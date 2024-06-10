"Город контрастов" - это не просто строчка из путеводителей, а настоящая суть Бангкока.Он сочетает старинные дворцы королевской династии, современные кварталы с небоскрёбами и бедные районы.Всё это вы увидите! А ещё

прокатитесь на тайской "длиннохвостой" лодке и побываете в необычных храмах, где живут черепахи и крокодилы. Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке. Экскурсию можно организовать для 5-10 человек

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворцы и храмы Старого города

Вы посетите Большой Королевский дворец — бывшую резиденцию представителей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери. Кроме того, я покажу вам расположенный внутри ступы храм Черепах. И храм, где живут крокодилы, за которыми ухаживают монахи.

Современный мегаполис

Вы оцените Маханакхон — самое высокое здание Таиланда с огромным прозрачным полом. По желанию подниметесь на его башню и полюбуетесь великолепным видом на Бангкок. Затем прогуляетесь по тайскому Уолл-стрит: увидите небоскрёбы, кофейни с необычным дизайном, наземное метро и неожиданный для этого современного квартала особняк 19 века.

Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто

Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите с воды тайское гетто — самый бедный района города Тхонбури. Понаблюдаете за местной традиционной жизнью и раскроете Бангкок с новой стороны. Я расскажу, как в одном городе уживаются разные социальные классы.

Организационные детали