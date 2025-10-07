В 50 минутах от Бангкока, остров Крет предлагает уникальный опыт. Здесь нет машин, только тихие улочки и зелёные тропы.
Гости могут посетить керамические мастерские, где создаются удивительные изделия, и насладиться дегустацией
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Остров без машин - полное погружение в природу
- 🍺 Дегустация уникальных сортов пива
- 🎨 Посещение керамических мастерских
- 🛍️ Магазины с ремесленными товарами
- 🌳 Прогулки по зелёным тропам и садам
- ⛪ Визит в храмы и кофейни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения острова Крет - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В марте и апреле становится жарче, но это также отличное время для прогулок. В мае и октябре возможны дожди, но зелень острова особенно яркая. Летом и в начале осени, несмотря на жару, можно насладиться меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Керамические мастерские
- Пивоварни
- Храмы
- Рынок с уличной едой
Описание экскурсии
10:00 — встреча внутри станции BTS «Сиам»
10:30 — пересадка на беспилотный мини-монорельс с панорамными видами
11:00 — лодочная переправа через реку Чаупхрая на остров, где вас ждут:
- прогулка по тихим улочкам острова без машин — только велосипеды и байки
- знакомство с керамическими мастерскими и печами для обжига
- возможность мастер-класса по керамике
- магазины с необычной керамикой
- дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)
- прогулка вглубь острова: болотистые тропики, редкие деревья, тишина и почти полное отсутствие людей
- рынок с уличной едой и местными деликатесами
- храмы, кофейни, массажные салоны и лавки с маслами, травами и одеждой
Особенности маршрута:
- он проходит в основном пешком, по узким дорожкам и природным тропам
- на острове нет автомобильного движения
- экскурсия подойдёт любителям ремёсел, гастрономии и тихих прогулок
- можно разделиться с группой и погулять самостоятельно — потеряться невозможно
Организационные детали
Дополнительные расходы
- BTS — 45 батов ($1)
- Монорельс — 30 батов ($1)
- Лодка — 13 батов ($1)
- Мастер-класс по керамике — 100 батов ($3)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У БТС «Сиам»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29496 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
A
Alena
7 окт 2025
отличная экскурсия для тех, кто устал от пляжей и золотых храмов. тихий остров недалеко от бангкока, настоящий аутентичный уголок местной жизни. узкие улочки, лавки торговцев и никаких автомобилей - только
