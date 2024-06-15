Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока.В программе три необычных храма: Храм Дракона с гигантским мифическим драконом, Храм секты Дхаммакая - самой богатой секты мира, и Храм Khun

Chan, где подношения делают только чёрными вещами. Завершится экскурсия поездкой на лодке на остров Ко Крет, где почти никто не живёт. Почему этот остров так загадочен? Узнаете на экскурсии! В стоимость включены транспорт, лодка, обед и все входные билеты

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Дракона. Вы увидите 50-метровое розовое здание, обвитое гигантским мифическим драконом. Мы расскажем жутковатые истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.

Храм секты Дхаммакая. Вы посетите гигантский храм, принадлежащий самой богатой секте в мире. Мы раскроем, что проповедуют её представители.

Храм Khun Chan. В качестве подношения здесь используют только чёрные вещи. Мы поделимся происхождением этой традиции.

Таинственный остров Ко Крет. Вы доберётесь до него на лодках и окажетесь в оазисе тишины и спокойствия. Это место вызывает много вопросов. Главный — почему в городе, где такая плотность населения и очень дорогая земля, огромный остров практически не заселён. Поговорим об этом на экскурсии.

Организационные детали