Мои заказы

Бангкок - азиатская Венеция

Речной тур, храм черепах, колесо обозрения и вечерний круиз с ужином
Бангкок недаром называют Венецией Востока.

Река Чаопрайя делит город на две части и соединяет их сетью клонгов — узких каналов. Приглашаю взглянуть на город с воды — из традиционной тайской лодки.

Мы покормим черепах, заглянем в «европейский Бангкок», прокатимся на колесе обозрения, попробуем мороженое из дуриана, а вечером отправимся в речной круиз с ужином и живой музыкой.
Бангкок - азиатская Венеция© Юлия
Бангкок - азиатская Венеция© Юлия
Бангкок - азиатская Венеция© Юлия

Описание круиза

Речная прогулка

Начнём день с поездки на традиционной тайской лодке по клонгам — увидите деревянные домики на воде, узнаете, почему многие тайцы до сих пор выбирают жизнь на реке. По пути устроим ритуал кормления королевских сомов — древний способ очистить карму и привлечь удачу.

Храм черепах

Сделаем остановку у храма Ват Проюн, где вы сможете покормить черепах. Здесь удивительная тишина и умиротворение, которых не ждёшь в сердце мегаполиса.

Европейский Бангкок и колесо обозрения

Далее на такси отправимся в район Asiatique The Riverfront. Здесь набережная, магазины, кафе и знаменитое колесо обозрения, с которого открывается вид на реку и огни ночного города. Обязательно попробуем мороженое из дуриана — экзотический вкус, который запомнится надолго.

Вечерний круиз

Завершим день на трёхпалубном круизном лайнере. Во время плавания вы увидите сияющий ТРЦ Icon Siam, храм Утренней Зари (Ват Арун), Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды.

На борту — ужин в формате шведского стола с блюдами тайской и западной кухни, живая музыка, шоу трансвеститов и бокал разливного пива, если захотите. Всё это — под мягкий шум реки и огни вечернего Бангкока.

Организационные детали

  • Транспортные услуги входят в стоимость: я заберу вас из отеля на машине
  • Дополнительно оплачиваются: индивидуальная прогулка на традиционной тайской лодке (2000 ТНB за всех), речной круиз (1000 THB с чел., в том числе и за гида, но поехать можно и самостоятельно)
  • В часовой круиз включено:
    — ужин в формате шведского стола (с большим количеством морепродуктов)
    — живая музыка
    — шоу трансвеститов
    — разливное пиво

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 98 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
читать дальше

того, что вы можете прочитать в интернете или послушать в аудиогиде. Я покажу вам настоящий Бангкок глазами местного жителя — топовые места и лучшие заведения и множество мест, где понравится детям. На моих экскурсиях нет задачи «успеть всё» — для меня важны ваш комфорт и эмоции. Моя задача — показать вам Бангкок, который вы полюбите и захотите вернуться снова и снова! Также провожу экскурсии для групп, экскурсии на автомобиле, организовываю важные события, выездные экскурсии по Таиланду и порекомендую, помогу с бронированием и другими вопросами. Наслаждайтесь! Бангкок прекрасен!

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
41 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:30
15 ноя в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
Вечерний Бангкок
Пешая
3.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
15 ноя в 15:30
$257 за всё до 4 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке