка в одном из самых атмосферных районов города, где узкие улочки, арт-объекты, старинные мастерские. Заглянем в секретные кофейни, путь к которым не покажет ни одна гугл-карта
Организационные детали
Билет в дом-музей Джима Томпсона, прогулка на лодке, проезд в метро и дегустация чая входят в стоимость
Обед — по желанию, по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Йен — ваш гид в Бангкоке
Приветствую! На связи Йен, переводчик и лингвокультуролог.
Я обожаю делиться знанием об Азии, её традициях и культурном коде. Много лет я прожил в Корее и Японии, пока не влюбился в Таиланд…
Таиланд читать дальше
— удивительное место, где переплетаются духовность, яркие краски и особый ритм жизни. И я с радостью открою вам его секреты. Со мной вы не только посмотрите достопримечательности, но и прочувствуете душу и неповторимую атмосферу страны улыбок.
Путешествия для меня — это не просто отдых, а способ глубже понять страну через её язык, культуру и повседневную жизнь. А благодаря владению несколькими языками, я с легкостью нахожу уникальные истории и тонкие детали, которые часто остаются незамеченными.
Хотите поделюсь и с вами?))
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 ноя 2025
Экскурсия с Йеном одна из лучших, что у меня были в Таиланде! Всё продумано до мелочей: интересные места, вкусная еда, уютная атмосфера и никакой спешки. Гид Йен невероятно внимательный и читать дальше
позитивный, у него шикарное чувство юмора и огромное знание города. Особенно понравились лодочка на канале и прогулка по старому Чайнатауну, это просто магия! Я получила массу эмоций, фото и впечатлений! Спасибо огромное, Йен, за этот день, он останется в памяти надолго ✨
K
Kseniia
11 ноя 2025
Экскурсия просто супер! Йен невероятный гид, очень душевный, внимательный, с чувством юмора! Показал такой Бангкок, какой я даже не представляла без спешки, с атмосферой, тайскими вкусами и маленькими секретами. Дом читать дальше
Джима Томпсона, лодочка по каналам, храмы, обед в мишленовском ресторане, всё идеально! Йен рассказал много интересных фактов, даже научил как правильно мешать специи в пад тай 😄 Чайная лавка и прогулка по Чайнатауну вообще восторг, столько интересного. Йен умеет создать настроение, будто гуляешь с другом, который знает город изнутри. Очень рекомендую!
Д
Дмитрий
10 ноя 2025
Я в полном восторге от этой экскурсии! Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Бангкок, живой, колоритный, загадочный и очень душевный. Мы побывали в доме музее Джима Томпсона, узнали истории о шелке читать дальше
и старом Сиаме, потом прокатились на речных лодочках по каналам. Йен отличный гид, человек который знает Бангкок, историю Таиланда. Но больше всего меня впечатлила чайная церемония – действительно мастер! Такого я от гида не ожидал. Очень много историй, легенд и правил как правильно заваривать и пить чай. Это было увлекательно. Реальный мастер-класс! Так что если вы хотите узнать всё о чае это к Йену и не только о чае, но и о Бангкоке в том числе! Но когда мы стали гулять вглубь китайского квартала и увидели столько интересных мест, Йен знает потайные улочки, скрытые храмы и даже кафе, где туристов почти нет. 10 из 10, 100 из 100! Рекомендую!