Бангкок недаром называют Венецией Востока. Река Чаопрайя делит город на две части и соединяет их сетью клонгов — узких каналов. Приглашаю взглянуть на город с воды — из традиционной тайской лодки. Мы покормим черепах, заглянем в «европейский Бангкок», прокатимся на колесе обозрения, попробуем мороженое из дуриана, а вечером отправимся в речной круиз с ужином и живой музыкой.

Описание круиза

Речная прогулка

Начнём день с поездки на традиционной тайской лодке по клонгам — увидите деревянные домики на воде, узнаете, почему многие тайцы до сих пор выбирают жизнь на реке. По пути устроим ритуал кормления королевских сомов — древний способ очистить карму и привлечь удачу.

Храм черепах

Сделаем остановку у храма Ват Проюн, где вы сможете покормить черепах. Здесь удивительная тишина и умиротворение, которых не ждёшь в сердце мегаполиса.

Европейский Бангкок и колесо обозрения

Далее на такси отправимся в район Asiatique The Riverfront. Здесь набережная, магазины, кафе и знаменитое колесо обозрения, с которого открывается вид на реку и огни ночного города. Обязательно попробуем мороженое из дуриана — экзотический вкус, который запомнится надолго.

Вечерний круиз

Завершим день на трёхпалубном круизном лайнере. Во время плавания вы увидите сияющий ТРЦ Icon Siam, храм Утренней Зари (Ват Арун), Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды.

На борту — ужин в формате шведского стола с блюдами тайской и западной кухни, живая музыка, шоу трансвеститов и бокал разливного пива, если захотите. Всё это — под мягкий шум реки и огни вечернего Бангкока.

