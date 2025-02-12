Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока

читать дальше с ним на самые разные темы.

Организационные моменты: минивэн очень удобный (нас было 5 экскурсантов), по просьбам делали мини остановки. Мы сами добирались до места встречи (конечная станция метро), но вот почему то обратно нас высадили в аэропорту, безусловно добираться оттуда намного хуже и дороже.

Все места удивительные, разные по стилю и ландшафту, со своими изюминками. Очень удачно подобраны в едином маршруте. Гидом был Сергей (флагоносец Дзен), которого приятно было слушать, а так же разговаривать