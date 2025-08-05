Программа предназначена для всех, кто хочет увидеть не только известные туристические уголки с красивыми фасадами, но и познакомиться со скрытыми гранями страны, увидеть реальный Таиланд такой, какой он есть на самом деле без прикрас, а также больше узнать о тайских суевериях, вере и философских аспектах жизни простых тайцев.
Описание экскурсии
Что вас ждет во время нашего тура?
- Пещерный храм (Ват Као Вонг) — место паломничества для людей, страждущих могущества и процветания. Вход в пещеру испещрен древними монскими письменами, времен до возникновения первого тайского государства.
- «Великий королевский храм следа Будды» (Ват Пхра Пхуттхабат) — одно из самых святых мест в Таиланде, в котором хранится один из 5-ти имеющихся в мире истинных отпечатков стопы Будды. Храм —место паломничества людей, стремящихся вылечить свои болезни и получить благословение.
- Город обезьян Лопбури — древняя столица Таиланда, где мы полюбуемся старинными храмами в кхмерском стиле, которые были полностью оккупированы обезьянами.
- Храм Ват Пхра Бат Нам Пу — пристанище для отвергнутых и потерявших веру людей.
- Храм Ват Тамкрабок — место паломничества для людей, которые хотят избавится от вредных зависимостей. В храме прошли курс реабилитации многие всемирно известные европейские и американские звезды, артисты и музыканты.
- Обед в ресторане города Лопбури.
Храм Ват Муанг — древний храм, построенный в конце эпохи Аюттхаи, притягивающий к себе паломников, стремящихся предать во исполнение свое самое заветное желание Будде, прикоснувшись к кончикам пальцев его правой руки. На территории храма мы также посетим зеркальную часовню и парк, отражающий традиционное тайское представление о мироустройстве.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки.
Вторник и воскресенье в 07:00—08:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм (Ват Као Вонг)
- Храм следа Будды (Ват Пхра Пхуттхабат)
- Город обезьян Лопбури
- Монастырь Ват Пхра Бат Нам Пу
- Монастырь Ват Тамкрабок
- Храмовый комплекс Ват Муанг
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- По желанию, подаяния в храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи у станции метро Lat Krabang, https://maps. app. goo. gl/VMr4daXZFK1mTAfV9?g-st=il
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и воскресенье в 07:00—08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
5 авг 2025
Все прошло отлично. Гид Татьяна великолепна.
К
Кирилл
14 мар 2025
В этой экскурсии многое зависит от гида. Нам повезло - Лора оказалась потрясающей, наполнила день историями о Таиланде. Места подобраны нестандартно, иногда вызывают смешанные чувства, но виды отличные. Были мелкие недочёты, но в целом всё очень понравилось.
В
Валентин
16 фев 2025
Экскурсия оставила сильное впечатление. Обыденный Таиланд сильно отличается от туристических мест. Спасибо организатору и гиду Александру, это было познавательно и необычно. Отдельная благодарность за маршрут с отличными видами - отмечаю как фотограф.
Е
Елена
6 янв 2025
Маршрут составлен удачно: все места разные по стилю и ландшафту, каждое со своей особенностью. Гид Сергей был интересным собеседником и рассказчиком. Минивэн удобный, делали остановки по просьбам. Единственный минус - обратно нас высадили у аэропорта, добираться оттуда сложнее.
А
Артур
14 ноя 2024
Невероятная экскурсия, показавшая Таиланд с неожиданной стороны. Программа продумана, всё время прошло с интересом. Полностью оправдала ожидания. Рекомендую.
А
Алексей
3 ноя 2024
Были на экскурсии с гидом Сергеем. Всем в группе понравилось, программа насыщенная. В отель вернулись уставшие, но довольные. Для такой экскурсии особенно важен сильный гид, и нам повезло. Спасибо.
