Бангкок — рай для шопинга, ведь здесь есть буквально всё — от масс-маркета до люкса. Я — ваш стилист и проводник, и я подберу для вас идеальные вещи.
Мы пройдём по продуманному маршруту без спешки и соберём гардероб, в котором всё сочетается и работает на вас. И обязательно сделаем паузу на ланч в классном месте.
Описание экскурсии
Я подберу для вас идеальные образы, а ещё поделюсь лайфхаками о жизни в Бангкоке — расскажу, где вкусно поесть, куда сходить и что сегодня в тренде.
Плюсы шопинга со мной:
- экономия времени — нужные вещи найдём быстро и без стресса
- экономия денег — только осознанные покупки без лишних трат
- гармоничный гардероб — все вещи сочетаются между собой
А ещё мы сделаем паузу на ланч — дегустация вкусненького включена в стоимость. Попробуем мороженое, которое получило награду Мишлен, или лапшу, что упоминалась в гастрономическом гиде целых четыре раза.
Куда мы пойдём
Выбирайте удобную локацию — а остальные вопросы я возьму на себя:
- Siam Paragon — один из самых больших торговых центров Азии
- Iconsiam — стильное место с сотнями бутиков
- The Emporium & The EmQuartier — два комплекса, которые отлично дополняют друг друга
- Terminal 21 Asok — уникальный молл в стиле аэропорта
- CentralWorld — большой шопинг-центр со множеством магазинов и ресторанов
Как подготовиться
Перед встречей я попрошу вас рассказать о себе, своих пожеланиях и бюджете — это поможет мне составить идеальный шопинг-маршрут и заранее подобрать подходящие образы.
Обязательно возьмите с собой паспорт — 7% VAT Refund от суммы покупок вам вернут в аэропорте Бангкока.
Организационные детали
- Одежду и аксессуары вы оплачиваете дополнительно, ланч включён в стоимость
- Время прогулки можно увеличить за дополнительную плату
- Шопинг возможно организовать для всей семьи — детали уточняйте в переписке
- Детей на время нашего путешествия в мир моды, чтобы они не заскучали, можно оставить в игровой комнате в торговом центре
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
