Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни

Погрузитесь в атмосферу спокойствия на острове Крет. Без машин, с керамическими мастерскими и уютными пивоварнями, это место станет вашим новым любимым уголком
В 50 минутах от Бангкока, остров Крет предлагает уникальный опыт. Здесь нет машин, только тихие улочки и зелёные тропы.

Гости могут посетить керамические мастерские, где создаются удивительные изделия, и насладиться дегустацией
пива в местных пивоварнях. Прогулки по острову открывают доступ к храмам, кофейням и рынкам с уличной едой. Это идеальное место для любителей ремёсел и природы, где каждый найдёт что-то по душе

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Остров без машин - полное погружение в природу
  • 🍺 Дегустация уникальных сортов пива
  • 🎨 Посещение керамических мастерских
  • 🛍️ Магазины с ремесленными товарами
  • 🌳 Прогулки по зелёным тропам и садам
  • ⛪ Визит в храмы и кофейни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения острова Крет - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В марте и апреле становится жарче, но это также отличное время для прогулок. В мае и октябре возможны дожди, но зелень острова особенно яркая. Летом и в начале осени, несмотря на жару, можно насладиться меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни© Сабри
Что можно увидеть

  • Керамические мастерские
  • Пивоварни
  • Храмы
  • Рынок с уличной едой

Описание экскурсии

10:00 — встреча внутри станции BTS «Сиам»
10:30 — пересадка на беспилотный мини-монорельс с панорамными видами
11:00 — лодочная переправа через реку Чаупхрая на остров, где вас ждут:

  • прогулка по тихим улочкам острова без машин — только велосипеды и байки
  • знакомство с керамическими мастерскими и печами для обжига
  • возможность мастер-класса по керамике
  • магазины с необычной керамикой
  • дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)
  • прогулка вглубь острова: болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей
  • рынок с уличной едой и местными деликатесами
  • храмы, кофейни, массажные салоны и лавки с маслами, травами и одеждой
16:00 — отправление обратно в Бангкок

Особенности маршрута:

  • он проходит в основном пешком, по узким дорожкам и природным тропам
  • на острове нет автомобильного движения
  • экскурсия подойдёт любителям ремёсел, гастрономии и тихих прогулок
  • можно разделиться с группой и погулять самостоятельно — потеряться невозможно

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • BTS — 45 батов ($1)
  • Монорельс — 30 батов ($1)
  • Лодка — 13 батов ($1)
  • Мастер-класс по керамике — 100 батов ($3)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У БТС «Сиам»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29496 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
Alena
7 окт 2025
отличная экскурсия для тех, кто устал от пляжей и золотых храмов. тихий остров недалеко от бангкока, настоящий аутентичный уголок местной жизни. узкие улочки, лавки торговцев и никаких автомобилей - только
гончарные мастерские и зеленые джунгли с каналами.

к сожалению, не попали на пивоварню, но зато был мастер класс по лепке из глины (всего за 100 бат).

гид отлично говорит по русски (что для меня было очень важно) и отвечает на любые вопросы про таиланд, а не только по программе экскурсии.

Входит в следующие категории Бангкока

