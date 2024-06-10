Контрасты Бангкока на авто

Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
"Город контрастов" - это не просто строчка из путеводителей, а настоящая суть Бангкока.

Он сочетает старинные дворцы королевской династии, современные кварталы с небоскрёбами и бедные районы.

Всё это вы увидите! А ещё
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прокатитесь на тайской "длиннохвостой" лодке и побываете в необычных храмах, где живут черепахи и крокодилы. Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке. Экскурсию можно организовать для 5-10 человек

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальная экскурсия на авто
  2. 🏰 Посещение королевских дворцов
  3. 🐢 Храмы с черепахами и крокодилами
  4. 🌆 Современные небоскрёбы
  5. 🛶 Прогулка на тайской лодке

Что можно увидеть

  • Большой Королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Маханакхон
  • Тайское гетто
Контрасты Бангкока на авто
Контрасты Бангкока на авто
Контрасты Бангкока на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворцы и храмы Старого города

Вы посетите Большой Королевский дворец — бывшую резиденцию представителей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери. Кроме того, я покажу вам расположенный внутри ступы храм Черепах. И храм, где живут крокодилы, за которыми ухаживают монахи.

Современный мегаполис

Вы оцените Маханакхон — самое высокое здание Таиланда с огромным прозрачным полом. По желанию подниметесь на его башню и полюбуетесь великолепным видом на Бангкок. Затем прогуляетесь по тайскому Уолл-стрит: увидите небоскрёбы, кофейни с необычным дизайном, наземное метро и неожиданный для этого современного квартала особняк 19 века.

Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто

Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите с воды тайское гетто — самый бедный района города Тхонбури. Понаблюдаете за местной традиционной жизнью и раскроете Бангкок с новой стороны. Я расскажу, как в одном городе уживаются разные социальные классы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). Транспорт включён в стоимость.
  • В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке. Доплата за нее составит 500 бат с группы.
  • Другие дополнительные расходы: билеты во дворец — 500 бат с человека (+ билет для гида), прогулка по каналам — 1500 бат с лодки, Маханакхон — 880 бат с человека, есть скидки для детей и пенсионеров
  • Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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