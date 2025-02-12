Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока

Экскурсия по местам поклонения и силы из Бангкока предлагает уникальную возможность увидеть Таиланд таким, какой он есть.
Посетители отправятся в храмы, популярные среди местных жителей, и узнают о суевериях и философии
Посетители отправятся в храмы, популярные среди местных жителей, и узнают о суевериях и философии
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в культуру Таиланда
- 🧭 Посещение уникальных храмов
- 🗺️ Путешествие по историческим местам
- 📜 Узнаете легенды и философию
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 🍽️ Включен обед
Что можно увидеть
- Пещерный храм Ват Као Вонг
- Великий королевский храм следа Будды Ват Пра Пхуттхатабат
- Город обезьян Лопбури
- Храм Ват Пхра Бат Нам Пу
- Храм Ват Тамкрабок
- Храм Ват Муанг
Описание экскурсии
- Пещерный храм Ват Као Вонг — место паломничества для людей, которые хотят могущества и процветания. Вход в пещеру украшен древними письменами
- Великий королевский храм следа Будды — Ват Пра Пхуттхатабат, в котором хранится один из пяти истинных отпечатков стопы Будды. Сюда приходят, чтобы вылечить болезни и получить благословение
- Город обезьян Лопбури — древняя столица Таиланда, где мы полюбуемся старинными храмами в кхмерском стиле, полностью оккупированные обезьянами
- Храм Ват Пхра Бат Нам Пу — пристанище для отвергнутых и потерявших веру
- Храм Ват Тамкрабок — место паломничества для людей, которые хотят избавится от вредных привычек и зависимостей. Здесь прошли курс реабилитации многие всемирно известные артисты и музыканты
- Храм Ват Муанг, построенный в конце эпохи Аюттхаи. Притягивает к себе паломников, стремящихся загадать заветное желание Будде, прикоснувшись к кончикам пальцев его правой руки. На территории храма мы также посетим зеркальную часовню и парк, отражающий традиционное тайское представление о мироустройстве
Во время экскурсии вы узнаете множество легенд, связанных с достопримечательностями на маршруте. Также поговорим о тайском буддизме, суевериях и философских аспектах жизни тайцев.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги профессионального русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota, обед
- Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки. Программа завершается на окраине Бангкока, чаще всего, в аэропорту Суварнабхуми, где на подземном этаже находится конечная станция метро линии, идущей в центр города
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост от 120 см)
|$100
|Дети (рост до 120 см)
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 114 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
12 фев 2025
Экскурсия зашла, обыденный Тайланд сильно отличается от туристических мест типа Пхукета или Паттайи. Спасибо организатору и гиду Александру, это было позновательно и необычно. Особо хотелось поблагодарить, того, кто разрабатывал маршрут, по программе действитель много мест с очень хорошими видами, отмечаю это как професиональный фотограф.
Е
Елена
2 янв 2025
Все места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в едином маршруте. Гидом был Сергей (флагоносец Дзен), которого приятно было слушать, а так же разговаривать
А
Александр
10 ноя 2024
Невероятная экскурсия, раскрывающая Таиланд с разных сторон которая превзошла все ожидания. Программа тщательно продумана, каждая минута была интересной. Рекомендую.
A
Alex
6 ноя 2024
Вчера побывал на прекрасной экскурсии с Сергеем. Реальный Таиланд всем в группе понравился. Экскурсия очень насыщенная, в отель вернулся без сил. Для этой программы очень важен сильный гид, нашей маленькой группе из 7-ми человек в этом плане повезло. Спасибо
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