Приятный день без толп: прогулки, лодка и творческие занятия
Эта спокойная и при этом насыщенная программа создана для семей с детьми 3–12 лет.
Маршрут собран из наглядных впечатлений: яркий цветочный рынок, зелёный парк с черепахами, прогулка по каналам, уютное кафе на воде, речной рынок и Дом искусств с творческими занятиями.
Дети будут всё время заняты, а у родителей появляется редкая возможность расслабиться и насладиться городом.
Описание экскурсии
10:00 — цветочный рынок
Мы неспешно прогуляемся по рядам, заглянем в секретную кофейню, украшенную тысячами живых цветов, и при желании выпьем кофе. Вы сделаете традиционные гирлянды фуанг-мали и познакомитесь с простыми тайскими ритуалами — процесс увлекает и детей, и взрослых.
11:00 — Храм черепах
Тихий зелёный оазис, любимый местными семьями. В центре — пруд с черепахами, за которыми дети с удовольствием понаблюдают. Тем временем гид расскажет взрослым о ритуале Виан-Тиан — практике очищения ума и накопления заслуг (бун).
12:30 — секретное кафе-пирс
Мы окажемся там после короткой поездки на тук-туке по историческому району Тонбури. Панорамы каналов, лодки, Большой Будда — здесь получаются отличные фото и видео. Немного отдохнём и спокойно дождёмся персональной лодки.
13:00 — круиз по каналам
Неспешная прогулка на лодке по каналам Бангкока (30–40 минут). Дома на воде, зелёные берега, повседневная жизнь города — для многих семей это один из самых запоминающихся моментов дня.
13:45 — творческое пространство на воде «Дом искусств» и речной рынок
Здесь дети и взрослые участвуют в мастер-классах: собирают браслеты, расписывают посуду, рассматривают арт-объекты. Это главный якорь маршрута — место, где никто не спешит.
15:00 — завершение маршрута
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
В стоимость входит
Передвижение по городу (наземный транспорт)
Лодочная прогулка по каналам
Входные билеты
Дополнительно оплачиваются
Напитки в кафе и обед
Участие в творческих мастер-классах: от 100 батов до 300 батов за ребёнка / взрослого
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 761 туриста
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным.
Наши экскурсии охватывают Таиланд от
Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.