Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 сен в 09:30
$420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Открыть новую грань города в формате «всё включено»
13 сен в 10:30
14 сен в 10:30
от $340 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни
Погрузитесь в атмосферу спокойствия на острове Крет. Без машин, с керамическими мастерскими и уютными пивоварнями, это место станет вашим новым любимым уголком
Начало: У БТС «Сиам»
Расписание: ежедневно в 10:00
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
$52 за человека
