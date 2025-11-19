Бангкок — рай для шопинга, ведь здесь есть буквально всё — от масс-маркета до люкса. Я — ваш стилист и проводник, и я подберу для вас идеальные вещи. Мы пройдём по продуманному маршруту без спешки и соберём гардероб, в котором всё сочетается и работает на вас. И обязательно сделаем паузу на ланч в классном месте.

Описание экскурсии

Я подберу для вас идеальные образы, а ещё поделюсь лайфхаками о жизни в Бангкоке — расскажу, где вкусно поесть, куда сходить и что сегодня в тренде.

Плюсы шопинга со мной:

экономия времени — нужные вещи найдём быстро и без стресса

экономия денег — только осознанные покупки без лишних трат

гармоничный гардероб — все вещи сочетаются между собой

А ещё мы сделаем паузу на ланч — дегустация вкусненького включена в стоимость. Попробуем мороженое, которое получило награду Мишлен, или лапшу, что упоминалась в гастрономическом гиде целых четыре раза.

Куда мы пойдём

Выбирайте удобную локацию — а остальные вопросы я возьму на себя:

Siam Paragon — один из самых больших торговых центров Азии

Iconsiam — стильное место с сотнями бутиков

The Emporium & The EmQuartier — два комплекса, которые отлично дополняют друг друга

Terminal 21 Asok — уникальный молл в стиле аэропорта

CentralWorld — большой шопинг-центр со множеством магазинов и ресторанов

Как подготовиться

Перед встречей я попрошу вас рассказать о себе, своих пожеланиях и бюджете — это поможет мне составить идеальный шопинг-маршрут и заранее подобрать подходящие образы.

Обязательно возьмите с собой паспорт — 7% VAT Refund от суммы покупок вам вернут в аэропорте Бангкока.

Организационные детали