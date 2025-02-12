Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока

Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда, посетив храмы и места силы, где оживают легенды и философия тайцев
Экскурсия по местам поклонения и силы из Бангкока предлагает уникальную возможность увидеть Таиланд таким, какой он есть.

Посетители отправятся в храмы, популярные среди местных жителей, и узнают о суевериях и философии
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тайцев.

Маршрут включает посещение пещерного храма Ват Као Вонг, королевского храма следа Будды Ват Пра Пхуттхатабат, города обезьян Лопбури и других значимых мест. Включены услуги гида, трансфер и обед. Экскурсия может быть проведена индивидуально

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в культуру Таиланда
  • 🧭 Посещение уникальных храмов
  • 🗺️ Путешествие по историческим местам
  • 📜 Узнаете легенды и философию
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 🍽️ Включен обед
Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока
Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока
Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока
Ближайшие даты:
2
мар4
мар9
мар11
мар16
мар18
мар23
мар
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Пещерный храм Ват Као Вонг
  • Великий королевский храм следа Будды Ват Пра Пхуттхатабат
  • Город обезьян Лопбури
  • Храм Ват Пхра Бат Нам Пу
  • Храм Ват Тамкрабок
  • Храм Ват Муанг

Описание экскурсии

  • Пещерный храм Ват Као Вонг — место паломничества для людей, которые хотят могущества и процветания. Вход в пещеру украшен древними письменами
  • Великий королевский храм следа Будды — Ват Пра Пхуттхатабат, в котором хранится один из пяти истинных отпечатков стопы Будды. Сюда приходят, чтобы вылечить болезни и получить благословение
  • Город обезьян Лопбури — древняя столица Таиланда, где мы полюбуемся старинными храмами в кхмерском стиле, полностью оккупированные обезьянами
  • Храм Ват Пхра Бат Нам Пу — пристанище для отвергнутых и потерявших веру
  • Храм Ват Тамкрабок — место паломничества для людей, которые хотят избавится от вредных привычек и зависимостей. Здесь прошли курс реабилитации многие всемирно известные артисты и музыканты
  • Храм Ват Муанг, построенный в конце эпохи Аюттхаи. Притягивает к себе паломников, стремящихся загадать заветное желание Будде, прикоснувшись к кончикам пальцев его правой руки. На территории храма мы также посетим зеркальную часовню и парк, отражающий традиционное тайское представление о мироустройстве

Во время экскурсии вы узнаете множество легенд, связанных с достопримечательностями на маршруте. Также поговорим о тайском буддизме, суевериях и философских аспектах жизни тайцев.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota, обед
  • Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
  • Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
  • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки. Программа завершается на окраине Бангкока, чаще всего, в аэропорту Суварнабхуми, где на подземном этаже находится конечная станция метро линии, идущей в центр города
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост от 120 см)$100
Дети (рост до 120 см)$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
12 фев 2025
Экскурсия зашла, обыденный Тайланд сильно отличается от туристических мест типа Пхукета или Паттайи. Спасибо организатору и гиду Александру, это было позновательно и необычно. Особо хотелось поблагодарить, того, кто разрабатывал маршрут, по программе действитель много мест с очень хорошими видами, отмечаю это как професиональный фотограф.
Е
2 янв 2025
Все места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в едином маршруте. Гидом был Сергей (флагоносец Дзен), которого приятно было слушать, а так же разговаривать
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с ним на самые разные темы.
Организационные моменты: минивэн очень удобный (нас было 5 экскурсантов), по просьбам делали мини остановки. Мы сами добирались до места встречи (конечная станция метро), но вот почему то обратно нас высадили в аэропорту, безусловно добираться оттуда намного хуже и дороже.

Все места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в единомВсе места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в единомВсе места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в едином
А
10 ноя 2024
Невероятная экскурсия, раскрывающая Таиланд с разных сторон которая превзошла все ожидания. Программа тщательно продумана, каждая минута была интересной. Рекомендую.
A
6 ноя 2024
Вчера побывал на прекрасной экскурсии с Сергеем. Реальный Таиланд всем в группе понравился. Экскурсия очень насыщенная, в отель вернулся без сил. Для этой программы очень важен сильный гид, нашей маленькой группе из 7-ми человек в этом плане повезло. Спасибо

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