5 часов
Индивидуальная
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
«Наше путешествие начнётся с посещения рынка «раскрывающихся зонтов» Мэклонг»
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от $350 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бангкок: шоппинг в аутлетах и прогулка по Чайна-Тауну
Окунуться в мир тайского шоппинга, побывать на рынке цветов и исследовать китайский квартал
Начало: У вашего отеля
«Мы вместе прогуляемся по аутлетам и Чайна-Тауну, полюбуемся самым большим цветочном рынке в мире и заглянем на главную тусовочную улицу»
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$257 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычные места в окрестностях Бангкока
Увлекательное путешествие по необычным местам Бангкока: розовый храм с драконом, рынок на рельсах и плавучий базар. Яркие впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«В Таиланде есть несколько плавучих рынков»
13 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Рынки»
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