Эта насыщенная экскурсия идеально подойдёт как для новичков, так и для опытных путешественников. Путешествие начинается с посещения храма Ват Самфран, известного своей башней с драконом.
Затем отправляйтесь на самый большой плавучий рынок Таиланда, чтобы окунуться в традиции и насладиться поездкой на лодке. Завершите день волшебной речной прогулкой среди светлячков. Погрузитесь в историю, быт и буддизм, чтобы почувствовать настоящую душу Страны улыбок
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальные храмы
- 🚤 Плавучие рынки
- 🌟 Вечерняя прогулка со светлячками
- 📜 Интересные факты о буддизме
- 🍜 Возможность попробовать местную кухню
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Знакомство с Таиландом» - с ноября по февраль, когда в Бангкоке стоит приятная погода, а влажность минимальна. В эти месяцы комфортно посещать храмы и рынки, наслаждаясь прогулками на свежем воздухе. Март и апрель также подойдут, но стоит учитывать более высокие температуры. В мае и октябре возможны дожди, однако это не помешает насладиться красотой Таиланда, если вы готовы к небольшим осадкам. Летом и в начале осени, несмотря на сезон дождей, экскурсия остаётся доступной, предлагая уникальный опыт в менее загруженное время.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ват Самфран
- Плавучий рынок
- Рынок раскрывающихся зонтиков
- Храм Тайского бокса
Описание экскурсии
10:00 — выезд из отеля
11:30–12:30 — буддийский храм Ват Самфран. Его особенность — башня, обвитая 300-метровым драконом
13:30–14:30 — самый большой плавучий рынок Таиланда, где мы окунёмся в старые традиции Таиланда и поплаваем на классических лодках
15:00–16:00 — рынок раскрывающихся зонтиков, через который проходит железная дорога
16:00–17:00 — обед (как в тайском, так и в европейском стиле)
17:20–18:00 — храм Тайского бокса
18:30–19:30 — вечерняя прогулка на тайской лодке по реке Мэклонг и наблюдение за светлячками
21:00 — возвращение в отель
Во время экскурсии говорить будем, конечно, о Таиланде. Вы узнаете, как раньше перемещались и жили тайцы, послушаете о буддизме и местной культуре, раскроете любопытные факты о локациях на маршруте.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Yaris Ativ 2024 года выпуска. Водная прогулка проходит на лодке вместимостью от 12 до 18 человек
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт участникам с 6 лет
- Для посещения храмов необходима закрытая одежда
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Бангкоке
Здравствуйте. Меня зовут Антон, и с 2018 года я живу в Таиланде. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий. Поэтому с удовольствием проведу вас по известным и малоизвестным местам и расскажу о жизни тайцев и Таиланде.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 окт 2025
Очень рекомендуем Антона, как профессионала своего дела.
Сразу чувствуется, что человек многие годы прожил в Таиланде, плюс его подготовка, как профессионального актёра и радиоведущего точно не даст Вам заскучать.
Экскурсия Знакомство с
Ирина
26 июл 2025
Очень интересная экскурсия. Антон великолепный экскурсовод, просто создан для этой работы). Экскурсия прошла легко, непринужденно, не заметили, как прошел день. Светлячкам отдельное спасибо - не подвели)).
