Район Тхонбури – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Тхонбури» в Бангкоке, цены от $145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
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    lightly about the most iconic places in Bangkok, the history of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
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    она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую

    Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней вОльга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в
  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
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    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
  • О
    Ольга
    13 февраля 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий, во-первых, огромное спасибо за экскурсию! Она превзошла все наши ожидания! Это было супер информативно, интересно и познавательно! Второе, заявленная программа
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    полностью соответствует описанию, а знаний Дмитрия хватило, чтобы ответить на все наши вопросы! Маршрут классные, насыщенный и разнообразный! Очень приятно, что гид прислушивался к пожеланиям и отвечал на кучу вопросов дочери. Я однозначно рекомендую Дмитрия, как классного экскурсовода, одного из самых интересных за последние несколько лет! В отзывах много относительно цены экскурсии, на мой взгляд, она полностью оправдана! Еще раз огромное Вам спасибо!!!

  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
    Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
    Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
    Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Район Тхонбури»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
  2. Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
  3. Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Район Тхонбури" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 300. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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