Мистический Бангкок на авто (всё включено)

Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока.

В программе три необычных храма: Храм Дракона с гигантским мифическим драконом, Храм секты Дхаммакая - самой богатой секты мира, и Храм Khun
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Chan, где подношения делают только чёрными вещами. Завершится экскурсия поездкой на лодке на остров Ко Крет, где почти никто не живёт.

Почему этот остров так загадочен? Узнаете на экскурсии! В стоимость включены транспорт, лодка, обед и все входные билеты

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная экскурсия на комфортабельном авто
  2. 🌟 Посещение трёх уникальных храмов
  3. 🚤 Поездка на лодке на таинственный остров Ко Крет
  4. 🍽️ Обед в местном кафе включён
  5. 🎟️ Все входные билеты включены

Что можно увидеть

  • Храм Дракона
  • Храм секты Дхаммакая
  • Храм Khun Chan
  • Остров Ко Крет
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Дракона. Вы увидите 50-метровое розовое здание, обвитое гигантским мифическим драконом. Мы расскажем жутковатые истории о жизни местных монахов и шокирующих ритуалах, которые проводились здесь не так давно.

Храм секты Дхаммакая. Вы посетите гигантский храм, принадлежащий самой богатой секте в мире. Мы раскроем, что проповедуют её представители.

Храм Khun Chan. В качестве подношения здесь используют только чёрные вещи. Мы поделимся происхождением этой традиции.

Таинственный остров Ко Крет. Вы доберётесь до него на лодках и окажетесь в оазисе тишины и спокойствия. Это место вызывает много вопросов. Главный — почему в городе, где такая плотность населения и очень дорогая земля, огромный остров практически не заселён. Поговорим об этом на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном авто
  • В стоимость всё включено: транспорт, лодка до острова и обратно, обед в местном кафе, все входные билеты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость за 3 чел. — 545$, за 4 чел. — 720$

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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