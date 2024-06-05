1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Круиз
8 часов
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
- ССергей14 мая 2024Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
- ИИлона9 мая 2024Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
- ООльга13 февраля 2024Дмитрий, во-первых, огромное спасибо за экскурсию! Она превзошла все наши ожидания! Это было супер информативно, интересно и познавательно! Второе, заявленная программа
- ИИнна2 октября 2023Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
- ЛЛюдмила18 апреля 2023Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Плавучие рынки»
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