В 50 минутах от Бангкока, остров Крет предлагает уникальный опыт. Здесь нет машин, только тихие улочки и зелёные тропы.Гости могут посетить керамические мастерские, где создаются удивительные изделия, и насладиться дегустацией

пива в местных пивоварнях. Прогулки по острову открывают доступ к храмам, кофейням и рынкам с уличной едой. Это идеальное место для любителей ремёсел и природы, где каждый найдёт что-то по душе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения острова Крет - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В марте и апреле становится жарче, но это также отличное время для прогулок. В мае и октябре возможны дожди, но зелень острова особенно яркая. Летом и в начале осени, несмотря на жару, можно насладиться меньшим количеством туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.