1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Блистательный Бангкок: храмы и каналы с русскоговорящим гидом
Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 июня 2024Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ААлександр20 мая 2024Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
- ИИлона9 мая 2024Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
- ООльга3 мая 2024Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
- ООльга13 февраля 2024Дмитрий, во-первых, огромное спасибо за экскурсию! Она превзошла все наши ожидания! Это было супер информативно, интересно и познавательно! Второе, заявленная программа
- ССветлана4 января 2024Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
- ООксана3 января 2024Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Район Тхонбури»
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