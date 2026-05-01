Эта спокойная и при этом насыщенная программа создана для семей с детьми 3–12 лет. Маршрут собран из наглядных впечатлений: яркий цветочный рынок, зелёный парк с черепахами, прогулка по каналам, уютное кафе на воде, речной рынок и Дом искусств с творческими занятиями. Дети будут всё время заняты, а у родителей появляется редкая возможность расслабиться и насладиться городом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — цветочный рынок

Мы неспешно прогуляемся по рядам, заглянем в секретную кофейню, украшенную тысячами живых цветов, и при желании выпьем кофе. Вы сделаете традиционные гирлянды фуанг-мали и познакомитесь с простыми тайскими ритуалами — процесс увлекает и детей, и взрослых.

11:00 — Храм черепах

Тихий зелёный оазис, любимый местными семьями. В центре — пруд с черепахами, за которыми дети с удовольствием понаблюдают. Тем временем гид расскажет взрослым о ритуале Виан-Тиан — практике очищения ума и накопления заслуг (бун).

12:30 — секретное кафе-пирс

Мы окажемся там после короткой поездки на тук-туке по историческому району Тонбури. Панорамы каналов, лодки, Большой Будда — здесь получаются отличные фото и видео. Немного отдохнём и спокойно дождёмся персональной лодки.

13:00 — круиз по каналам

Неспешная прогулка на лодке по каналам Бангкока (30–40 минут). Дома на воде, зелёные берега, повседневная жизнь города — для многих семей это один из самых запоминающихся моментов дня.

13:45 — творческое пространство на воде «Дом искусств» и речной рынок

Здесь дети и взрослые участвуют в мастер-классах: собирают браслеты, расписывают посуду, рассматривают арт-объекты. Это главный якорь маршрута — место, где никто не спешит.

15:00 — завершение маршрута

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость входит

Передвижение по городу (наземный транспорт)

Лодочная прогулка по каналам

Входные билеты

Дополнительно оплачиваются