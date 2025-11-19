Мои заказы

Шопинг в Бангкоке со стилистом и ланч (еда включена)

Обновить гардероб без суеты и попробовать то, что оценил гид Мишлен
Бангкок — рай для шопинга, ведь здесь есть буквально всё — от масс-маркета до люкса. Я — ваш стилист и проводник, и я подберу для вас идеальные вещи.

Мы пройдём по продуманному маршруту без спешки и соберём гардероб, в котором всё сочетается и работает на вас. И обязательно сделаем паузу на ланч в классном месте.
Шопинг в Бангкоке со стилистом и ланч (еда включена)© Юлия
Шопинг в Бангкоке со стилистом и ланч (еда включена)© Юлия
Шопинг в Бангкоке со стилистом и ланч (еда включена)© Юлия

Описание экскурсии

Я подберу для вас идеальные образы, а ещё поделюсь лайфхаками о жизни в Бангкоке — расскажу, где вкусно поесть, куда сходить и что сегодня в тренде.

Плюсы шопинга со мной:

  • экономия времени — нужные вещи найдём быстро и без стресса
  • экономия денег — только осознанные покупки без лишних трат
  • гармоничный гардероб — все вещи сочетаются между собой

А ещё мы сделаем паузу на ланч — дегустация вкусненького включена в стоимость. Попробуем мороженое, которое получило награду Мишлен, или лапшу, что упоминалась в гастрономическом гиде целых четыре раза.

Куда мы пойдём

Выбирайте удобную локацию — а остальные вопросы я возьму на себя:

  • Siam Paragon — один из самых больших торговых центров Азии
  • Iconsiam — стильное место с сотнями бутиков
  • The Emporium & The EmQuartier — два комплекса, которые отлично дополняют друг друга
  • Terminal 21 Asok — уникальный молл в стиле аэропорта
  • CentralWorld — большой шопинг-центр со множеством магазинов и ресторанов

Как подготовиться

Перед встречей я попрошу вас рассказать о себе, своих пожеланиях и бюджете — это поможет мне составить идеальный шопинг-маршрут и заранее подобрать подходящие образы.

Обязательно возьмите с собой паспорт — 7% VAT Refund от суммы покупок вам вернут в аэропорте Бангкока.

Организационные детали

  • Одежду и аксессуары вы оплачиваете дополнительно, ланч включён в стоимость
  • Время прогулки можно увеличить за дополнительную плату
  • Шопинг возможно организовать для всей семьи — детали уточняйте в переписке
  • Детей на время нашего путешествия в мир моды, чтобы они не заскучали, можно оставить в игровой комнате в торговом центре

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
читать дальше

того, что вы можете прочитать в интернете или послушать в аудиогиде. Я покажу вам настоящий Бангкок глазами местного жителя — топовые места и лучшие заведения и множество мест, где понравится детям. На моих экскурсиях нет задачи «успеть всё» — для меня важны ваш комфорт и эмоции. Моя задача — показать вам Бангкок, который вы полюбите и захотите вернуться снова и снова! Также провожу экскурсии для групп, экскурсии на автомобиле, организовываю важные события, выездные экскурсии по Таиланду и порекомендую, помогу с бронированием и другими вопросами. Наслаждайтесь! Бангкок прекрасен!

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Пешая
5 часов
5 отзывов
Билеты
Бангкок: яркие места города
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $318 за билет
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Отправиться в путешествие по вкусам и ароматам города на традиционном тук-туке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $400 за всё до 10 чел.
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 11:30
22 ноя в 11:30
от $350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке