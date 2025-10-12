Эта насыщенная экскурсия идеально подойдёт как для новичков, так и для опытных путешественников. Путешествие начинается с посещения храма Ват Самфран, известного своей башней с драконом.



Затем отправляйтесь на самый большой плавучий рынок Таиланда, чтобы окунуться в традиции и насладиться поездкой на лодке. Завершите день волшебной речной прогулкой среди светлячков. Погрузитесь в историю, быт и буддизм, чтобы почувствовать настоящую душу Страны улыбок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Знакомство с Таиландом» - с ноября по февраль, когда в Бангкоке стоит приятная погода, а влажность минимальна. В эти месяцы комфортно посещать храмы и рынки, наслаждаясь прогулками на свежем воздухе. Март и апрель также подойдут, но стоит учитывать более высокие температуры. В мае и октябре возможны дожди, однако это не помешает насладиться красотой Таиланда, если вы готовы к небольшим осадкам. Летом и в начале осени, несмотря на сезон дождей, экскурсия остаётся доступной, предлагая уникальный опыт в менее загруженное время.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.