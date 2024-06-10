Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
"Город контрастов" - это не просто строчка из путеводителей, а настоящая суть Бангкока.
Он сочетает старинные дворцы королевской династии, современные кварталы с небоскрёбами и бедные районы.
Всё это вы увидите! А ещё читать дальше
прокатитесь на тайской "длиннохвостой" лодке и побываете в необычных храмах, где живут черепахи и крокодилы. Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке. Экскурсию можно организовать для 5-10 человек
Вы посетите Большой Королевский дворец — бывшую резиденцию представителей династии Рама. Полюбуетесь буддийскими святынями, роскошными пагодами и королевской библиотекой. А также осмотрите знаменитый храм Изумрудного Будды и узнаете, кто имеет право входить в него через парадные двери. Кроме того, я покажу вам расположенный внутри ступы храм Черепах. И храм, где живут крокодилы, за которыми ухаживают монахи.
Современный мегаполис
Вы оцените Маханакхон — самое высокое здание Таиланда с огромным прозрачным полом. По желанию подниметесь на его башню и полюбуетесь великолепным видом на Бангкок. Затем прогуляетесь по тайскому Уолл-стрит: увидите небоскрёбы, кофейни с необычным дизайном, наземное метро и неожиданный для этого современного квартала особняк 19 века.
Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто
Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке. Вы увидите с воды тайское гетто — самый бедный района города Тхонбури. Понаблюдаете за местной традиционной жизнью и раскроете Бангкок с новой стороны. Я расскажу, как в одном городе уживаются разные социальные классы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане Toyota Altis. Есть детское сиденье и бустер (по запросу). Транспорт включён в стоимость.
В Королевском дворце вам проведёт экскурсию лицензированный гид-таец, говорящий на русском языке. Доплата за нее составит 500 бат с группы.
Другие дополнительные расходы: билеты во дворец — 500 бат с человека (+ билет для гида), прогулка по каналам — 1500 бат с лодки, Маханакхон — 880 бат с человека, есть скидки для детей и пенсионеров
Экскурсию можно организовать для 5-10 человек. Стоимость уточняйте в личных сообщениях.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленьких читать дальше
тайских городках. Работаю с командой русскоговорящих тайских лицензированных гидов. Могу предложить несколько вариантов экскурсий и туров, но чаще подбираю под запрос клиента индивидуальную программу в соответствии с его интересами. Организую встречу в аэропорту и сопровождение на личном авто или на минивэне, есть детское сидение или бустер.