Приглашаем вас в насыщенное однодневное путешествие по экзотическим местам, которые делают Таиланд неповторимым.
Вы посетите самый большой в Юго-Восточной Азии плавучий рынок, древний монастырь, поглощенный гигантским деревом, и уникальный рынок, расположенный
Описание экскурсииХрам Дракона, Фонтан желаний и Лесной лабиринт • Храм Дракона — уникальный буддийский храм, представляющий собой мистическое и захватывающее дух 17-этажное цилиндрическое здание, обвитое массивной скульптурой дракона, символизирующего путь человека от печали к счастью и от ада к раю через 17-ть небесных сфер.
- Фонтан желаний — рядом с храмом Дракона находится сооружение из множества кувшинов, охраняемых несколькими маленькими драконами. Оно покрыто множеством маленьких красных знаков с заманчивыми посланиями, написанными на них. Вечное счастье, богатство для всей вашей семьи, новая успешная работа или дружба на всю жизнь — вот те вещи, которые могут стать вашими, если, конечно, вам удастся попасть монетами в определенные предметы, статуи или горшки. Оставив в монетках, примерно, месячную зарплату, вы можете быть уверены, что счастье и процветание будут с вами ещё долгие годы!
- Лесной лабиринт — вокруг храма Дракона раскинулся сказочный сад, который напомнит вам об «Алисе в Стране чудес». Садовая дорожка, состоящая из отпечатков рук и ног, проведёт вас мимо всевозможных безумных фигур и статуй животных: огромного белого кролика, прыгающих дельфинов, огромного слона, тигров, деревянного корабля к главной достопримечательности парка — черепахи с пещерой в пасти. Плавучий рынок, рынок «Раскрывающихся зонтов» и обед • Дамноен Садуак — крупнейший в Юго-Восточной Азии и один из последних действующих плавучих рынков в Таиланде. Этот рынок олицетворяет постепенно уходящие в небытие древние традиции тайцев и завораживает путешественников и фотографов со всего мира своими яркими сценами хаоса, создаваемыми продавцами, предлагающих товары с длиннохвостых лодок в мутно-зеленых водах лабиринта каналов.
- Железнодорожный рынок Мэклонг (рынок «Раскрывающихся зонтов») — считается одной из удивительных достопримечательностей Таиланда. Мы встретим знаменитый Тайский Экспресс. При приближении поезда продавцы сворачивают свои навесы и убирают витрины с рельсов, и сразу же после прохождения поезда возвращают все в исходное состояние — это поистине сюрреалистическое зрелище.
- Обед в уютном тайском национальном ресторане, еда не острая. Заброшенный храм и Ампхава — город на воде • Храм баньянового дерева — небольшой 400 летний буддийский храм эпохи Айютайи. Храм был заброшен почти на два века и корни баньянового дерева постепенно поглотили сооружение, в котором покоится фигура сидящего Будды, покрытая мерцающими золотыми листками, наклеенными прихожанами, а на стенах вы сможете увидеть сохранившиеся древние фрески, изображающие прошлые жизни Будды.
- Ампхава — город на воде, основанный в период Айюттаи и являющийся родиной первых двух королей ныне правящей в Таиланде династии. Ампхава с ее деревянными постройками вдоль каналов по праву считается одним из самых аутентичных городов в Таиланде. Вначале мы исследуем центральную — историческую часть города, а затем совершим небольшой круиз на лодке по реке, проходящей через самое сердце города.
• 20:30-21:30 — окончание экскурсии, на окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок «Раскрывающихся зонтов» в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 8:15 — 8:45, но в некоторые дни график прохода поездов может быть другим, в этом случае время начала экскурсии смещается на более позднее время.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
По четвергам и субботам в 08:00 - 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Дракона
- Фонтан желаний
- Лесной лабиринт
- Плавучий рынок Дамноен Садуак
- Железнодорожный рынок Мэклонг (рынок «Раскрывающихся зонтов»)
- Храм баньянового дерева
- Город на воде Ампхава
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 700 бат
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и субботам в 08:00 - 09:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
