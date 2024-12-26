Мои заказы

Остров Ко Крет – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Ко Крет» в Бангкоке, цены от $52. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 сен в 09:30
$420 за всё до 2 чел.
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Открыть новую грань города в формате «всё включено»
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
от $340 за всё до 10 чел.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни
Погрузитесь в атмосферу спокойствия на острове Крет. Без машин, с керамическими мастерскими и уютными пивоварнями, это место станет вашим новым любимым уголком
Начало: У БТС «Сиам»
Расписание: ежедневно в 10:00
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
$52 за человека

