Плавучие рынки – экскурсии в Бангкоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Плавучие рынки» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Велотур по джунглям Банг Крачао
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
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    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
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    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
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    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

  • Е
    Евгений
    25 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
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    определенный день, т. к. времени было мало и Дмитрий не только пошел нам на встречу, но и подготовил для нас индивидуальную программу. Получили яркие эмоции благодаря Вам! Однозначно рекомендуем Дмитрия, как отличного экскурсовода!

  • л
    лариса
    4 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
  • О
    Ольга
    13 февраля 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий, во-первых, огромное спасибо за экскурсию! Она превзошла все наши ожидания! Это было супер информативно, интересно и познавательно! Второе, заявленная программа
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    полностью соответствует описанию, а знаний Дмитрия хватило, чтобы ответить на все наши вопросы! Маршрут классные, насыщенный и разнообразный! Очень приятно, что гид прислушивался к пожеланиям и отвечал на кучу вопросов дочери. Я однозначно рекомендую Дмитрия, как классного экскурсовода, одного из самых интересных за последние несколько лет! В отзывах много относительно цены экскурсии, на мой взгляд, она полностью оправдана! Еще раз огромное Вам спасибо!!!

  • И
    Инна
    2 октября 2023
    Велотур по джунглям Банг Крачао
    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
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    понравилось! В Тайланде буду, надеюсь еще посетим что нибудь! Сегодня с Вами было Легко! Интересно! Обширно и познавательно в темпе который был комфортен мне 🙏благодарю

    Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываетеДмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете
  • Л
    Людмила
    18 апреля 2023
    Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
    Мы побывали в Бангкоке на этой экскурсии. Экскурсия понравилась, экскурсовод очень хорошо говорила по русски, с хорошим чувством юмора. Было
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    легко общаться. Очень познавательно по королевской резиденции, узнали много нового для себя, нафоторгафировались. Впечатления незабываемые, и затем на лодке прокатились по каналам. Это тоже очень впечатляющее путешествие начиная с самой лодки и заканчивая видами на берегах. Даже покормили сомиков прямо с борта лодки. Радовались как дети. Очень понравилось. Единственно очень долго не могли согласовать трансфер от лайнера до города и обратно, но в конечном итоге все сложилось наилучшим образом.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Плавучие рынки»

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  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Плавучие рынки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 450. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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