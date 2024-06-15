Храм Дракона. Вы увидите 50-метровое розовое здание, обвитое гигантским мифическим драконом. Мы расскажем жутковатые истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.
Храм секты Дхаммакая. Вы посетите гигантский храм, принадлежащий самой богатой секте в мире. Мы раскроем, что проповедуют её представители.
Храм Khun Chan. В качестве подношения здесь используют только чёрные вещи. Мы поделимся происхождением этой традиции.
Таинственный остров Ко Крет. Вы доберётесь до него на лодках и окажетесь в оазисе тишины и спокойствия. Это место вызывает много вопросов. Главный — почему в городе, где такая плотность населения и очень дорогая земля, огромный остров практически не заселён. Поговорим об этом на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на современном комфортабельном авто
В стоимость всё включено: транспорт, лодка до острова и обратно, обед в местном кафе, все входные билеты
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По желанию мы можем провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость за 3 чел. — 545$, за 4 чел. — 720$
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Бангкоке
Меня зовут Руслан, я живу в Таиланде уже более 6 лет. Представляю дружную команду русскоговорящих гидов. Мы с радостью делимся с нашими гостями историей и культурой королевства. Показываем его главные достопримечательности и тайные уголки, которые не найти в путеводителях.