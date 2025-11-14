Речной тур, храм черепах, колесо обозрения и вечерний круиз с ужином
Бангкок недаром называют Венецией Востока.
Река Чаопрайя делит город на две части и соединяет их сетью клонгов — узких каналов.
Приглашаю взглянуть на город с воды — из традиционной тайской лодки.
Мы покормим черепах, заглянем в «европейский Бангкок», прокатимся на колесе обозрения, попробуем мороженое из дуриана, а вечером отправимся в речной круиз с ужином и живой музыкой.
Описание круиза
Речная прогулка
Начнём день с поездки на традиционной тайской лодке по клонгам — увидите деревянные домики на воде, узнаете, почему многие тайцы до сих пор выбирают жизнь на реке. По пути устроим ритуал кормления королевских сомов — древний способ очистить карму и привлечь удачу.
Храм черепах
Сделаем остановку у храма Ват Проюн, где вы сможете покормить черепах. Здесь удивительная тишина и умиротворение, которых не ждёшь в сердце мегаполиса.
Европейский Бангкок и колесо обозрения
Далее на такси отправимся в район Asiatique The Riverfront. Здесь набережная, магазины, кафе и знаменитое колесо обозрения, с которого открывается вид на реку и огни ночного города. Обязательно попробуем мороженое из дуриана — экзотический вкус, который запомнится надолго.
Вечерний круиз
Завершим день на трёхпалубном круизном лайнере. Во время плавания вы увидите сияющий ТРЦ Icon Siam, храм Утренней Зари (Ват Арун), Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды.
На борту — ужин в формате шведского стола с блюдами тайской и западной кухни, живая музыка, шоу трансвеститов и бокал разливного пива, если захотите. Всё это — под мягкий шум реки и огни вечернего Бангкока.
Организационные детали
Транспортные услуги входят в стоимость: я заберу вас из отеля на машине
Дополнительно оплачиваются: индивидуальная прогулка на традиционной тайской лодке (2000 ТНB за всех), речной круиз (1000 THB с чел., в том числе и за гида, но поехать можно и самостоятельно)
В часовой круиз включено: — ужин в формате шведского стола (с большим количеством морепродуктов) — живая музыка — шоу трансвеститов — разливное пиво
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 98 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем.
На моих экскурсиях нет исторических дат и читать дальше
того, что вы можете прочитать в интернете или послушать в аудиогиде. Я покажу вам настоящий Бангкок глазами местного жителя — топовые места и лучшие заведения и множество мест, где понравится детям.
На моих экскурсиях нет задачи «успеть всё» — для меня важны ваш комфорт и эмоции. Моя задача — показать вам Бангкок, который вы полюбите и захотите вернуться снова и снова!
Также провожу экскурсии для групп, экскурсии на автомобиле, организовываю важные события, выездные экскурсии по Таиланду и порекомендую, помогу с бронированием и другими вопросами.
Наслаждайтесь! Бангкок прекрасен!